قرار است «مارتین اسکورسیزی» (Martin Scorsese) تهیه کنندگی یک فیلم براساس شخصیت «جوکر» (Joker) را برعهده داشته باشد. هیچ چیز این فیلم به صورت رسمی مشخص نشده است، ولی به لطف اطلاعات و گزارش‌های مختلفی که از گوشه و کنار به بیرون درز کرده‌اند، توانسته‌ایم دید مناسبی نسبت به فیلم جوکر داشته باشیم. در ادامه تمام اطلاعاتی که از فیلم جوکر در اختیار داریم را برای‌تان جمع‌آوری کرده‌ایم.

استودیوی فیلم‌سازی «دی‌سی فیلمز» (DC Films) از زمان عرضه‌ی «مردی از فولاد» (Man of Steel) کار خود را شروع کرده است؛ استودیویی که نه تنها نتوانسته با استودیوی فیلم‌سازی مارول رقابت کند، بلکه تمام پروژه‌های آن به استثنای فیلم «واندروومن» (Wonder-Woman) با شکست مواجه شده.

فیلم‌های کمیک‌های دی‌سی حال و اوضاع خوبی ندارند. دو سه فیلم اخیر این استودیو یعنی «بتمن در مقابل سوپرمن» (Batman v Superman)، «جوخه‌ی خودکشی» (Suicide Squad) و «لیگ عدالت» (Justice League) بازخوردهایی بسیار منفی دریافت کرده‌اند؛ آن هم چه از سوی منتقدان و چه از سوی بیننده‌ها و طرفداران این فیلم‌ها.

در همین راستا، استودیوی دی‌سی فیلمز تصمیم گرفته است برای پروژه‌ی بعدی خود، سراغ یکی از بزرگترین فیلم‌سازان تاریخ سینما یعنی مارتین اسکورسیزی برود.

فیلم جوکر به ریشه‌ی این شخصیت می‌پردازد

استودیوی فیلم‌سازی دی‌سی گفته است که فیلم جوکر، قرار است ریشه‌های این ضد قهرمان معروف را بررسی کند. نمی‌دانیم دقیقا چه ایده‌ای برای فیلم جوکر در ذهن دارند، ولی ممانعت شخصیت جوکر از صحبت درباره‌ی گذشته و اینکه از کجا آمده، یکی از مشخصه‌های اصلی اوست.

گفته شده که یکی از منابع اصلی برای نوشتن قصه‌ی فیلم جوکر، کمیک معروف The Killing Joke، نوشته‌ی «آلن مور» (Alan Moore) بوده است. این کمیک بسیار معروف، شخصیت جوکر را به عنوان یک کمدین شکست خورده به تصویر می‌کشد که به جرم و جنایت روی می‌آورد و نهایا هم به داخل مواد شیمیایی می‌افتد. قصه‌ای شبیه به این را در فیلم «بتمن» (Batman) ساخته‌ی «تیم برتون» (Tim Burton) دیده بودیم. با این حال، کمیک تاثیرگذار The Killing Joke حتی این قصه که خودش مطرح کرده است را هم با دیالوگی از سوی جوکر رد می‌کند: «اگر قرار است گذشته‌ای داشته باشم، ترجیح می‌دهم چند انتخاب مقابلم باشد.»

اگر فیلم جوکر روند کمیک The Killing Joke را پیش بگیرد، باید با قصه‌ای روبرو شویم که در آن چیزی به عنوان ریشه‌ی صحیح این شخصیت وجود ندارد.

با این حال، این بخش قصه که جوکر ممکن است یک کمدین شکست خورده باشد، با فیلم «سلطان کمدی» مارتین اسکورسیزی همخوانی خوبی دارد.

فیلم جوکر طبق شایعات منتشر شده هم‌چنین در دهه‌ی هشتاد میلادی اتفاق می‌افتد؛ درست مثل فیلم جدید واندروومن یعنی Wonder-Woman 1984.

خواکین فینیکس احتمالا بازیگر جوکر است

شرکت فیلم‌سازی برادران وارنر نه تنها به دنبال فیلم‌سازان بزرگ رفته، بلکه برای بازیگر جوکر هم به اسم‌های معروف و بازیگران مطرح هالیوود فکر کرده است. اولین شایعاتی که شنیدیم، از انتخاب «لئوناردو دی‌کاپریو» (Leonardo DiCaprio) به عنوان جوکر می‌گفتند. ظاهرا شرکت برادران وارنر و مارتین اسکورسیزی، دی‌کاپریو را به عنوان اولین انتخاب در ذهن داشته‌اند، ولی برای انتخاب نهایی خود، سراغ یک بازیگر بزرگ دیگر رفته‌اند.

«خواکین فینیکس» (Joaquin Phoenix)، بازیگر بزرگی که تا به امروز نامزد دریافت سه جایزه‌ی اسکار شده، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قرار است بازی نقش جوکر را برعهده بگیرد. خواکین فینیکس اخیرا در فیلم «تو واقعا هرگز اینجا نبودی» (You Were Never Really Here) ایفای نقش کرده و توانسته است برای بازی در این فیلم هم‌چنین جایزه کن بهترین بازیگر مرد را دریافت کند.

فینیکس شخصا در هیچ کدام از مصاحبه‌هایی که انجام داده، از بازی در نقش جوکر صحبت نکرده است. زمانی که از فینیکس در مصاحبه‌ها درباره‌ی نقش جوکر سوال می‌شود، یا سوال را جواب نمی‌دهد، یا اینکه با جمله‌ی «من اطلاعی از این فیلم ندارم» آن را پاسخ می‌دهد. با این حال، فینیکس معمولا عادت ندارد زیاد صحبت کند و چه درباره‌ی زندگی شخصی و چه درباره‌ی فعالیت‌های حرفه‌ای خود، حرف نمی‌زند. ممکن است فینیکس منتظر نهایی شدن قراردادهایش با برادران وارنر و دی‌سی فیلمز باشد.

با تمام این اوصاف، چند گزارش مختلف منتشر شده‌اند که از حضور حتمی خواکین فینیکس در نقش جوکر می‌گویند. دو شرکت دی‌سی و وارنر احتمالا می‌خواهند در مراسمی بزرگ از بازیگر نقش جوکر رونمایی کنند. ممکن است این رونمایی در بزرگترین رویداد کمیک دنیا، یعنی «کامیک-کان سن دیگو» (San Diego Comic-Con) صورت بگیرد.

اگر شرکت برادران وارنر توانسته باشد خواکین فینیکس را برای بازی در نقش جوکر راضی کرده باشد، مطمئنا با چالش‌های زیادی روبرو شده است. خواکین فینیکس پیش از این قرار بود نقش «دکتر استرنج» (Doctor Strange) را بازی کند، ولی به این دلیل که علاقه‌ای به بازی در چند فیلم و قراردادهایی این چنین نداشت، نهایتا نقش دکتر استرنج را نپذیرفت.

بازی در نقش جوکر کار ساده‌ای نیست؛ مخصوصا که پیش از خواکین فینیکس بازیگرانی مثل «جک نیکلسون»، «مارک همیل» و «هیث لجر»، هر کدام چهره‌ای متفاوت از این شخصیت را نشان داده‌اند. احتمالا این موضوع که فیلم جوکر قرار است یک قسمتی باشد و خبری از قراردادهای کاری برای چند فیلم نیست، از عوامل اصلی قبول کردن نقش از سوی فینیکس بوده است.

تاد فیلیپس نویسندگی و کارگردانی فیلم را برعهده دارد

«تاد فیلیپس» (Todd Philips)، کارگردان سه‌گانه‌ی Hangover، به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم جوکر انتخاب شده است.

شاید مجموعه فیلم‌های The Hangover معروف‌ترین ساخته‌های تاد فیلیپس باشند، ولی او ۲۵ سالی است که مشغول ساخت فیلم‌های سینمایی و مستند است. از ساخته‌های معروف تاد فیلیپس می‌توان به مستند GG Allin and the Murder Junkies اشاره کرد که به زندگی این موزیسین معروف می‌پردازد. با این حال، تاد فیلیپس بیشتر با کمدی‌های خود مثل همان مجموعه‌ی The Hangover و فیلم‌های Road Trip و Due Date شناخته می‌شود.

جدیدترین فیلم تاد فیلیپس به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. تاد فیلیپس در این سال فیلم War Dogs را کارگردانی کرده است.

در کنار تاد فیلیپس، قرار است «اسکات سیلور» (Scott Silver) هم روی فیلم‌نامه‌ی فیلم جوکر کار کنند. اسکات سیلور پیش از این برای نوشتن فیلم The Fighter نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شده است. او هم‌چنین روی فیلم X-Men Origins: Wolverine به عنوان نویسنده کار کرده، که معمولا از آن به عنوان یکی از بدترین فیلم‌های ابرقهرمانی یاد می‌شود.

نقش مارتین اسکوسیزی در ساخت فیلم مشخص نیست

زمانی که خبر حضور مارتین اسکورسیزی را در پروژه‌ی فیلم جوکر شنیدیم، سوال‌های زیادی در ذهن‌مان به وجود آمد. حضور کارگردانان و فیلم‌سازان بزرگ در ساخت فیلم‌های ابرقهرمانی، موضوعی عجیب و جدید نیست، ولی به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم مارتین اسکورسیزی ساخت چنین پروژه‌ای را قبول کند.

به نظر می‌رسد که مارتین اسکورسیزی در کنار تاد فیلیپس یکی از تهیه کننده‌های فیلم جوکر است. با این حال، نمی‌دانیم او چه نقش دیگری در ساخت فیلم دارد. شباهت‌های داستانی بین قصه‌ای که وارنر می‌خواهد از جوکر تعریف کند با فیلم سلطان کمدی دیده می‌شود. از طرفی هم توانایی اسکورسزی را در به تصویر کشیدن نیویورک تیره و تاریک در «راننده تاکسی» (Taxi Driver) دیده‌ایم.

اسکورسیزی تهیه کنندگی فیلم‌های زیادی را برعهده داشته است. فیلم‌هایی که برخی از آن‌ها اصلا خوب از آب در نیامده‌اند. می‌توان مطمئن بود که اسکورسیزی، با حجم کارهایی که همزمان در دست دارد، همیشه هم به عنوان تهیه کننده در صحنه‌ی ضبط حضور ندارد و بسیاری از فیلم‌ها، فقط اسم او را در نقش تهیه کننده‌ی اجرایی یا همان Executive Producer به یدک می‌کشند.

تفاوت اینجاست که در فیلم جوکر، سمت مارتین اسکورسیزی «تهیه کننده» است و نه «تهیه کننده‌ی اجرایی». این موضوع کمی ما را امیدوار می‌کند تا اسکورسیزی فعالیت بیشتر در مراحل ساخت فیلم جوکر داشته باشد. نهایتا، اسم مارتین اسکورسیزی روی پروژه‌ی فیلم جوکر، ناخواسته اعتبار بیشتری به آن می‌دهد، حتی اگر اسکورسیزی نقش زیادی در ساخت فیلم نداشته باشد.

بودجه‌ی ساخت فیلم جوکر زیاد نیست

گزارش‌های منتشر شده می‌گویند که بودجه‌ی ساخت فیلم جوکر حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار خواهد بود. چنین بودجه‌ای، برای یک فیلم که از روی کمیک سخته می‌شود، بسیار کم به نظر می‌رسد؛ آن هم در دوره‌ای مثل امروز که فیلم‌های مارول و دی‌سی بودجه‌های چند صد میلیون دلاری دارند.

برای مقایسه بد نیست نگاهی به بودجه‌ی فیلم‌هایی مثل «اونجرز: نبرد ابدیت» (Avengers: Infinity War) یا «بتمن: شوالیه‌ی تاریکی» (Batman: The Dark Knight) بیاندازیم که بودجه‌ی ساختی به ترتیب برابر با ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون دلار داشته‌اند. حتی فیلم «ددپول» (Deadpool) که یکی از ارزان‌ترین فیلم‌های ساخته شده از روی کمیک محسوب می‌شود، بودجه‌ای ۵۸ میلیون دلاری داشته است.

با این حال، بودجه‌ای ۵۰ میلیون دلاری و کمتر از فیلم‌های اکشن و بزرگ ابرقهرمانی، مناسب فیلم جوکر به نظر می‌رسد. بودجه‌ای کمتر، جای بیشتری برای وجود خلاقیت باز می‌کند؛ طوری که فشارهای وارد شده از سوی شرکت و استودیوی فیلم‌سازی کمتر می‌شود و سازندگان، آزادی عمل بیشتری در ساخت فیلم خواهند داشت.

یکی از مشکلات فعلی استودیوی فیلم‌سازی دی‌سی، هزینه‌های بالای آن است. فیلم Justice League بر اساس تخمین‌ها، حداقل بودجه‌ای ۳۰۰ میلیون دلاری داشته است. بودجه‌ی کمتر فیلم جوکر، امکان ریسک کردن در آن را بالا می‌برد.

فیلم جوکر برای اینکه با بودجه‌ای ۵۵ میلیون دلاری، به سوددهی برسد، باید ۱۳۷ میلیون دلار بفروشد. اسم جوکر به تنهایی فروشی بیشتر از این مقدار رقم خواهد زد.

انتظار می‌رود فیلم جوکر هم‌چنین رده بندی سنی بالای ۱۷ سال داشته باشد، در نتیجه بودجه‌ی ۵۵ میلیون دلاری ساخت آن، برای چنین فیلمی در محدوده‌ی بسیار خوبی قرار دارد.

ممکن است فیلم‌برداری از شهریور آغاز شود

آخرین گزارش‌های منتشر شده از فیلم جوکر به این موضوع اشاره کرده‌اند که شرکت برادران وارنر برنامه دارد تا در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، فیلم‌برداری این فیلم را شروع کند.

فیلم‌برداری در شهر نیویورک صورت خواهد گرفت و اگر همه چیز به خوبی پیش برود، تا قبل از پایان سال و تعطیلات سال نو، به پایان می‌رسد. فیلم جوکر قرار نیست به بزرگی دیگر پروژه‌های ابرقهرمانی باشد و فیلم‌برداری آن هم به اندازه‌ی آن‌ها طول نخواهد کشید.

خواکین فینیکس در حال حاضر مشغول کار روی پروژه‌ی دیگری نیست و در نتیجه می‌تواند پاییز امسال خود را برای ضبط جوکر برنامه‌ریزی کند.

تاریخ عرضه‌ی فیلم برای سال ۲۰۱۹ تنظیم شده است

هنوز حتی اطلاعاتی از وضعیت ساخت فیلم نداریم و اینکه بخواهیم از زمان اکران آن صحبت کنیم، حسابی زود است. با این حال، شرکت برادران وارنر برای سال آینده‌ی میلادی، برنامه‌ی اکران دو فیلم در دنیای دی‌سی را قطعی کرده است. فیلم اول «شازم» (Shazam) است که در آوریل ۲۰۱۹ اکران خواهد شد، فیلم دوم هم «واندروومن ۱۹۸۴» (Wonder-Woman 1984) است که اکران آن برای نوامبر ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است.

اینکه دو فیلم برای پر کردن فیلم‌های دنیای دی‌سی کافی به نظر نمی‌رسند. از طرفی، فیلم جوکر می‌تواند کاملا در مقابل فیلم‌های شازم و واندروومن ۱۹۸۴ قرار بگیرد، چون چه از نظر محتوایی و چه از نظر ساختار و روند، کاملا با این فیلم‌های ابرقهرمانی تفاوت می‌کند.

یک فیلم ۱۷ سال به بالا درباره‌ی شخصیت جوکر می‌تواند به خوبی بین شازم و واندروومن عرضه شود و در عین حال هم یک فیلم مجموعه‌ی دی‌سی باشد و برنامه‌های شرکت برادران وارنر را پر کند.

فیلم جوکر ممکن است شروع یک مجموعه‌ی دی‌سی جدید را رقم بزند

گفته شده است که استودیوی دی‌سی فیلمز می‌خواهد در کنار فیلم‌های دنیای دی‌سی، یعنی فیلم‌های DCEU یا همان DC Extended Universe، یک مجموعه‌ی دیگر هم بر اساس این کمیک‌ها راه بیاندازد. این مجموعه‌ی دیگر برای مخاطب بزرگسال ساخته می‌شود و فیلم‌های آن، تیره و تاریک خواهد بود.

شایعات می‌گویند که این برند جدید «دی‌سی دارک» (DC Dark) یا DC Black نام‌گذاری خواهد شد و شروع کار آن هم با فیلم جوکر رقم می‌خورد.

مجموعه‌ی جدید DC Dark در کنار فیلم‌های معمولی دنیای دی‌سی فعالیت خواهد کرد و از نظر روند داستان، ارتباطی با DC Extended Universe نخواهد داشت. مجموعه فیلم‌های دی‌سی دارک این فرصت را به کارگردانان و نویسندگان خواهند داد تا مثل دنیاهای موازی در کمیک‌ها، شخصیت‌ها و قصه‌ها را متفاوت از مجموعه‌ی اصلی به تصویر بکشند.

برخلاف دنیای سینمایی مارول که هر فیلم، تکه‌ای از یک پازل بزرگتر است، مجموعه‌ی جدید دی‌سی دارک این امکان را فراهم خواهد کرد تا بدون وابستگی، فیلم‌هایی متفاوت و جداگانه تولید کرد.

از طرف دیگر، فیلم‌هایی مثل ددپول، لوگان و واچ‌من ثابت کرده‌اند که می‌توان فیلم‌هایی از روی کمیک‌ها برای مخاطب بزرگسال ساخت و به موفقیت‌های بزرگی رسید.

جوکر جرد لتو چه می‌شود؟

شخصیت جوکر فیلم «جوخه‌ی خودکشی» (Suicide Squad)، که «جرد لتو» (Jared Leto) بازی آن را برعهده داشت، بازخوردهای متفاوتی گرفت. بیشتر افراد به این جوکر جدید بازخورد مثبتی نشان ندادند، ولی این موضوع را نباید فراموش کنیم که جرد لتو و شخصیت جوکر او، فقط پانزده دقیقه در فیلم Suicide Squad حضور داشت.

جرد لتو در دنیای سینمایی دی‌سی، هنوز هم جوکر است. او قراردادی برای بازی در چند فیلم امضا کرده است. حتی می‌دانیم که یکی از برنامه‌های دی‌سی، ساخت یک فیلم جوکر و هارلی کویین است که این دو نقش در آن توسط جرد لتو و «مارگو رابی» بازی می‌شوند.

قرار نیست خواکین فینیکس از این پس جوکر دنیای دی‌سی باشد و شرکت فیلم‌سازی برادران وارنر، از قراردادی که با جرد لتو دارد در آینده استفاده خواهد کرد. این موضوع را هم فراموش نکنیم که جرد لتو بازیگری شگفت‌انگیز و از معدود افرادی است که دو اسکار بازیگر اصلی نقش مرد دارد. شرکت وارنر اشتباه کرده است اگر از قراردادی که با جرد لتو دارد، بهترین استفاده را نکند.

بیشتر بخوانید: ۹ بازیگر برتر جوکر

منبع: Screen Rant

مطلب همه‌ی آنچه از فیلم جوکر می‌دانیم برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala