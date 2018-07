سایت‌های پیش‌بینی در مورد جوایز امی ۲۰۱۸ کارشان را شروع کرده‌اند. معتبرترین جایزه در حوزه سریال‌های تلویزیونی که بهترین سریال های ۲۰۱۷ را به مخاطبان معرفی خواهد کرد. جایزه امی در حوزه سریال بلند، مینی سریال و فیلم تلویزیونی کوتاه و تاک‌شوها برگزار می‌شود.

به گزارش درپ این مورد آخر یعنی تاک شوها در سال گذشته کاملا تحت‌تاثیر اظهارات دونالد ترامپ بودند. از شوی شبانه با حضور الک بالدوین گرفته که اصلا در نقش ترامپ ظاهر می‌شد تا شوخی‌های جیمی فالون با او. اما جذاب‌ترین بخش جوایز امی برای مخاطبان سریال‌هاست.

بخش بهترین مینی‌سریال و فیلم تلویزیونی

سال گذشته دیوید لینچ فصل دیگری از سریال «تویین پیکس» را روانه آنتن کرد اما شاید لینچ برای گرفتن جایزه امی بیش از حد عجیب و غریب باشد. سریال «تویین پیکس» هم یک دستاورد بود و هم یکی از عجیب و غریب‌ترین مینی‌سریال‌هایی که شاهد پخش‌اش بودیم. میان مینی‌سریال‌هایی که شانس بیشتری برای حضور میان نامزدهای جوایز امی دارند، «تویین پیکس ۲» شامل ۱۸ اپیزود، طولانی‌ترین‌شان است. سریال آنقدر عجیب و غریب و نامانوس بود که باعث می‌شود قصه فصل آخر «وست ورلد» بنظرتان سرراست و راحت بیاید. باید دید رای‌دهندگان امی این بلندپروازی لینچ را در آغوش می‌کشند یا باعث سقوط می‌شوند! در میان بقیه رقبا رایان مورفی در شبکه اف.ایکس رقیب قدری برای دیوید لینچ است. برخلاف انتظار حضور او امسال با سریال «داستان وحشت آمریکایی (American horror story)» برجسته نشد بلکه فصل دوم سریال جنایی «مردم علیه او.جی.سیمپسون» با عنوان «ترور جیانی ورساچی: داستان جنایت آمریکایی» بود که راه او را به سمت جایزه امی هموار کرده است. این سریال برمبنای یک داستان واقعی دراماتیزه شده است. احتمالا بیشترین نامزدی نصیب این سریال خواهد شد البته سریال‌های دیگری مانند «نابغه: پیکاسو (genius: picaso)»، «پاتریک ملروز (Patrick melrose)»، «گناهکار (the sinner)» و «بی‌خدا (godless)» هم در این بخش حضور دارند. سال گذشته اگر سریال «دروغ‌های کوچک بزرگ» شبکه HBO نبود شانس جایزه گرفتن رایان مورفی برای سریال «عداوت (FEUD)» زیاد بود.

در بخش فیلم‌های تلویزیونی هر اپیزود از سریال «آینه سیاه (BLACK MIRROR)» این شانس را دارد که به عنوان یک فیلم تلویزیونی موردتوجه قرار بگیرد. «فارنهایت ۴۵۱» و «پاترنو» از شبکه HBO و درام ساندنسی لارا درن «داستان (tHE TALE)»هم جزو امیدهای این بخش هستند. نکته جالب اینکه نسخه جدید فیلم تلویزیونی «فارنهایت ۴۵۱» اقتباس رامین بحرانی، کارگردان ایرانی مقیم آمریکا از کتاب ری بردبری است. کتابی که سال‌ها پیش فرانسوا تروفو فیلمی سینمایی به همین نام از روی آن ساخته بود.

در بخش مینی‌سریال تلاش شبکه نشنال جئوگرافی را هم برای کمپین تبلیغاتی دومین فصل از سریال «نابغه» که این‌بار درباره پیکاسوست، نمی‌شود نادیده گرفت. سال گذشته اولین سریال داستانی این شبکه «نابغه: انیشتین» جزو نامزدهای جایزه امی قرار گرفته بود اما واقعیت این است که آن شور و شوق سریال در فصل دوم کاهش پیدا کرده است. سریال «نابغه: پیکاسو» کنار سریال «پاتریک ملروز» از شبکه شوتایم و «گناهکار» از شبکه USA در بخش بازیگری شانس بیشتری دارد.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین مینی سریال ۲۰۱۷: ترور جیانی ورساچه: داستان جنایت آمریکایی، برج رفیع (Looming Tower)، بی‌خدا، پایان هاواردز (Howards End)، «تویین پیکس».

چشم‌تان به این سریال‌ها هم باشد: نابغه: پیکاسو، پاتریک ملروز، بالای دریاچه: دختر چینی، گناهکار، بیگانه (the Alienist).

پیش‌بینی نامزدهای بهترین فیلم تلویزیونی ۲۰۱۷: آینه سیاه، پاترنو، داستان، فلینت، کودکی در زمان (the child in time)

بخش بهترین بازیگر نقش اول زن در مینی سریال یا فیلم تلویزیونی

شرط می‌بندیم که غیرممکن است رای‌دهندگان دو اجرای قدرتمند را نادیده بگیرند: یکی لارا درن در سریال‌ «داستان» در نقش زنی که باید با تعدی که در زمان کودکی به او شده کنار بیاید و دیگری جسیکا بیل در «گناهکار» در نقش مادر جوانی که در تلاش است بفهمد چرا مردی را با خشونت به قتل رسانده است. الیزابت ماس هم در میان رقبا هست که سال ۲۰۱۳ برای فصل اول سریال «بالای دریاچه» نامزد دریافت جایزه امی شده بود و دوباره به این سریال برگشته است. سارا پالسون تا به حال چهار نامزدی برای «داستان وحشت آمریکایی» داشته است درنتیجه احتمال پنجمین نامزدی هم برایش زیاد است. و رای‌دهندگان امی همیشه نشان داده‌اند که عاشق نقش‌آفرینی میشل داکری در سریال «دانتون ابی» هستند پس محتمل است که بازی او را در سریال «گناهکار» شبکه نت‌فلیکس هم بپسندند.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر زن مینی سریال ۲۰۱۷: لارا درن (داستان)، جسیکا بیل (گناهکار)، الیزابت ماس (بالای دریاچه: دختر چینی)، میشل داکری (بی‌خدا)، هایلی آتول (پایان هاواردز)،‌ سارا پالسون (داستان وحشت آمریکایی)

چشم‌تان به این بازیگران هم باشد: کاترین زتاجونز (مادرخوانده کوکایین)، کریستین میلیوتی‌ (آینه سیاه).

بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد در مینی سریال یا فیلم تلویزیونی

امسال آنقدر شاهد اجراهای قدرتمندی از بازیگران مرد بودیم که می‌توانیم لیست مفصلی داشته باشیم. شما نمی‌توانید دارن کریس را به عنوان یک قاتل در سریال «ترور جیانی ورساچی» یا آل پاچینو را در «پاترنو» یا بندیکت کامبربچ را در سریال «پاتریک ملروز» نادیده بگیرید. یا سریال بیوگرافیک «نابغه: پیکاسو» که نقش نقاش مشهور را آنتونیو باندراس به شدت باورپذیر بازی می‌کند.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر مرد مینی سریال ۲۰۱۷: دارن کریس (ترور جیانی ورساچی)، بندیکت کامبربچ (پاتریک ملروز)، آل پاچینو (پاترنو)، جف دانیلز (برج رفیع)،‌ آنتونیو باندراس (نابغه: پیکاسو)، کایل مک‌لاکلان (تویین پیکس).

چشم‌تان به این بازیگران هم باشد: جان لجند (عیسی مسیح سوپراستار)، مایکل بی.جوردن (فارنهایت ۴۵۱)، جک اوکانل (بی‌خدا).

بهترین سریال درام ۲۰۱۷

آیا «بازی تاج و تخت» (game of thrones) بعد از یک سال غیبت دوباره می‌تواند جای خودش را در بخش‌های مختلف جایزه امی پر کند؟ گفتنش سخت است. در دوره‌های قبل هر فصل سریال تقریبا همزمان با بازبینی سریال‌ها توسط رای‌دهندگان روی آنتن می‌رفت درنتیجه به موقع موفق می‌شد توجه‌ها را به خودش جلب کند. اما پیچیدگی‌های تولید سریال باعث شد که فصل هفتم آن ماه جولای گذشته روی آنتن برود. بعید است که رای دهندگان آن را در ذهن‌شان داشته باشند. درنتیجه احتمال اینکه موفقیت سال ۲۰۱۵ (۲۴ نامزدی و ۱۲ جایزه) یا سال ۲۰۱۶ (۲۳ نامزدی و ۱۲ جایزه) را تکرار کند، کم است. سال گذشته در این بخش سریال «داستان یک ندیمه (the handmaid’s tale)» بود که همه جوایز را درو کرد اما امسال سریال‌های تازه‌واردی داریم مثل «شکارچی ذهن (mindhunter)» دیوید فینچر یا «اوزارک» که ممکن است معادلات را به هم بزنند.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین سریال درام ۲۰۱۷: داستان یک ندیمه، بازی تاج و تخت، این ما هستیم (this is us)، تاج (the crown)، آمریکایی‌های (the americans)، وست ورلد (westworld)، چیزهای عجیب (stranger things).

چشم‌تان به این سریال‌ها هم باشد: شکارچی ذهن، هوم لند، اوزارک، دکتر خوب

بخش بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال درام

فقط یکی از بازیگران زن نامزد سال گذشته یعنی رابین رایت سریال «خانه پوشالی» امسال در فهرست حضور نخواهد داشت. بقیه فهرست تکراری است و نکته مهم احتمالا این خواهد بود که امیلیا کلارک بازیگر نقش دنریس تارگرین امسال از بخش بهترین بازیگر مکمل زن به بخش اصلی خواهد آمد. کلر دنس هم اگر چه سال گذشته برای اولین‌بار نتوانست در فهرست نامزدها با سریال «هوم لند» حضور پیدا کند امسال دوباره آنقدر در سریال پررنگ بوده که بتواند جایش را در میان نامزدها حفظ کند.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال درام: الیزابت ماس (داستان یک ندیمه)،‌ کلر فوی (تاج)،‌ کری راسل (آمریکایی‌ها)، امیلیا کلارک (بازی تاج و تخت)،‌ مندی مور (این ما هستیم)،‌ ایوان ریچل وود (وست ورلد).

چشم‌تان به این بازیگرها هم باشد: لارا لینی (اوزارک)، وایولا دیویس (چطور با یک جنایت کنار بیاییم؟ (how to get away with a murder?)، مگی جیلنهال (آفت/ the deuce)

بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال درام

از هفت نامزد سال گذشته در این بخش سه نفرشان از دور خارج شده‌اند. سریال‌های «بهتره با سائول تماس بگیری (better call saul)» و «خانه پوشالی (house of cards)» در مدت زمان قانونی برای داوری در امی پخش نشدند و نقش آنتونی هاپکینز هم در سریال «وست‌ورلد» کمرنگتر از آن شد که بتوان او را به عنوان بازیگر نقش اول مرد درنظر گرفت.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال درام: استرلینگ کی.براون (این ما هستیم)،‌ ماتیو رایز (آمریکایی‌ها)، کیت هرینگتون (بازی تاج و تخت)، فردی هایمور (دکتر خوب)، لیو شرایبر (ری داناوان)

چشم‌تان به این بازیگرها هم باشد: جفری رایت (وست‌ورلد)، جی.کی.سیمونز (همکار/counterpart)، جیسون بیتمن (اوزارک)،‌ جاناتان گروف (شکارچی ذهن).

بهترین سریال کمدی ۲۰۱۷

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بسریال کمدی: خانم میزل شگفت‌انگیز (The Marvelous Mrs. Maisel)، آتلانتا، black-ish، سیلیکون ولی، بری (Barry)، اشتیاقت را کنترل کن (Curb Your Enthusiasm)، درخشش (glow)

بیشتر بخوانید: سریال‌هایی که باید در ۲۰۱۷ ببینیم

منبع: thewrap

مطلب پیش‌بینی بهترین سریال‌های سال ۲۰۱۷ به روایت جایزه امی ۲۰۱۸ برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala