اخیرا خبرها و عکس‌هایی در اکانت‌ اینستاگرام برخی طرفداران سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) منتشر شده که در صورت صحت می‌تواند بخش مهمی از فصل نهم این سریال را لو دهد. به نظر می‌رسد جان برنتال (Jon Bernthal) بازیگر نقش شان والش که در روند داستان فصل دوم سریال به قتل رسید، قرار است طی اتفاقی عجیب دوباره در فصل نهم مردگان متحرک حضور داشته باشد. بر اساس خبر منتشر شده در وب‌سایت خبری TV Line برای نقش شان والش داستان ویژه‌ای در یکی از اپیزودهای فصل ۹ نوشته شده و بازگشت او علاقمندان این سریال را شگفت‌زده خواهد کرد. نویسنده‌ی این خبر پیش‌بینی کرده که حضور جان برنتال در سریال مردگان متحرک مدت زیادی طول نخواهد کشید. از آن‌جایی که این بازیگر نقش اصلی مجموعه تلویزیونی The Punisher را نیز بر عهده دارد، به نظر می‌رسد احتمال حضور طولانی مدت او در سریال مردگان متحرک پایین باشد. فصل اول The Punisher به عنوان محصول مشترک استودیوی مارول و شبکه‌ی تلویزیونی نت‌فلیکس توانست توجه بینندگان بسیاری را به خود جلب کند و به همین خاطر نت‌فلیکس اعلام کرد به زودی تولید فصل دوم این سریال را با حضور جان برنتال آغاز خواهد کرد.

فصل نهم سریال مردگان متحرک، اتفاقات جالب توجهی را برای بینندگان این سریال به همراه خواهد داشت. بازگشت شخصیت شان والش و حذف شخصیت ریک گریمز از اتفاقات احتمالی فصل نهم محسوب می‌شوند.

برای بسیاری از علاقمندان سریال مردگان متحرک چگونگی بازگشت شخصیت شان والش سوال برانگیز شده است. با توجه به گذشتن چند سال از فصل دوم و اتفاق مرگ او، شاید بد نباشد سراغ آرشیو سریال‌ها رفته و دوباره نگاهی گذرا به فصل‌های دوم و سوم مردگان متحرک بیندازیم. اگر به خاطر داشته باشید، در قسمت هشتم فصل دو، شخصیت ریک با بازی اندرو لینکلن در حالتی هذیانی بیان می‌کرد که شان بازگشته است. نشانه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهند فصل نهم علاوه بر حضور کوتاه مدت جان برنتال، احتمالا آخرین فصل حضور اندرو لینکلن به عنوان یکی از شخصیت‌های سریال مردگان متحرک هم هست. با این حال باید منتظر ماند و دید که در صورت صحت خبر حضور برنتال، نقش او در فصل آینده چقدر جدی و ادامه دار خواهد بود. البته ذکر این نکته لازم است که شبکه‌ی کابلی AMC به عنوان صاحب امتیاز و پخش کننده‌ی سریال مردگان متحرک هنوز در مورد وضعیت حضور اندرو لینکلن اظهار نظر نکرده و اخبار ضد و نقیض پایان کار او در فصل نهم صرفا از طریق منابع غیر رسمی نقل شده است.

شایعه‌ی بازگشت جان برنتال اولین بار هنگامی منتشر شد که یکی از طرفداران این مجموعی عکسی از برنتال، اندرو لینکلن و بازیگر دیگر این مجموعه یعنی نورمن ریدوس را در فضایی شبیه به لوکیشن جدید سریال در اکانت اینستاگرام خود منتشر کرد. پس از آن علیرغم سوالات بی‌شمار خبرنگاران و طرفداران سریال از شبکه‌ی کابلی AMC، تا کنون هیچ پاسخ و نظر رسمی از سوی این شبکه منتشر نشده است. در هر صورت دنبال‌کنندگان سریال محبوب شبکه‌ی AMC منتظر یک غافلگیری فوق‌العاده در فصل نهم این سریال هستند. اتفاقی که بازگشت شان و یا حذف ریک می‌تواند بخشی از این غافلگیری باشد.

گفته شده لورن کوهن (Lauren Cohan) بازیگر شخصیت مگی هم حضور کمرنگ‌تری در فصل نهم خواهد داشت و دلیل آن آغاز یک سریال جدید با حضور اوست. این سریال که Whiskey Cavalier نام دارد قرار است از پاییز امسال در شبکه‌ی تلویزیونی ABC پخش شود. با وجودی که هنوز آگهی رسمی فصل جدید سریال مردگان متحرک پخش نشده، انتظار می‌رود پخش فصل نهم از پاییز امسال آغاز شود. اما پیش از آن، علاقمندان این مجموعه می‌توانند نیمه‌ی دوم از فصل چهارم سریال Fear the Walking Dead را تماشا کنند. از مردگان متحرک بترسید، اصطلاحا اسپین‌آف و پیش‌درآمدی بر سریال مردگان متحرک است. شبکه AMC در ماه مارس ۲۰۱۵ قسمت آزمایشی سریال را تأیید کرد و پس از آن سفارش ساخت دو فصل از این سریال داده شد. فصل اول این سریال که با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد در ۶ قسمت ساخته شد. حالا سریال به نیمه‌ی فصل چهارم رسیده و از قرار معلوم پخش آن ادامه پیدا خواهد کرد.

مردگان متحرک یک سریال تلویزیونی درام و ترسناک است که توسط فرانک دارابونت ساخته می‌شود. ایده‌ی این سریال در ابتدا از کتاب مصوری با همین نام نوشته رابرت کرکمن، تونی مور و چارلی ادلرد گرفته شد. در آغاز داستان مردگان متحرک، شخصیتی به نام ریک با بازی اندرو لینکولن پس از برخاستن از کمایی طولانی با مردگان متحرکی مواجه می‌شود که دنیا را در دست گرفته‌اند. او پس از تلاش برای یافتن خانواده‌اش، آن‌ها را در میان گروهی از بازماندگان پیدا می‌کند و پس از آن، در کنار گروه برای بقا می‌جنگد.

پخش این مجموعه از حدود هشت سال پیش، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی از شبکه کابلی AMC در ایالات متحده آغاز شد و تا کنون هشت فصل از این سریال پخش شده است. قسمت اول از فصل چهارم سریال مردگان متحرک، رکورد پربیننده‌ترین سریال درام تاریخ شبکه‌‌ی AMC را شکست. پس از آن دست یافتن به بیش از هفده میلیون بیننده برای قسمت اول از فصل پنجم، مردگان متحرک را تبدیل به پربیننده‌ترین سریال درام تاریخ شبکه‌های کابلی کرد. این سریال تلویزیونی پس از مواجه شدن با استقبال عمومی توانست نامزدی جوایز مختلفی از جمله جایزه گلدن گلاب برای بهترین مجموعه تلویزیونی درام و جایزه انجمن نویسندگان آمریکا را کسب کند.

