چند روز پیش گزارشی منتشر شد که طبق آن گلکسی اس ۱۰ در دو اندازه‌ی مختلف روانه‌ی بازار می‌شود. اما یک گزارش جدید حاوی جزییات بیشتری در مورد این گوشی است. در این گزارش آمده که مدل کوچک‌تر گلکسی اس ۱۰ از نمایشگر ۵.۸ اینچی بهره می‌برد اما برخلاف گزارش‌های پیشین، گویا اندازه‌ی نمایشگر مدل بزرگ‌تر به جای ۶.۳ اینچ،۶.۲ اینچ خواهد بود. علاوه بر این سامسونگ برنامه‌هایی هم برای دوربین این گوشی‌ها در سر دارد. روی هم رفته، به نظر می‌رسد سه مدل از این گوشی به بازار عرضه می‌شود که در حال حاضر اسم رمز این مدل‌ها Beyond 0 و Beyond 1 و Beyond 2 است.

می‌توانیم انتظار تعبیه‌ی دوربین سه‌گانه در بزرگ‌ترین مدل این گوشی را داشته باشیم.

کوچک‌ترین مدل این گوشی، مجهز به نمایشگر ۵.۸ اینچی خواهد بود اما نباید برای این نمایشگر انتظار لبه‌های خمیده داشته باشیم و صفحه نمایش این گوشی از نوع تخت خواهد بود. در مورد این دوربین هم باید بگوییم این گوشی از دوربین تکی مجهز به دیافراگم متغیر بهره می‌برد و به به‌عنوان جاشین ارزان‌تر گوشی گلکسی اس ۹ انجام وظیفه خواهد کرد. برای مدل Beyond 1 می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از نمایشگر بی‌نهایت ۵.۸ اینچی با لبه‌های خمیده را داشته باشیم و همانند گلکسی اس ۹ پلاس، از دوربین دوگانه بهره می‌برد. در آخر هم باید به بزرگ‌ترین مدل اشاره کنیم که احتمالا مجهز به نمایشگر ۶.۲ اینچی خواهد بود. علاوه بر این، طبق این گزارش منتشر شده، می‌توانیم انتظار تعبیه‌ی دوربین سه‌گانه در این گوشی را داشته باشیم. احتمالا این ترکیب شامل دوربین مجهز به دیافراگم متغیر، لنز تله‌فوتو و لنز واید خواهد بود.

با توجه به اینکه هنوز گوشی گلکسی نوت ۹ معرفی نشده، هنوز نمی‌توان با اطمینان زیادی در مورد مشخصات گلکسی اس ۱۰ نظر داد. با این حال، اگر چنین خبری حقیقت داشته باشد، اولین باری نخواهد بود که سامسونگ دست به انجام چنین کاری می‌زند. پیش از این در سال ۲۰۱۵ هم شاهد عرضه‌ی سه مدل گلکسی اس ۶، اس ۶ اج و اس ۶ اج پلاس بودیم.

منبع: Phone Arena

مطلب گلکسی اس ۱۰ در سه مدل به بازار عرضه می‌شود برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala