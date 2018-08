«ایوان بلس» (Evan Blass) که یکی از معروف‌ترین افشاکنندگان حوزه تکنولوژی محسوب می‌شود، روز گذشته در توییتر تصویری از یک تقویم را منتشر کرد که در آن لوگو P در روز ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد) قرار دارد. به عبارتی دیگر، به نظر می‌رسد که نسخه نهایی اندروید P در روز ۲۹ مرداد رسما معرفی می‌شود.

بیشتر شایعات و خبرهای غیررسمی‌ای که از جانب «بلس» منتشر می‌شوند، معمولا صحت دارند و به همین خاطر رسانه‌ها توجه زیادی به این خبر غیر رسمی نشان داده‌اند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که سال گذشته اندروید اوریو در روز ۲۰ آگوست رسما معرفی شد و به همین خاطر انتخاب چنین تاریخی برای معرفی اندروید P اصلا دور از انتظار نیست. با این حال، تاریخ عرضه این نسخه از اندروید هنوز رسما از طرف گوگل اعلام نشده و به همین دلیل بهتر است این خبر فعلا به چشم یک شایعه در نظر گرفته شود.

اندروید P نهمین نسخه از محبوب‌ترین سیستم‌عامل جهان محسوب می‌شود. همانند دیگر نسخه‌های این سیستم‌عامل، برای نام این سیستم‌عامل افراد مختلف نام‌های احتمالی زیادی را مطرح کرده‌اند از بین محبوب‌ترین آن‌ها می‌توانیم به Peppermint (نعنای فلفلی)، Popsicle (بستنی یخی)، Pancake (پنکیک) و Pie (پای) اشاره کنیم.

برخلاف دیگر نسخه‌های اندروید، گوگل نسخه‌های بتای این سیستم‌عامل را به غیر از گوشی‌های نکسوس/پیکسل، برای تعدادی از دیگر گوشی‌ها مانند وان‌پلاس ۶، اسنشال فون و سونی اکسپریا XZ2 عرضه کرد.

