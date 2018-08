اپل اولین شرکت یک تریلیون دلاری جهان شد

در یک رکورد تاریخی مجموع ارزش سهام شرکت اپل از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد. این اولین بار است که در بازار سهام نیویورک ارزش یک شرکت به چنین سطحی می‌رسد.

از روز سه‌شنبه و به دنبال انتشار گزارش عملکرد سال جاری اپل، ارزش سهام این شرکت با رشد ۷ درصدی مواجه شد. این رشد ارزش سهام ادامه پیدا کرد و در روز پنج‌شنبه هر سهم این شرکت با قیمت ۲۰۷.۰۵ دلار به فروش رسید و ارزش کل شرکت اپل از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد.

اپل سال گذشته فروشی معادل ۲۲۹ میلیارد دلار داشت که سود ۴۸ میلیارد دلاری را برای این شرکت به همراه داشت و سوآورترین شرکت جهان لقب گرفت. عملکرد این شرکت در سال جاری بهتر از برآوردهای قبلی بود و ارزش سهام آن از ابتدای سال تا کنون رشد ۲۲ درصدی داشته است. اوایل امسال پیش‌بینی شده بود که ارزش اپل به زودی از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد.

«استیو جابز» شرکت اپل را در سال ۱۹۷۶ تاسیس کرد و کار خود را از گاراژ خانه خود آغاز کرد. از سال ۱۹۸۰ سهام اپل در بازار بورس عرضه شد. از آن روز تا کنون ارزش این شرکت فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد به حدی که در سال ۱۹۹۷ ارزش هر سهم آن به کمتر از یک دلار کاهش یافت و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

در حال حاضر ارزش هر سهم اپل بیش از ۵۰ هزار درصد نسبت به عرضه اولیه سهام این شرکت در سال ۱۹۸۰ رشد کرده است. این در حالی است که ارزش ۵۰۰ شرکت برتر بازار بورس نیویورک در این بازه زمانی در مجموع تنها ۲هزار درصد رشد کرده است.

