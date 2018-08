طبق گزارش مالی مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸، هواوی عملکردی فوق‌العاده‌ای داشته است و طبق این گزارش هواوی توانست جای اپل را در مقام دومین دومین فروشنده بزرگ گوشی‌های هوشمند پر کند. هواوی هرسال هدف جدیدی برای خود مشخص می‌کند و با توجه به موفقیت‌های اخیر این شرکت، مدیران هواوی اعتماد به نفس بیشتری برای حرکت به سوی هدف‌های بلندپروازانه‌تری پیدا کرده‌اند.

در ابتدا مدیران این شرکت انتظار داشتند که ۱۸۰ میلیون گوشی را در این سال عرضه کنند، اما با توجه به اینکه فقط ۹۵ میلیون گوشی در سه‌ماهه اول سال جاری به فروش رفته، آنها این هدف را به ۲۰۰ میلیون گوشی تغییر داده‌اند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که سری گوشی‌های هواوی میت ۲۰ در سه ماهه چهارم ۲۰۱۸ عرضه می‌شوند که این گوشی‌ها هم می‌توانند آمار فروش فوق‌العاده‌ای را برای این شرکت رقم بزنند.

طبق گفته‌های مدیرعامل هواوی، عملکرد فوق‌العاده‌ی این شرکت عمدتا به افزایش فروش گوشی‌های این شرکت در بازار چین و اروپا برمی‌گردد. به‌عنوان مثال، در چین آمار مربوط به سود دریافتی از فروش محصولات این شرکت ۳۷ درصد رشد داشته و در بازارهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا، سود حاصل از فروش محصولات هواوی‌ حدود ۷۳ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، باید بگوییم که سری گوشی‌های P20 تا حالا ۴۵ درصد فروش بیشتری نسبت به نسل‌های قبلی خود داشته‌اند.

تنها مانع جدی برای رشد همه‌جانبه هواوی، عدم همکاری اپراتورهای آمریکایی با این شرکت است و به همین خاطر هواوی فعلا نمی‌تواند حضور فعالی در بازار آمریکا داشته باشد. همین موضوع برای بازار استرالیا هم صدق می‌کند. مدیرعامل این شرکت معتقد است که بازار چین و اروپا می‌توانند جایگزین این بازارهای ممنوعه شوند.

از دیگر برنامه‌های هواوی هم باید بگوییم که این شرکت در انتهای سال ۲۰۱۸، آزمایش مربوط به گوشی‌های ۵G را وارد فاز عملی می‌کند تا برای عرضه آن‌ها در سال ۲۰۱۹ آماده باشد. مدیرعامل هواوی نسبت به موفقیت این شرکت بسیار خوشبین است و اعتقاد دارد تا سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹، این گوشی می‌تواند به بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های جهان بدل شود و جای سامسونگ را بگیرد.

