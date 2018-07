استودیوی بازی‌سازی Compulsion Games تریلر تازه‌ای از بازی We Happy Few منتشر کرده است. تریلری که سه شخصیت اصلی این بازی مستقل را نشان‌مان می‌دهد و در عین حال از دنیای بازی و برخی از مکانیک‌های آن برای‌مان می‌گوید.

زمان زیادی تا عرضه‌ی بازی We Happy Few باقی نمانده است؛ طوری که در حال حاضر بهترین زمان برای عرضه‌ی تریلرهای جدید از این بازی و صحبت از سیستم‌های آن است. سه شخصیت اصلی بازی «آرتور هیستینگز» (Arthur Hastings)، «سالی بویل» (Sally Boyle) و «آلی» (Ollie) نام دارند.

اولین شخصیت بازی یعنی آرتور را از زمانی که بازی We Happy Few رونمایی شده می‌شناسیم. می‌دانیم که آرتور می‌تواند به خوبی با دستگاه‌های مختلف سر و کله بزند و ترجیح می‌دهد به جای مقابله مستقیم با دشمن، یک راه دیگر برای خود پیدا کند. می‌توانیم در تریلر جدید بازی ببینیم که آرتور دستگاه‌ها را هک می‌کند و با استفاده از آیتم‌هایی که پیدا کرده، برای خودش سلاح می‌سازد.

می‌توان به شخصیت دوم بازی یعنی سالی به عنوان کلاس مخفی‌کاری بازی نگاه کرد. در تریلر هرگز نمی‌بینیم سالی با دشمنان وارد درگیری مستقیم شود. سالی با استفاده از سرنگ‌های خود از پشت به دشمنان حمله می‌کند. سالی می‌تواند به صورت مخفی‌کاری وارد محیط‌های ممنوع بازی شود.

شخصیت سوم و نهایی بازی، شخصیت بزن بهادر بازی We Happy Few است. در تریلر می‌بینیم که آلی نه تنها سر و صدای زیادی به راه می‌اندازد، بلکه سفت و سخت به دشمنان حمله و حتی آن‌ها را با استفاده از بمب منفجر می‌کند. کاملا واضح است که برای آلی مهم نیست کسی او را ببیند یا نه.

تریلر جدید We Happy Few هم‌چنین ساختار باز آن را به تصویر می‌کشد. به لطف Early Access بازی که روی ایکس‌باکس وان و استیم عرضه شده بود، کم و بیش از وجود ساختار باز و قابلیت‌های مدیریت منابع و ساخت و ساز در بازی خبر داشتیم. با این حال، در تریلر جدید We Happy Few می‌توانیم ببینیم که بازی نقشه‌ای بازی را در مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد تا در آن گشت و گذار کنند و به انجام مراحل اصلی و فرعی برای شخصیت‌ها بپردازند.

می‌توانید در ادامه این تریلر را ببینید.

بازی We Happy Few در روز ۱۰ آگوست روی ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و کامپیوتر عرضه می‌شود.

