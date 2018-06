استودیوی بازی‌سازی «ناتی داگ» (Naughty Dog) خبر از فروش شگفت‌انگیز بازی «آخرین ما» (The Last of Us) داده است. ناتی داگ این خبر را به مناسبت سالگرد پنج سالگی عرضه‌ی The Last of Us می‌دهد. پنج سال پیش در روز ۱۴ ژوئن بازی The Last of Us به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن۳ عرضه شد.

طبق خبری که ناتی داگ در توییتر رسمی خود منتشر کرده، بازی The Last of Us توانسته است ۱۷ میلیون نسخه فروش داشته باشد. در سال ۲۰۱۴ شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی The Last of Us با وضوح تصویر و سرعت اجرای بالاتر روی کنسول پلی‌استیشن۴ بودیم. این ۱۷ میلیون نسخه، مجموعه فروش بازی روی پلی‌استیشن۳ و پلی‌استیشن۴ است.

دنباله‌ی این بازی به اسم The Last of Us: Part 2 برای کنسول پلی‌استیشن۴ در حال ساخت است.

هفته‌ی گذشته، در کنفرانس سونی در نمایشگاه E3 2018 هم‌چنین توانستیم اولین روند بازی دنباله‌ی The Last of Us 2 را ببینیم. دنباله‌ی این بازی به اسم The Last of Us: Part 2 برای کنسول پلی‌استیشن۴ در حال ساخت است و تریلر روند بازی آن را که در E3 2018 به نمایش درآمد، آن‌قدر خوب بود که در طول چند روز گذشته مقاله‌ها و تحلیل‌های تخصصی متعددی درباره‌ی صحت و واقعی بودن روند بازی نمایش داده شده در تریلر منتشر شده است. اگر حوصله ندارید مقاله‌ها را بخوانید، این را به شما می‌گوییم که بله، تمام روند بازی نشان داده شده و انیمیشن‌ها و کیفیت‌ها، واقعی بودند.

فروش ۱۷ میلیون نسخه‌ای بازی The Last of Us از محبوبیت بسیار بالای آن می‌گوید؛ طوری که اگر بازی‌های نینتندو را در نظر نگیریم، می‌توانیم بگوییم که The Last of Us یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های انحصاری تاریخ است. اینکه یک بازی انحصاری، حتی اگر هم روی پلی‌استیشن۳ عرضه شده باشد و هم روی پلی‌استیشن۴، این مقدار بفروشد، موضوعی عجیب و دور از ذهن است. البته باز هم تکرار می‌کنیم، نه برای نینتندو!

بازی The Last of Us: Part 2 مثل دو سه بازی بزرگ دیگر سونی، از Ghost of Tsushima گرفته تا Death Stranding، تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد.

پیشنهاد می‌کنیم حتما تریلر روند بازی The Last of Us: Part 2 را خودتان ببینید. تصاویر جدید بازی را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

منبع: توییتر ناتی داگ

مطلب فروش ۱۷ میلیون نسخه‌ای The Last of Us برای یک بازی انحصاری شگفت‌انگیز است برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala