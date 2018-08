با این ۴ کتاب ثروتمند شوید

چگونه پولدار شویم؟ ثروتمند شدن هم مانند هر کار دیگری نیاز به کسب دانش و مهارت‌های خاص خودش دارد. همانطور که هیچکس از شکم مادر با دانش برنامه‌نویسی یا مهندسی به دنیا نمی‌آید، کسی هم با دانش و مهارت پولدار شدن به دنیا نمی‌آید. پس اگر کسی به دنبال ثروت است باید ابتدا به کسب دانش و مهارت کافی در این حوزه بپردازد. در این حوزه کتاب هایی برای ثروتمند شدن منتشر شده‌اند که تعدادشان کم هم نیست. ما در این مطلب کتاب‌هایی برای موفقیت مالی را معرفی می‌کنیم که شما را در مسیر ثروتمند شدن قرار می‌دهد.

پدر ثروتمند، پدر فقیر

«دیدگاه‌های رابرت مرا تکان داد. بزرگ شدن در کنار دو پدر با عقایدی متفاوت به او آموخته بود که برای رسیدن به دو هدف مختلف تلاش کند. در ابتدا، پدر تحصیل‌کرده او را برای به دست آوردن شغلی مناسب در یک شرکت تشویق می‌کرد، اما پدر ثروتمندش از او می‌خواست تلاش کند تا خود صاحب یک شرکت شود. هر دو مسیر زندگی نیاز به تحصیلات داشت؛ اما موضوعات مورد مطالعه کاملا متفاوت بودند. پدر تحصیل‌کرده می‌گفت: سعی کن فرد باهوشی باشی، پدر ثروتمند می‌گفت: یاد بگیر چگونه افراد باهوش را به خدمت بگیری».

احتمالا خواندن همین چند خط از کتاب «پدر ثروتمند، پدر فقیر» برای خیلی از افراد آموزنده است و به اندازه خواندن چند کتاب کامل مفید بوده است!

همانطور که حدس زده‌اید این کتاب هر آنچه برای ثروتمند شدن لازم است بدانید را به شما یاد می‌دهد. اما چگونه؟ رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب «پدر ثروتمند، پدر فقیر»، زندگی‌نامه‌اش را با توصیه‌های شخصی خود ترکیب کرده تا گام‌های لازم برای رسیدن به ثروت و استقلال مالی را به مخاطب خود نشان دهد. او معتقد است آنچه این کتاب به افراد آموزش می‌دهد، جامعه و سیستم آموزشی به آنها آموزش نمی‌دهد. این در حالی است که طبقه مرفه چیزهایی را به فرزندان خود یاد می‌دهند که برای ثروتمند شدن و ثروتمند ماندن افراد لازم است. در همین راستا این کتاب به بیان این اصول و شیوه تربیتی افراد مرفه می‌پردازد.

کیوساکی علاوه بر نوشتن این کتاب که تا سال ۲۰۱۶، ۲۶ میلیون از آن به فروش رفته، موفقیت‌های دیگری هم دارد. او سرمایه‌گذار و کارآفرینی مشهور با ثروتی معادل ۸۰ میلیون دلار است و به عنوان اقتصاددانی پیشرو و صاحب‌نظر شناخته می‌شود. او که با نوشتن این کتاب توانسته میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا را به موقعیت‌های شغلی و اقتصادی خیره‌کننده‌ برساند، تحسین افرادی چون آنتونی رابینز و دونالد ترامپ را نیز برانگیخته است!

سُقُلمه

سُقُلمه جزو کتاب‌هایی است که افتخارات زیادی کسب کرده: برنده جایزه نوبل اقتصاد، پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز، بهترین کتاب سال از دید اکونومیست و فایننشیال تایمز، پرفروش‌ترین کتاب دنیا در حوزه کسب و کار در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و هزاران افتخار دیگر که فضای کافی برای نوشتن همه آنها نداریم!

اما دلیل اهمیت این کتاب چیست؟ مهم‌ترین ویژگی کتاب سقلمه این است که با رویکردی بینارشته‌ای نوشته شده و نویسنده از علم روانشناسی و اقتصاد همراه با هم استفاده کرده است. به کارگیری روانشناسی در علم اقتصاد رفتاری، به نویسنده کمک کرده تا نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب افراد را بررسی کند و راه‌هایی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری غیرعقلانی افراد ارائه دهد. راه‌حل او برای جلوگیری از این تصمیم‌ها، سقلمه زدن به افراد است. نویسنده در مصاحبه با آمازون در این خصوص می‌گوید: «منظور ما از سقلمه، هر چیزی است که تصمیم‌های ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور مثال یک تریای دانشگاهی می‌تواند به دانشجویان برای داشتن رژیم غذایی بهتر سقلمه بزند و برای این کار سالم‌ترین غذاهای خود را در معرض دید قرار دهد. در حال حاضر ما فکر می‌کنیم وقت آن رسیده که مؤسسات، به همراه دولت، با به خدمت گرفتن علم انتخاب بیش از پیش کاربرپسند شوند و زندگی را برای مردم راحت‌تر کنند و به آنها در راستای بهتر شدن زندگی‌هایشان سقلمه بزنند.»

پس همانطور که دیدیم «سقلمه» در مورد انتخاب‌هاست، در مورد اینکه چگونه انتخاب می‌کنیم و چگونه می‌توانیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم. بخش دوم و سوم کتاب نیز به صورت اختصاصی به تصمیم‌های افراد در مورد پول و سلامتی اختصاص دارد و به بهبود تصمیم‌های ما در مسائل مهم زندگی کمک می‌کند.

اسرار ذهن میلیونر

ثروتمند شدن رؤیای کودکی خیلی از ما بوده. رؤیایی که احتمالا با بزرگ شدن و مواجهه با واقعیت زندگی، رسیدن به آن برایمان غیرممکن شده و کم کم فراموشش کرده‌ایم. حالا کتاب «اسرار ذهن میلیونر» رسیدن به این آرزو را برای شما آسان کرده است.

شاید باورتان نشود اما نویسنده موفق و میلیونر این کتاب که قرار است به شما در رسیدن به این آرزو کمک کند مهاجری است که تنها با پرداخت ۳۰ دلار وارد آمریکا شد و با فروختن روزنامه، بستنی، کتاب و … در سنین کودکی، به رؤیای خود که میلیونر شدن بود رسید. تی هارو اکر، نویسنده این کتاب که سعی می‌کند به شما آموزش دهد نحوه تفکرتان درباره پول را تغییر دهید، زندگی هزاران نفر را در سراسر جهان متحول کرده و به آنها کمک کرده که به استقلال مالی و رؤیای ثروتمند شدن نزدیک شوند.

اولین کاری که اِکِر در این کتاب انجام می‌دهد این است که تفاوت‌های میان افراد فقیر و ثروتمند را بیان می‌کند تا نگرش‌های اشتباه افراد در خصوص پول را نشان دهد.

علاوه بر این، یکی از بهترین قسمت‌های کتاب «اسرار ذهن میلیونر» بخشی است که نویسنده ۱۷ اصل ذهنی افراد ثروتمند را بیان می‌کند. اگر فرصت و زمان کافی برای خواندن کل کتاب را ندارید، توصیه می‌کنیم این بخش را از دست ندهید.

ثروتمندترین مرد بابل

«ثروتمندترین مرد بابل» یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌ها درباره ثروتمند شدن است. کتابی که حدود ۹۰ سال پیش نوشته شده و همچنان دستورالعمل‌هایی کاربردی و منسوخ نشده برای ثروتمند شدن ارائه می‌دهد. این کتاب داستان ثروتمند شدن یک کارگر بابلی است. کارگری که با به کار بستن اصولی مهم و ابتدایی توانسته ثروتی هنگفت و همیشگی به دست آورد.

چکیده‌ای از این اصول را نویسنده در ۵ قانون طلایی بیان می‌کند:

قانون اول: طلا به کسی روی می‌آورد که حداقل یک دهم درآمد خود را پس‌انداز کند.

قانون دوم: طلا به مردمی تعلق می‌گیرد که آن را در کاری سودآور به کار اندازند.

قانون سوم: طلا زمانی زیاد می‌گردد که با مشورت متخصصان با تجربه به کار گرفته شود.

قانون چهارم: طلا از دست کسانی می‌رود که آن را در کارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هیچ تجربه‌ای ندارند.

قانون پنجم: طلا از دست کسانی می‌رود که برای درآمدهای غیرممکن به دنبال افراد حقه‌باز باشند.

این کتاب که پس از انتشار مورد استقبال بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران قرار گرفت و توسط آنها در مقیاسی وسیع توزیع شد، به افراد یاد داد که ثروتمند شدن نه هدفی غیرممکن و دست‌نیافتنی، که مهارتی یادگرفتنی و قابل دسترس است.

