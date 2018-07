سعی می‌کنیم در طول یک ماه آینده، آن‌قدر هم از قسمت جدید مجموعه بازی‌های توم ریدر برای‌تان نگوییم که اعصاب‌تان خرد شود، ولی تریلر کوتاهی که دیروز از بازی منتشر شد، ارزش صحبت را دارد. تریلر جدید Shadow of the Tomb Raider محیط و دنیای بازی را به تصویر می‌کشد.

عرضه‌ی Shadow of the Tomb Raider برای روز ۱۴ سپتامبر روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی برنامه ریزی شده است.

می‌دانیم که مراحل ساخت بازی «سایه‌ی توم ریدر» (Shadow of the Tomb Raider) به پایان رسیده است و باید به زودی منتظر انتشار آن باشیم. کمپین تبلیغاتی شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس هم ظاهرا به اوج خود رسیده است. هفته‌ی گذشته شاهد نمایش ویدیویی طولانی از روند بازی Shadow of the Tomb Raider بودیم که گشت و گذار در منطقه‌ی اصلی بازی را به نمایش می‌گذاشت. دو روز پیش هم تیزر کوتاهی از بازی منتشر شد که مکانیک‌های حرکت را به تصویر می‌کشید؛ مکانیک‌هایی که بیشتر شبیه به بازی‌های کلاسیک توم ریدر بودند تا دو قسمت اخیر.

تیزر جدید منتشر شده هم طولانی نیست، ولی در تنها ۳۰ ثانیه آن‌قدر محیط مختلف نشان‌مان می‌دهد که از وسعت بازی مطمئن شویم. می‌توانیم در این تیزر کوتاه، جنگلی را ببینیم که بسیار بزرگ است و در انتهای آن، یک معبد قرار دارد، روستایی که ظاهرا باید در گوشه و کنار آن گشت و گذار کنیم، غارهایی که قدم به قدم پیشرفت در آن‌ها سخت خواهد بود و مناطق مختلف دیگر.

برخلاف دو قسمت اخیر این مجموعه بازی‌ها، ساخت این توم ریدر جدید به دست استودیوی بازی‌سازی Eidos Montreal سپرده شده است. استودیوی بازی‌سازی «کریستال داینامیکس» فعلا مشغول ساخت یک بازی بزرگ اونجرز است. بر و بچه‌های Eidos Montreal هم که بازی‌های شگفت‌انگیزی مثل دو قسمت اخیر Deus Ex را در کارنامه‌ی خود دارد، ظاهرا پایان شگفت‌انگیزی برای سه گانه‌ی جوانی‌های لارا کرافت ساخته‌اند.

می‌توانید در ادامه تریلر کوتاهی که از بازی منتشر شده است را ببینید.

