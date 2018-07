استودیوی بازی‌سازی «بایوویر» (Bioware) در حال حاضر تمام و کمال تمرکز خود را روی بازی Anthem گذاشته است. با این حال، می‌توانیم مطمئن باشیم که این استودیوی بازی‌سازی در کنار Anthem، مشغول کار روی پروژه‌های دیگری هم هست؛ پروژه‌هایی که ظاهرا قرار است بازگشت بایوویر را به مجموعه‌های معروف این استودیو رقم بزنند.

کیسی هادسن خیلی واضح می‌گوید که بازگشت به دو مجموعه‌ی مس افکت و عصر اژدها هدف بعدی آن‌ها است.

نشریه‌ی گیم اینفورمر یک ماه گذشته مشغول انتشار اطلاعات و مصاحبه‌های مختلف از بازی Anthem و استودیوی بایوویر بوده است. این نشریه در جدیدترین مصاحبه‌ی خود، سراغ مدیر استودیوی بایوویر یعنی «کیسی هادسن» (Casey Hudson) رفته است؛ کسی که اسمش با بهترین بازی جنگ ستارگان و سه گانه‌ی بزرگ مس افکت گره خورده است.

کیسی هادسن خیلی واضح در مصاحبه‌ی خود می‌گوید که بازگشت به دو مجموعه‌ی «مس افکت» (Mass Effect) و «عصر اژدها» (Dragon Age) هدف بعدی آن‌ها است.

کارگردان سه گانه‌ی مس افکت در این باره می‌گوید: «می‌خواهیم هر چه سریعتر به عصر اژدها و مس افکت بازگردیم. مخصوصا من شخصا می‌خواهم به مس افکت بازگردم. مس افکت فرزند من است و من در شروع این مجموعه سهم داشتم؛ در نتیجه واضح است که بخواهیم دوباره به این مجموعه بازگردیم.»

با این حال احتمالا بازی بعدی استودیوی بایوویر پس از Anthem قرار است عصر اژدها باشد. می‌دانیم که مراحل پیش‌تولید قسمت بعدی مجموعه بازی‌های عصر اژدها با یک تیم کوچک در استودیوی بایوویر شروع شده است.

مس افکت و عصر اژدها به کنار، نباید مجموعه‌ی بزرگ جنگ ستارگان را فراموش کنیم، هر چه باشد استودیوی بایوویر سازنده‌ی بازی شگفت‌انگیز «شوالیه‌های جمهوری قدیم» (Knights of the Old Republic) است. حقوق ساخت بازی‌های جنگ ستارگان هم به دست الکترونیک آرتز، یعنی مالک استودیوی بایوویر است. با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد که خبری از یک جنگ ستارگان نقش‌آفرینی از سوی بایوویر نخواهد بود.

کیسی هادسن در این باره می‌گوید: «بازی‌های زیادی هستند که به عنوان یک استودیو دوست داریم روی آن‌ها کار کنیم. ولی چالش این جاست که ساخت یک بازی بزرگ و خوب نیازمند یک استودیوی به اندازه‌ی کل بایوویر است. و بد نیست این را هم اضافه کنم که ما استودیوی خیلی بزرگی هستیم. بازی‌های زیادی هستند که دوست داریم آن‌ها را بسازیم، ولی زمان آن را نداریم، در نتیجه مجبوریم یکی را انتخاب کنیم. با این حال من همیشه جنگ ستارگان را دوست داشتم و از ساخت Knights of the Old Republic لذت بردم.»

بایوویر در حال حاضر یک نقش‌آفرینی آنلاین کلان یا همان MMO بر پایه‌ی مجموعه‌ی جنگ ستارگان دارد و به پشتیبانی از این بازی هم ادامه داده است. با این حال، بسیاری از طرفداران جنگ ستارگان به جای Star Wars: The Old Republic ایده‌ی یک نقش‌آفرینی بزرگ تک نفره را در سر می‌پروراندند.

بازی Anthem قرار است در روز ۲۲ فوریه‌ی سال آینده‌ی میلادی روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

منبع: گیم اینفورمر

