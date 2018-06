پیرس برازنان از انتخاب تام هاردی در نقش جیمز باند حمایت کرد

در حالی که هنوز نقش مامور مخفی محبوب انگلیسی در اختیار دنیل کریگ قرار دارد، بازیگر قبلی این نقش گفته تام هاردی انتخابی خوب برای بازی در نقش جیمز باند است. دنیل کریگ که پنجاه ساله شده، تا کنون چهار بار در نقش جیمز باند ظاهر شده و هنوز یک فیلم تا پایان قراردادش برای بازی در نقش مامور ۰۰۷ فاصله دارد. با انتشار خبر اتمام قرارداد کریگ پس از فیلم پنجم، گمانه‌های مختلفی برای انتخاب بازیگر بعدی این مجموعه مطرح شد. افراد زیادی از جمله بازیگران، کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما، بازیگران مختلفی را برای این نقش پیشنهاد داده‌اند. آخرین پیشنهاد از سوی بازیگر قبلی نقش جیمز باند، یعنی پیرس برازنان مطرح شده که گفته تام هاردی با توجه به کارنامه‌ی درخشان و تسلطی که در بازیگری دارد، فرد قابل اعتمادی برای پذیرفتن مسئولیت بازی در این نقش محبوب است. برازنان در سال ۱۹۹۴ میلادی به عنوان پنجمین بازیگر برای ایفای نقش جاسوس انگلیسی انتخاب شد و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، در چهار فیلم از این مجموعه بازی کرد. برازنان یکی از محبوب‌ترین بازیگران ایفا کننده‌ی نقش جیمز باند است و چهار فیلم چشم طلایی (GoldenEye)، فردا هرگز نمی‌میرد (Tomorrow Never Dies)، جهان کافی نیست (The World Is Not Enough) و روز دیگر بمیر (Die Another Day) با بازی او در این سری ماندگار شده‌اند.

پیرس برازنان، بازیگر محبوب ایرلندی که چهار بار در نقش جاسوس معروف انگلیسی بازی کرده است اعتقاد دارد تام هاردی بهترین گزینه برای بازی در نقش جیمز باند پس از دنیل کرگ است.

با توجه به این گفته‌ی پیرس برازنان به نظر می‌رسد تام هاردی بیش از هر زمانی به کسب نقش جیمز باند نزدیک شده است. به گفته‌ی منتقدان، توصیه بازیگر شناخته شده‌ای مانند برازنان که خود یکی از محبوب‌ترین چهره‌های مامور ۰۰۷ را به تصویر کشیده، حمایتی بسیار ارزشمند به شمار می‌رود و باعث می‌شود تا تهیه‌کنندگان این سری جذاب، بیشتر از قبل به انتخاب تام هاردی فکر کنند. هرچند شاید سرمایه‌گذاران و صاحبان کمپانی‌های مترو گلدوین مایر و یونایتد آرتیستس به عنوان سازندگان سری جیمز باند پیش از این فرد مورد نظرشان را برای ایفای این نقش پیدا کرده باشند، اما اظهار نظر روشن پیرس برازنان باعث می‌شود افکار عمومی برای پذیرفتن او در این نقش آماده شود.

پس از این‌که معلوم شد قرارداد دنیل کریگ برای بازی در نقش جیمز باند با نمایش فیلم پنجم او به پایان می‌رسد، گمانه‌زنی‌ها در مورد بازیگر بعدی این نقش آغاز شد. طرفداران این مجموعه، رسانه‌های سینمایی و بسیاری از منتقدان بارها نام تام هاردی را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی ایفای این نقش بعد از سال ۲۰۱۹ میلادی مطرح کرده‌اند. در کنار هاردی، نام‌های دیگری هم مطرح شدند. به جز تام هاردی تام هیدلستون، آیدان ترنر و هنری کاویل بازیگرانی بودند که نام آن‌ها بارها در شایعات محافل سینمایی برای تصاحب این نقش مطرح شد. حتی شایعاتی پخش شد مبنی بر این‌که ممکن است بعد از دنیل کرگ این نقش به یک بازیگر سیاه‌پوست (ادریس البا) یا به یک بازیگر زن (مارگوت رابی یا شارلیز ترون) سپرده شود.

باید در نظر داشت که انتخاب بازیگر برای نقش جیمز باند مانند انتخاب بازیگر برای نقش‌های محبوب و پرطرفداری مثل بت‌من یا سوپرمن است. همان‌طور که هرکس در ذهن خود یک بازیگر رویایی برای ایفای نقش این شخصیت‌ها دارد، طرفداران جاسوس شیک‌پوش انگلیسی هم در ذهن خود بازیگران متفاوتی را جایگزین او می‌کنند. به نظر می‌رسد حالا و تا زمانی که نام بازیگر بعدی به صورت مشخص از طرف کمپانی‌های فیلم‌سازی اعلام نشده، طرفداران از انتخاب احتمالی تام هاردی استقبال کرده‌اند.

پیرس برازنان در مصاحبه‌ای که با مجله‌ی The Mail on Sunday’s Event داشت، هنگامی که با سوال بهترین گزینه برای جیمز باند بعدی مواجه شد گفت: «به نظر من تام هاردی بهترین گزینه برای بر عهده گرفتن این نقش است. من مطمئنم که به خوبی از پس این نقش برمی‌آید. واقعا امیدوارم او را در این نقش ببینم. حالا وقت آن رسیده که بازیگری جدید کمی شخصیت باند را متحول کند. من فکر می‌کنم می‌توان این مسئولیت را بر عهده‌ی تام گذاشت.»

اما منظور برازنان از تحول در نقش جیمز باند چیست و تام هاردی چه قابلیتی برای ایجاد این تحول دارد؟ اگر نگاهی به نقش‌های ایفا شده در سال‌های اخیر توسط تام هاردی بیندازیم، شاید متوجه مقصود جاسوس بازنشسته بشویم. توانایی هاردی در ایفای نقش‌های متفاوت بی‌نظیر است. از ضدقهرمان در قسمت سوم تریلوژی بت‌من گرفته تا تاجر یهودی مجموعه‌ پیکی بلایندرز نشان می‌دهند هاردی از توانایی فوق‌العاده‌ای در تسلط بر نقشی که به او محول شده برخوردار است. گذشته از این‌ها کافیست نگاهی به تریلر فیلم Venom بیندازید تا مقصود پیرس برازنان را به خوبی متوجه شوید.

برازنان از طرفداران جیمز باند بعد از خودش هم هست. او همیشه از دنیل کریگ در نقش مامور ۰۰۷ تعریف کرده و گفته که بهترین انتخاب ممکن او بوده است. برازنان که پس از جرج لازنبی استرالیایی، دومین بازیگر غیر انگلیسی سری فیلم‌های جیمز باند محسوب می‌شود اعتقاد دارد کریگ توانسته روح این جاسوس انگلیسی را به نمایش بگذارد. از او در مورد بازیگر فعلی نقش جیمز باند این‌گونه نقل قول شده: «کریگ بازیگری مسلط با چهره‌ای سنگی است که انگار برای ایفای نقش جاسوس محبوب ساخته شده. چشم‌های بی‌روح او می‌توانند از او یک قاتل بالفطره بسازند.»

سال آینده آخرین فیلم دنیل کریگ در نقش جیمز باند به نمایش در می‌آید. طبق اطلاعات منتشر شده، نام فیلم باند بیست‌وپنجم (۲۵th Bond) است و کارگردانی آن را دنی بویل، سازنده‌ی فیلم‌های مطرحی چون ۱۲۷ ساعت، ۲۸ روز بعد و میلیونر زاغه‌نشین بر عهده دارد.

منبع: Screen Rant

