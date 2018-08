گوشی موتورولا موتو Z3 رسما معرفی شد؛ پشتیبانی از ماژول ۵G

روز گذشته شرکت موتورولا در یک مراسم در شهر شیکاگو آمریکا، از گوشی موتو Z3 پرده‌برداری کرد. به گفته‌ی موتورولا، این گوشی آخرین نسل از گوشی‌های ماژولار موتو Z محسوب می‌شود و احتمالا دیگر شاهد ساخت گوشی‌های ماژولار موتورولا نخواهیم بود.

در این گوشی دکمه پاور در سمت چپ تعبیه شده و حسگر اثر انگشت هم در سمت راست قرار دارد. همانند دیگر گوشی‌های موتورولا، گوشی موتو Z از اندروید مشابه نسخه خالص بهره می‌برد و دکمه‌ی ناوبری این سیستم‌عامل مشابه نسخه‌های بتا اندروید P است. در کل باید بگوییم که روزبه‌روز گوشی‌های بیشتری از فرمان‌های حرکتی پشتیبانی می‌کنند و این موضوع در حال تبدیل شدن به یک قاعده در صنعت گوشی‌های هوشمند است.

موتو Z3 از دو دوربین اصلی بهره می‌برد که یکی از این دوربین‌ها مجهز به سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و دیافراگم f/2.0 و دوربین دیگر مجهز به سنسور ۱۲ مگاپیکسلی سیاه‌وسفید است و در کنار آن‌ها هم فلش LED دوگانه تعبیه شده است. دوربین سلفی هم از سنسور ۸ مگاپیکسلی و دیافراگم f/2.0 بهره می‌برد و میدان دید ۸۴ درجه‌ای را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. صفحه‌نمایش آن هم یک پنل ۶ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ با نسبت تصویر ۱۸:۹ است.

قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۳۵ است که در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارد. موتورولا برای تراشه این گوشی تصمیم گرفته که از جدیدترین مدل اسنپ‌دراگون استفاده نکند و به استفاده از نسل قبلی آن بسنده کند. ظرفیت باتری این گوشی هم ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت است.

سیستم‌عامل این گوشی نسخه ۸.۱ اندروید اوریو و کاربران برای انتخاب جنس پنل پشتی تنها یک انتخاب دارند و آن سرامیک مشکی‌رنگ است. در آمریکا تنها اپراتور مخابراتی ورایزون، این گوشی را با قیمت ۴۸۰ دلار عرضه می‌کند. چنین قیمتی منصفانه محسوب می‌شود که احتمالا بخشی از این موضوع به بهره‌گیری از یک تراشه قدیمی برمی‌گردد.

پس از عرضه فناوری ۵G، کاربران می‌توانند یک ماژول مربوط به این فناوری را بخرند که از مودم کوالکام X50 و باتری ۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و می‌تواند این تکنولوژی را برای این گوشی به ارمغان بیاورد. طبق گفته‌های موتورولا، تا چند ماه دیگر قیمت این ماژول مشخص می‌شود.

منبع: GSM Arena

