شرکت نت‌فلیکس و استودیوی بازی‌سازی «تل‌تیل گیمز» (Telltale Games) می‌خواهند روی دو پروژه‌ی مختلف با یکدیگر همکاری کنند. استودیوی تل‌تیل گیمز قرار است یک بازی از روی مجموعه‌ی سریالی Stranger Things بسازد. از طرف دیگر هم نت‌فلیکس می‌خواهد امکان بازی کردن Minecraft: Story Mode را روی سرویس خود و به صورت استریم‌ شده فراهم کند.

قرار است بازی Stranger Things شبیه به بازی‌ای باشد که تل‌تیل گیمز از روی سریال معروف «بازی تاج و تخت» یا همان Game of Thrones ساخته بود؛ یعنی بازی خط داستانی سریال را دنبال نخواهد کرد و داستان و شخصیت‌های جدیدی خواهد داشت که توسط نویسندگان تل‌تیل گیمز نوشته شده‌اند. با این حال، مثل همان بازی Game of Thrones می‌توانیم منتظر دیدن شخصیت‌های معروف و محبوب سریال Stranger Things در گوشه و کنار بازی هم باشیم.

خبر ساخت بازی Stranger Things را در ابتدا شرکت نت‌فلیکس منتشر کرد. استودیوی تل‌تیل گیمز هم در ادامه با تایید این خبر گفت که بازی Stranger Things روی کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه خواهد شد، ولی هیچ اطلاعات بیشتری در حال حاضر از آن ارایه نمی‌دهند.

بازی سریالی ماین‌کرفت هم پاییز امسال روی سرویس نت‌فلیکس قابل تجربه خواهد بود. قرار است پاییز امسال شاهد عرضه‌ی فصل اول Minecraft: Story Mode روی نت‌فلیکس باشیم.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی، اطلاعات بیشتری درباره‌ی این دو پروژه بشنویم. عرضه‌ی مورد انتظارترین بازی تل‌تیل گیمز، یعنی فصل دوم The Wolf Among Us اخیرا یک سال به عقب افتاد. بدون شک این همه پروژه‌ی مختلف که در تل‌تیل گیمز در حال توسعه است، روی این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.

تل‌تیل گیمز امسال فصل آخر بازی The Walking Dead را عرضه خواهد کرد و به داستان کلمنتاین پایان خواهد داد.

منبع: Eurogamer

