باکس آفیس هفته؛ «ماموریت غیرممکن: فال اوت» رکورد جدیدی را ممکن کرد

مطابق پیش‌بینی‌ها این هفته فیلم ماموریت غیرممکن: فال اوت از کمپانی پارامونت صدرنشین جدول فروش شد. به علاوه در همین چند روز اول اکرانش توانست یک رکورد هم از خودش به جای بگذارد: در این فرانشیز «ماموریت غیرممکن: فال اوت» صاحب بزرگترین افتتاحیه میان سری فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» شد. به علاوه این دومین فیلم پرفروش کارنامه ستاره‌ای مثل تام کروز شده است که خودش اتفاق مهمی محسوب می‌شود. این در حالی است که گیشه‌ها منتظر ورود یک انیمیشن جدید سرحال هم بودند. فیلم کمپانی برادران وارنر به نام «تیتان‌های نوجوان به سینما می‌روند» که در شرایط عادی می‌توانست شانس صدرنشینی در جدول فروش را داشته باشد در حال حاضر با توجه به داشتن رقیبی مثل «ماموریت غیرممکن» بعید است انتظاراتی را که از آن می‌رفته برآورده کند.

از فرانشیز «ماموریت غیرممکن»، سال ۲۰۰۰ فیلم «ماموریت غیرممکن ۲» بود که با افتتاحیه ۵۷.۸ میلیون دلار بیشترین فروش را داشت و حالا ششمین «ماموریت غیرممکن» توانسته با فروش تقریبی ۶۱.۵ میلیون دلار بالاتر از آن بایستد. در کارنامه تام کروز «جنگ دنیاها» محصول ۲۰۰۵ با ۶۴.۸ میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم کارنامه تام کروز بوده است و برای کمپانی پارامونت هم بعد از سال ۲۰۱۴ و فروش ۶۵.۵ میلیون دلاری فیلم «لاک‌پشت‌های جهش‌یافته نینجا» بزرگترین موفقیت محسوب می‌شود. یادمان نرود که «ماموریت غیرممکن: فال اوت» به احتمال زیاد آخرین بلاک‌باستر تابستان خواهد بود. فیلمی که هم از تماشاگران و هم منتقدان امتیازهای مثبت زیادی گرفته است.

در مورد نقدهای مثبت فیلم باید گفت که اولا «فال اوت» هم میان سری فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» بالاترین امتیاز را از منتقدان دریافت کرده است (امتیاز متاکریتیک آن ۸۶ از ۱۰۰ است و ۹۷درصد نقدهای نوشته شده روی آن در سایت روتن‌توماتو هم مثبت بوده است) و هم از تماشاگران در افتتاحیه‌اش امتیاز A را دریافت کرده که باز هم بهترین امتیاز در این فرانشیز است. این نکته را هم در نظر بگیرید که خود سری فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» را به عنوان یکی از بهترین سری فیلم‌های اکشن در نظر می‌گیرند. منتقد اینترتینمنت‌ویکلی به فیلم امتیاز ۱۰۰ کامل داده و نوشته که: «این فیلم سرگرمی خالص است. بارها و بارها نفس‌تان را در سینه حبس می‌کند. و باعث می‌شود که ایمان‌تان را به بلاک‌باسترهای تابستانی حفظ کنید.» تیم رابی از تلگراف هم درباره اکشن تام کروز می‌گوید: «ممکن است مک‌کوآری کارگردان فیلم دقت دی‌پالما یا دیوانه‌بازی‌های جان وو یا شوخ‌طبعی و هوش شیطانی برد بیرد را نداشته باشد اما مهارت و استادی او در پیشبرد منطق داستانی فیلم را بلاک‌باستر مهم تابستان امسال کرده است.»

دو فیلم آخر «ماموریت غیرممکن» پیش‌تر فروش جهانی‌شنا معادل ۷۰۰ میلیون دلار شده بود و حالا بنظر می‌رسد وقتی «ماموریت غیرممکن: فال اوت» در ۳۶ بازار جهانی دیگر اکرانش شروع شود از آن دو فیلم بالاتر خواهد زد. در حال حاضر فروش افتتاحیه فیلم در کره جنوبی ۲۲درصد بالاتر از قسمت قبلی یعنی «ماموریت غیرممکن: ملت سرخ» بوده است.

در رده‌های بعدی جدول فروش همان فیلم‌هایی هستند که هفته‌های گذشته هم درباره‌شان حرف زدیم: «ماما میا! دوباره شروع کنیم» (Mamma Mia! Here We Go Again) فیلم دوم جدول است که در هفته دوم اکرانش با ۵۷درصد افت فروش مواجه شده. پیش‌‌بینی می‌شود که سقوط شدیدتری در انتظار فیلم باشد.

از آن طرف «اکولایزر ۲» که هفته گذشته در صدر جدول پرفروش‌ها بود این هفته با نزولی سنگین به رتبه سوم جدول سقوط کرده است.

فیلم هفته اکران فروش ماموریت غیرممکن: فال اوت ۱ ۶۱.۵ ماما میا! دوباره شروع کنیم ۲ ۷۰.۴ اکولایزر ۲ ۲ ۶۴.۲ هتل ترانسیلوانیا ۳ ۳ ۱۱۹.۲ تیتان‌های نوجوان به سینما می‌روند ۱ ۱۰.۵ انت من (مرد مورچه‌ای) و زنبورک ۴ ۱۸۳.۱ شگفت انگیزان ۲ ۷ ۵۷۲.۸ دنیای ژوراسیک: امپراطوری سقوط کرده ۶ ۳۹۷.۶ آسمانخراش ۳ ۵۹.۲

