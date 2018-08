پولسازترین بازیگران هالیوود را بشناسید

در هالیوود دو دسته از بازیگران همیشه مهم‌تر از بقیه هستند: یکی آنهایی که دستمزدهای بیشتری می‌گیرند که قاعدتا به این معناست که یا فیلم‌هایشان سود بیشتری می‌کنند و یا بازیگران مطرح و درجه یکی هستند که در فصل جوایز موفق ظاهر می‌شوند و دیگری پولسازترین بازیگران. آنهایی که گیشه‌های سینماها به لطف حضور آنها گرم می‌شود و مردم جلوی سینما صف می‌بندند. حالا سایت imdb فهرستی از بازیگران پولساز در آمریکای شمالی را منتشر کرده است که بازار اصلی فیلم‌های هالیوودی هم به شمار می‌رود. در حقیقت این چهره‌ها در هزاره سوم بیشترین سود را نصیب گیشه‌های سینما و تهیه‌کنندگان فیلم‌هایشان کرده‌اند. با بازیگران پرفروش ترین فیلم ها در هزاره سوم آشنا شوید:

ساموئل ال.جکسون

کل فروش کارنامه بازیگری: ۵میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۷۷ میلیون و ۱۷۷هزار و ۲۳۰ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «انتقام‌جویان» محصول ۲۰۱۲ با فروش ۶۲۳ میلیون و ۳۵۷ هزار دلار

این بازیگر و تهیه‌کننده آمریکایی ۷۰ ساله در بیش از ۱۰۰ فیلم تا امروز بازی کرده که البته فروش فیلم‌هایی را که در آنها حضور افتخاری داشته جزو کارنامه‌اش محسوب نکردیم. مهم‌ترین همکاری‌هایش با کوئنتین تارانتینو در فیلم‌های «پالپ فیکشن» (داستان‌های عامه‌پسند) و «هشت نفرت‌انگیز» بوده است. و در فیلم‌های پرفروش مارول هم نقش نیک فیوری را بازی می‌کند. هم در فیلم‌های اکشن درخشان است و هم بازیگری است که در دیالوگ گفتن و ریتم درخشان است.

هریسون فورد

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۱۱۸ میلیون و ۱۸۵ و ۲۰۲ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» محصول ۲۰۱۵ با ۹۳۹ میلیون و ۶۶۲هزار و ۲۲۵ دلار

این بازیگر ۷۶ ساله آمریکایی کارش را از میانه دهه ۶۰ شروع کرد و با بازی در فیلم‌های جورج لوکاس بخصوص «گرافیتی آمریکایی» به شهرت رسید. یک‌بار سال ۱۹۸۵ برای فیلم «شاهد» نامزد دریافت جایزه اسکار شد. از آن بازیگران همه فن حریف است که کل تعداد نقش‌هایش در سینما و تلویزیون کمتر از ۸۰ عدد است.

رابرت داونی جونیور

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۹۵ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۹۰ میلیون و ۱۵۶ و ۴۵۱ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» محصول ۲۰۱۸ با فروش ۶۷۷ میلیون و ۲۱هزار دلار

این بازیگر ۵۳ ساله که با نقش آیرون من (مرد آهنی) شهرت بین‌المللی پیدا کرد از اوایل دهه هفتاد وارد سینما شد. در سال‌های اخیر بیشتر با نقش‌هایی با رویکرد اکشن یا کمدی روی پرده سینما رفته اما در کل بازیگر توانمندی است که خودش از فیلم‌هایی که در آنها بازی می‌کند بهتر است. سال ۱۹۹۲ برای بازی در نقش چارلی چاپلین در فیلم ریچارد آتن‌بارو نامزد دریافت اسکار شد و سال ۲۰۰۸ هم نامزد دریافت اسکار بازیگر نقش مکمل برای فیلم اکشن-کمدی «تندر گرمسیری» ساخته بن استیلر شد.

تام هنکس

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴ میلیارد و ۶۰۵ میلیون و ۳۳۷ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۹۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۷۷۸ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «داستان اسباب‌بازی ۳» محصول ۲۰۱۰ با فروشی معادل ۴۱۵ میلیون دلار

این بازیگر ۶۲ ساله آمریکایی یکی از محبوب‌ترین و بهترین بازیگران معاصر است. فعالیتش را در سینما از اوایل دهه ۸۰ آغاز کرد. در کارنامه‌اش بازی در ۸۷ فیلم سینمایی و تلویزیونی و البته صداپیشگی انیمیشن به چشم می‌خورد. اولین بار سال ۱۹۸۹ برای فیلم «بزرگ» ساخته پنی مارشال نامزد اسکار شد. پنج سال بعد برای حضور در درام «فیلادلفیا» جاناتان دمی توانست اسکار را به خانه ببرد. سال بعدش هم برای فیلم «فارست گامپ» برنده اسکار شد. فیلمی که از او شمایل یک آمریکایی وطن‌پرست ساخت. شمایلی که در بسیاری از فیلم‌های دیگرش هم تکرار شد. همکاری‌هایش با اسپیلبرگ در سال‌های اخیر جزو کارهای دیدنی کارنامه‌اش هستند.

مورگان فریمن

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴ میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۲۵۷ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۷۱ میلیون و ۷۸۱ هزار ۸۶۳ و دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «شوالیه تاریکی» ساخته کریستوفر نولان و محصول سال ۲۰۱۸ با فروشی معادل ۵۳۴ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۴۴۴ دلار

بازیگر کهنه‌کار ۸۱ ساله هالیوودی با صدایی شاخص ۱۲۲ فیلم در کارنامه‌اش دارد. بیشتر در نقش‌های مکمل درخشیده است. ۵ بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده که اولین‌ نامزدی‌اش سال ۱۹۸۸ بود. فیلم‌های «استریت اسمارت»، «راننده خانم دیزی»، «رهایی از شاوشنک»، «عزیز میلیون دلاری» و «شکست‌ناپذیر» فیلم‌های مطرحی هستند که برای آنها نامزد اسکار شده و درنهایت هم برای نقش مکمل «عزیز میلیون دلاری» این جایزه را به خانه برد.

اسکارلت جوهانسون

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴ میلیارد و ۳۸۳میلیون و ۹۲۳ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۱۰۴ میلیون و ۳۷۹ هزار دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» ساخته جیمز گان محصول ۲۰۱۸ با فروش ۶۷۷ میلیون و ۲۱ هزار دلار

اسکارلت جوهانسون ۳۴ ساله از اواسط دهه ۹۰ بازیگری را شروع کرد. فیلم‌های اولیه‌اش آثار متوسطی بودند. همکاری با وودی آلن در فیلم «مچ پوینت» (امتیاز نهایی) از او یک ستاره ساخت و پیش‌تر از آن حضورش در فیلم «گمشده در ترجمه» سوفیا کوپولا نشان داد که بازیگر بااستعدادی است که توانایی حضور در فیلم‌های غیر جریان اصلی را هم دارد. در سال‌های اخیر بخاطر بازی در نقش بیوه سیاه در سری فیلم‌های مارول شهرت و البته پول‌سازی‌اش برای گیشه دو چندان شده است. قرار است یک فیلم با محوریت ناتاشا رومانوف (بیوه سیاه) ساخته شود که قطعا در کارنامه جوهانسون اتفاق مهمی خواهد بود.

اندی سرکیس

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴ میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۵۹۵ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۱۶۷ میلیون و ۵۹۹هزار و ۸۴۶ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» میراث جورج لوکاس که جی.جی.آبرامز این‌بار پشت دوربینش قرار داشت با ۹۳۶ میلیون و ۶۶۲هزار دلار فروش در سال ۲۰۱۵ پرفروش‌ترین فیلم سرکیس است.

اندی سرکیس از اواخر دهه ۸۰ وارد سینما شد اما کسی او را نمی‌شناخت تا اینکه پیتر جکسون برای فیلم «ارباب‌ حلقه‌ها» سراغ او رفت. سرکیس با فیلمی مشهور شد که در آن کسی قیافه‌ واقعی‌اش را نمی‌دید بلکه حرکات بدنش بود که در نقش اسمیگل (گالوم) به چشم مخاطب می‌آمد. او به صداپیشگی و بازی در همین نقش‌هایی که با گرافیک کامپیوتری او را تبدیل به موجود دیگری می‌کردند ادامه داد و بسیار هم در این زمینه موفق است.

آنتونی دنیلز

کل فروش کارنامه بازیگری: ۴ میلیارد و ۴۰ میلیون و ۸۷۵ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۴۴۸ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۷۲ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: او هم مثل اندی سرکیس پرفروش‌ترین فیلمی که در آن بازی کرده «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» است.

آنتونی دنیلز هیچ علاقه‌ای به فیلم‌های علمی-تخیلی نداشت. او بازیگر تئاتر بود تا اینکه سال ۱۹۷۷ مدیر برنامه‌هایش از او درخواست کرد با جورج لوکاس ملاقات کند تا در فیلم «جنگ ستارگان: اپیزود چهارم-امید تازه» حضور پیدا کند. او نقش آن روبات مشهور به C-3po را بازی کرد. این بازیگر انگلیسی عمده حضورش به جز سری فیلم‌های «جنگ ستارگان» در سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی است.

تام کروز

کل فروش کارنامه بازیگری: ۳ میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۹۵ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۲۰ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «جنگ دنیاها» ساخته استیون اسپیلبرگ محصول ۲۰۰۵ با ۲۳۴ میلیون و ۲۸۰هزار و ۳۵۴ دلار.

این بازیگر آمریکایی ۵۶ ساله یک ستاره تمام عیار است. بازیگر درجه یکی که وقتی اوایل دهه ۸۰ کارش را شروع کرد هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد روزی تبدیل به ستاره بزرگ سینماها شود. سال ۱۹۸۶ در اولین فیلم مهمش «تاپ گان» تونی اسکات حضور پیدا کرد. ستاره فیلم‌های اکشن و رومانتیک بود و جلوی دوربین آنقدر راحت ظاهر می‌شد که کمتر کسی متوجه می‌شد چه بازیگر خوبی است. سال ۱۹۸۸ بازی‌اش در مقابل داستین هافمن در فیلم «رین‌ من» تحت‌الشعاع قرار گرفت. بعدتر بیلی وایلدر در گفت‌وگو با کمرون کرو گفت که تعداد کمی متوجه می‌شوند بازی تام کروز در آن فیلم دقیقا به اندازه داستین هافمن اهمیت دارد و پر از جزییات و ظرایف است. با حضور در فیلم «با چشمان کاملا بسته» استنلی کوبریک توانست خودش را به عنوان بازیگر روشنفکر هم اثبات کند. این روزها قسمت ششم «ماموریت: غیرممکن» با حضور او روی پرده سینماهاست. تام کروز تا امروز سه بار برای فیلم‌های «متولد چهارم جولای» (۱۹۸۹)، «جری مگوایر» (۱۹۹۶) و «ماگنولیا» (۱۹۹۹) نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

ادی مورفی

کل فروش کارنامه بازیگری: ۳ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار دلار

متوسط فروش فیلم‌ها: ۹۷ میلیون و ۷۲۰هزار و ۷۱۳ دلار

پرفروش‌ترین فیلم: «شرک ۲» محصول ۲۰۰۴ با فروشی معادل ۴۴۱ میلیون و ۲۲۶ هزار دلار

بازیگر فیلم‌های کمدی و اکشن است و در انیمیشن‌ها هم صداپیشگی موجودات بامزه‌ای مثل همان کاراکتر مشهور خر انیمیشن شرک را برعهده دارد. مورفی از سال ۱۹۸۲ وارد سینما شد و دو سال بعد با بازی در فیلم «پلیس بورلی‌هیلز» به شهرت رسید. «دکتر دولیتل» فیلم سینمایی که تلفیقی از انیمیشن و سینمای واقعی بود جزو محبوب‌ترین نقش‌های ادی مورفی است. تعداد صداپیشگی‌هایش در سینما تقریبا به اندازه تعداد بازی‌هایش است. مورفی یک‌بار در سال ۲۰۰۶ برای بازی در فیلم «دختران رویایی» موزیکال ساخته بیل کاندون نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

منبع متن: digikala