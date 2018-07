در نشست‌های کامیک کان از سریال های محبوب جهان اخبار مهمی منتشر شد. سریال «مرد بالای قلعه بلند» (the man in the high castle) که محبوب‌ترین سریال شبکه آمازون است نه تنها تاریخ‌ پخش فصل سومش را اعلام کرد که در پنل کامیک کان ۲۰۱۸ به هواداران این سریال خبر داد که ساخت فصل چهارم آن هم تایید شده است. ایزا هکت، تهیه‌کننده سریال و دختر فیلیپ کی.دیک نویسنده مشهور آثار علمی-تخیلی عنوان کرد که پیش‌تولید فصل چهارم این سریال که اقتباسی از رمانی از دیک به همین نام است آغاز شده. سریال جهانی را تصویر می‌کند که در آن بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای متحدین به پیروزی رسیده‌اند و ایالات متحده آمریکا بین رایش سوم و نیروهای ژاپنی تقسیم شده است.

خط داستانی سریال «مرد بالای قلعه» روی شدت گرفتن تنش‌های سیاسی میان ژاپن و آلمان بر سر به دست گرفتن کنترل آمریکا تمرکز می‌کند. آمریکایی‌ها هم دو دسته شده‌اند. آنهایی که می‌خواهند به قدرت برتر بپیوندند و گروه مقاومت زیر زمینی که علیه اشغالگران فعالیت می‌کند. فصل سوم سریال «مرد بالای قلعه بلند» پنج اکتبر(نیمه مهرماه) از آمازون پخش خواهد شد. هکت گفت که انتخاب این روز دلیل خاصی داشته اما هنوز نگفته که علتش چه بوده است. تم مقاومتی که در سریال وجود دارد ممکن است به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۸ هم اشاره داشته باشد.

خبر بعدی درباره سریال «مستعمره» (colony) است که این یکی البته برای طرفداران سریال خوشایند نخواهد بود. شبکه USA اعلام کرده که فصل سوم این سریال آخرین فصلی است که روی آنتن می‌رود. در حالی که فصل سوم این سریال علمی-تخیلی در حال حاضر پخش می‌شود در کامیک کان اعلام شد که پخش این سریال کنسل شده است. سریالی که حدودا ۱٫۳ میلیون بیننده دارد و در میان سریال‌های درام آمریکایی این سال‌ها یکی از ضعیف‌ترین‌هایشان از لحاظ تعداد بیننده بوده است. سریال «مستعمره» درباره هجوم بیگانگان اسرارآمیزی است که یک خانواده سعی در مواجهه و مبارزه با آنها دارند. آنها می‌خواهند در این جهان جدید کنار همدیگر باقی بمانند.

