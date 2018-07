«جوزف فرس» (Josef Fares)، کارگردان دو بازی معروف و موفق Brothers: A Tale of Two Sons و A Way Out ساخت بازی جدیدش را شروع کرده است. این کارگردان که بازی اخیرش بازخورد شگفت‌انگیزی گرفته، همکاری خود و استودیوی‌اش را با الکترونیک آرتز برای ساخت بازی جدیدش هم ادامه خواهد داد.

فرس می‌گوید که بازی بعدی آن‌ها از A Way Out بزرگتر و طولانی‌تر است، ولی بازی‌شان تراز اول یا به اصطلاح Triple-A نیست.

اینکه جوزف فرس و الکترونیک آرتز رابطه‌ی خود را حفظ کرده‌اند، از صحبت‌های مدیر الکترونیک آرتز در کنفرانس E3 2018 این شرکت هم مشخص بود.

«پاتریک سودرلند» (Patrick Soderlund)، مدیر بازی‌سازی الکترونیک آرتز در صحبت‌های خود گفته بود: «موفقیت بازی A Way Out آن‌قدر بزرگ بوده که جوزف فرس و تیم او گسترش پیدا کرده‌اند و مشغول نقل مکان به یک استودیوی جدید هستند. داستان‌هایی مثل این بازی، صنعت را جلو می‌برند و به همین دلیل هم ما کار خود را با بازی‌سازان مستقل ادامه خواهیم داد و به آن‌ها کمک خواهیم کرد تا رویاهای‌شان را محقق کنند.»

الکترونیک آرتز برای انتشار و حمایت از بازی‌های مستقل، برند جدیدی به اسم EA Originals را راه اندازی کرده است. بازی A Way Out هم توسط این برند الکترونیک آرتز منتشر شده بود. بازی‌های مستقلی که به کمک الکترونیک آرتز منتشر می‌شوند و بخشی از برنامه‌ی EA Originals هستند، تمام و کمال متعلق به سازندگان آن‌ها خواهند بود. الکترونیک آرتز ۱۰۰ درصد سود فروش بازی‌های EA Originals را به سازندگان بازی‌ها می‌دهد و هیچ سهمی از فروش این بازی‌ها برای خود در نظر نگرفته است.

کارگردان بازی A Way Out که به مصاحبه‌های پرانرژی خود معروف است، به تازگی از پروژه‌ی بعدی‌شان صحبت کرده است. جوزف فرس در مصاحبه‌ای به یوروگیمر با تایید این موضوع که هنوز هم به کار با الکترونیک آرتز ادامه خواهند داد، گفته است: «بله، ما هنوز هم با الکترونیک آرتز هستیم. هیچ مشکلی وجود ندارد و حمایت آن‌ها عالی است.»

رسانه‌ها و بازی‌کننده‌ها خرده‌های زیادی به الکترونیک آرتز می‌گیرند، ولی جوزف فرس می‌گوید که او اهمیتی به این صحبت‌ها نمی‌دهد: «برای من فرقی نمی‌کند با چه تهیه کننده‌ای کار می‌کنم. نحوه‌ی کار من به این شکل است: من با بخش اقتصادی کار احترام می‌گذارم، ولی هیچ کس حق ندارد به دیدگاه من دست ببرد. این موضوع خیلی، خیلی مهم است. الکترونیک آرتز هم این را می‌داند و حمایت آن‌ها شگفت‌انگیز بوده.»

مدیر استودیوی بازی‌سازی Hazelight درباره‌ی پروژه‌ی بعدی خود و تیمش می‌گوید: ‌«فقط چند ماه است که کار روی بازی جدید را شروع کرده‌ایم. فعلا در مرحله‌ی پیش تولید هستیم ولی برنامه داریم تا چهار هفته‌ی دیگر وارد تولید شویم.»

با این حال، نباید به این زودی‌ها انتظار دیدن بازی بعدی Hazelight را داشته باشیم. جوزف فرس ادامه می‌دهد: «نمی‌توانم دقیق بگویم، ولی شاید دو یا سه سال دیگر چیزی برای نمایش داشته باشیم.»

ایده‌ی پشت بازی جدید جوزف فرس نهایی شده است، ولی او نمی‌خواهد فعلا درباره‌ی آن صحبت کند. فرس فقط به این جمله بسنده می‌کند: «این که یک بازی Hazelight است را حس خواهید کرد، ولی نهایتا تفاوت‌های زیادی با Brothers و A Way Out خواهد داشت؛ خیلی زیاد.»

جوزف فرس می‌گوید که افراد زیادی مستقل بودن بازی A Way Out را درک نکردند؛ طوری که او مقایسه‌های ناعادلانه‌ای از بازی‌اش با مجموعه‌هایی به بزرگی آنچارتد را دیده است.

بحث مدت زمانی که تمام کردن A Way Out طول می‌کشد هم کمی کارگردان این بازی را اذیت کرده است. جوزف فرس می‌گوید که افراد زیادی به کوتاه بودن بازی خرده گرفتند. با این حال، بر اساس آمارهایی که به او داده شده فقط ۵۰ درصد کسانی که A Way Out را بازی کرده، آن را تمام کرده‌اند. چنین آماری، رقمی بسیار بالا در صنعت بازی محسوب می‌شود. فرس در این باره می‌گوید: «مسخره است که چنین رقمی بالا محسوب می‌شود! اگر ۵۰ درصد بیننده‌های آواتار فیلم را نصفه رها می‌کردند و از سینما بیرون می‌زدند، آیا جیمز کامرون باید خوشحال می‌شد؟ چنین چیزی اصلا خوب نیست.»

بازی بعدی استودیوی Hazelight و جوزف فرس طولانی‌تر از A Way Out خواهد بود، ولی نه به خاطر اینکه صدای افراد را ساکت کنند، بلکه چون بازی جدیدشان می‌تواند طولانی‌تر باشد. جوزف فرس ادامه می‌دهد: «بازی‌سازی نباید یک لیست باشد که گزینه‌های آن را تیک می‌زنیم. حتی بازی کردن و نقد کردن هم نباید این گونه باشد. چرا امکان چند بار بازی کردن یک بازی را در نقد بررسی می‌کنیم، وقتی افراد حتی بازی‌ها را تمام هم نمی‌کنند؟»

اولین بازی استودیوی Hazelight یعنی Brothers: A Tale of Two Sons در سال ۲۰۱۳ عرضه شد و بازخوردهای شگفت‌انگیزی گرفت. بازی دوم این استودیو یعنی A Way Out هم چند ماهی است که عرضه شده و در عین دریافت نمرات و نقدهای نسبتا خوب، توانست فروشی غیرمنتظره داشته باشد؛ طوری که A Way Out در دو هفته یک میلیون نسخه فروخت.

