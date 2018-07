سال گذشته و در نمایشگاه کامیک کان نیویورک بود که از بازسازی و عرضه‌ی دوباره‌ی بهترین مجموعه‌ی سریالی بتمن شنیدیم. در کامیک کان امسال، جزییات و تاریخ عرضه‌ی این بازسازی مشخص شده است. بسته‌ی بازسازی مجموعه Batman: The Animated Series آن‌قدر خوب و کامل است که مطمئنا طرفداران بتمن نمی‌توانند به راحتی از کنار آن عبور کنند.

این بسته ۱۱۲ دلار قیمت دارد و ۲۴ مهر عرضه می‌شود.

بسته‌ی بلو-ری این مجموعه‌ی انیمیشنی نه تنها تمام قسمت‌های آن را به صورت بازسازی شده و به صورت HD در خود جای داده، بلکه حتی شامل فیلم‌های انیمیشنی بتمن است. دو فیلم Batman: Mask of the Phantasm و Mr. Freeze: SubZero هم بازسازی شده و در این بسته جای گرفته‌اند.

قسمت‌های بازسازی شده شامل ۸۵ قسمت سری اصلی یعنی همان Batman: The Animated Series و هم‌چنین ۲۵ قسمت اضافه یعنی سری The New Batman Adventures است.

یازده قسمت توسط تهیه کنندگان، نویسندگان و کارگردانان این مجموعه تلویزیونی انتخاب شده و در این بسته روی آن‌ها صحبت شده است. این بسته هم‌چنین شامل یک مستند یک ساعته درباره‌ی ساخت Batman: The Animated Series به اسم The Heart of Batman است.

در کنار بلو-ری‌ها، بسته‌ی بازسازی مجموعه‌ی انیمیشنی بتمن چند آیتم دیگر هم دارد. هفت کارت طراحی مختلف در این بسته قرار گرفته است. یک کتابچه طراحی‌های سریال هم از دیگر محتویات این پک است. نهایتا هم سه فانکو پاپ کوچک از شخصیت‌های بتمن، جوکر و هارلی کویین در بسته قرار دارند.

مجموعه Batman: The Animated Series برای اولین بار «کوین کانروی» و «مارک همیل» را به عنوان صداپیشه‌های شخصیت‌های «بتمن» و «جوکر» معرفی کرد؛ بازیگرهایی که امروزه صدای‌شان با این دو شخصیت گره خورده است. این مجموعه‌ی انیمیشنی هم‌چنین از نظر روند حسابی با سایر مجموعه‌های آن زمان فرق می‌کرد. در حالی که بیشتر مجموعه‌های انیمیشنی آن زمان برای مخاطب‌های کم سن و سال ساخته می‌شدند، مجموعه Batman: The Animated Series با سبک و سیاق کاملا متفاوت خود، تجربه‌ای تیره و تاریک و معمولا پیچیده را ارایه می‌داد که شاید بیشتر برای بزرگسالان ساخته شده بود، ولی در عین حال کودکان هم از آن لذت می‌بردند.

بازسازی بلو-ری مجموعه Batman: The Animated Series در روز ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) عرضه خواهد شد. این بسته ۱۱۲ دلار قیمت‌گذاری شده است.

منبع: Collider

مطلب بازسازی مجموعه انیمیشنی بتمن مهر امسال روی بلوری عرضه می‌شود برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala