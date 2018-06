کمتر از دو هفته‌ی گذشته و در طول نمایشگاه E3 2018 شاهد رونمایی بازی جدید و رایگان استودیوی سازنده‌ی Life is Strange بودیم. این استودیو از بازی جدیدی به اسم «ماجراجویی‌های باحال کاپیتان اسپیریت» (The Awesome Adventures of Captain Spirit) رونمایی کرده بود. این بازی کوتاه و رایگان است و دو سه روز دیگر عرضه می‌شود. با این حال، ترجیح می‌دادیم به جای این بازی فرعی، درباره‌ی Life is Strange 2 بشنویم. نکته‌ی جالب این جاست که زمان زیادی تا عرضه‌ی Life is Strange 2 نمانده است.

مثل بازی اصلی قرار است Life is Strange 2 هم یک بازی پنج قسمتی باشد. قسمت اول Life is Strange 2 در روز ۲۷ سپتامبر سال جاری (۵ مهر) روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که انتشار پنج قسمت Life is Strange در طول ۹ ماه انجام شد، در نتیجه نباید انتظار عرضه‌ی ماهانه‌ی قسمت‌های Life is Strange 2 را داشته باشیم.

هیچ اطلاعات بیشتری از Life is Strange 2 ارایه داده نشده است، به جز یک تیزر که لوگوی بازی را نشان می‌دهد. که البته لوگوی بازی هم به غیر از اضافه شدن عدد «۲» تفاوتی با بازی اصلی ندارد.

با این حال، اسکوئر انیکس گفته است که اطلاعات بیشتر از بازی را در ماه آگوست منتشر خواهند کرد. در ماه آگوست بزرگترین نمایشگاه بازی اروپا، و دومین رویداد بزرگ سال صنعت بازی، یعنی نمایشگاه «گیمزکام» (Gamescom) برگزار می‌شود. احتمالا اسکوئر انیکس هم نمایش Life is Strange 2 را برای گیمزکام برنامه ریزی کرده است.

بازی «کاپیتان اسپیریت» هم که قرار است یک تجربه‌ی کوتاه و حدود دو سه ساعته باشد، طبق گفته‌ی استودیوی Dontnod Entertainment هم‌چنین عناصری دارد که بازی اصلی Life is Strange را به قسمت دوم آن وصل می‌کند.

از قصه‌ی Life is Strange 2 یا شخصیت‌های آن هیچ اطلاعاتی در دست نداریم. با این حال به نظر می‌رسد که قرار نیست با شخصیت‌های بازی اصلی یا Before the Storm روبرو شویم.

نه Life is Strange 2 و نه بازی Captain Spirit در شهر «آرکیدیا بی» (Arcadia Bay)، یعنی شهر بازی اصلی، روی نمی‌دهند.

با این حال، سازندگان بازی گفته‌اند که برخی تصمیم‌هایی که در Captain Spirit می‌گیرید در چگونگی پیشرفت جریان Life is Strange 2 تاثیر خواهند داشت.

بازی The Awesome Adventures of Captain Spirit سه روز دیگر به صورت کاملا رایگان روی ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. از طرفی، مجموعه‌ی کوتاه Life is Strange: Before the Storm هم چند وقتی است که به پایان رسیده؛ مجموعه‌ای که قصه‌ای پیش از اتفاقات بازی اصلی دارد. تجربه‌ی این دو بازی تا قبل از مهر ماه و عرضه‌ی Life is Strange 2 بدون شک خالی از لطف نخواهند بود.

در ادامه تیزر کوتاه Life is Strange 2 را برای‌تان قرار داده‌ایم.

