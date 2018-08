کتابی که چهره واقعی ترامپ را آشکار کرد

کتاب «آتش و خشم: درون کاخ سفید ترامپ» که ژانویه سال ۲۰۱۸ توسط مایکل ولف نوشته شد، جزئیات رفتاری رئیس‌جمهور آمریکا و کارکنان رده‌بالایش را در کمپین انتخاباتی و کاخ سفید افشا می‌کند و با تأکید بر رفتارهایی از ترامپ، تعاملات بی نظم میان کارکنان رده بالای کاخ سفید و هرج و مرج حاکم بر آن را نشان می‌دهد. کتاب ترامپ خیلی زود توانست با توجه به جنجال‌های رییس‌جمهور آمریکا در فهرست کتاب‌های پرفروش قرار بگیرد.

این کتاب به محض انتشار پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز و آمازون شد و شهرتی جهانی پیدا کرد. چرا که پرده از شخصیت واقعی رئیس‌جمهور آمریکا برداشته بود و واقعیاتی درباره خانواده ترامپ را افشا می‌کرد. البته نقدهایی که در خصوص کتاب «آتش و خشم» نوشته شد نشان می‌دهد زاویه دید نویسنده در خصوص ناکارآمدی ترامپ به صورت کلی پذیرفته شده اما برخی از ادعاهای او نیز مشکوک است.

جالب است بدانید اسم این کتاب از یکی از جملات ترامپ درباره درگیری با کره شمالی برداشته شده است.

حاشیه‌های کتاب «آتش و خشم»

پس از انتشار «آتش و خشم»، ترامپ از طریق وکیلش از ناشر و نویسنده این کتاب شکایت کرد و خواستار جلوگیری از چاپ آن شد. اما این تهدید باعث شهرت بیشتر کتاب شد و فروش آن را افزایش داد.

ترامپ برخلاف ادعای نویسنده تاکید کرد که هرگز به وولف اجازه ورود به کاخ ‌سفید را نداده و چندین‌بار درخواست‌های او را رد کرده است. ترامپ با «جعلی» خواندن این کتاب آن را سرشار از دروغ و بر اساس منابعی خواند که صحت ندارند. کتاب «آتش و خشم: درون کاخ‌ سفید ترامپ» که به گفته نویسنده‌اش پس از ده‌ها گفت‌و‌گو با مقامات آمریکایی از جمله استیو بنن، مشاور ارشد دونالد ترامپ نوشته شده، حاوی اطلاعاتی است که چهره ترامپ را نزد افکار عمومی بیش‌ از‌ پیش مخدوش می‌کند.

ناشر این کتاب در واکنش به شکایت ترامپ گفته است: «به‌عنوان شهروند، باید تقاضا کنیم که رئیس‌جمهور ترامپ نخستین متمم قانون اساسی ما (آزادی مطبوعات و آزادی اندیشه) را درک کند و به آن پایبند باشد.»

اهمیت کتاب «آتش و خشم»

بیشترین اهمیت کتاب «آتش و خشم» در آشنا کردن مخاطب با واقعیت شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا و اتفاقات کاخ سفید است. این کتاب با در بر داشتن ۲۰۰ مصاحبه، هم دیدی کلی از دنیای سیاست به شما می‌دهد و هم گوشه‌هایی از شخصیت ترامپ را آشکار می‌کند.

علاوه بر این، «آتش و خشم» حاوی اطلاعات مهم و جالب توجهی هم هست. برای مثال نویسنده معتقد است روز انتخابات هیچکس انتظار نداشته ترامپ برنده انتخابات شود. مثلا مشاور نزدیک او، کلیان کانوی، شروع به تماس با چندین تهیه‌کننده تلویزیونی می‌کند و آنها را مسئول شکستی که برای خودش پیش‌بینی می‌کند، می‌داند. در مرحله بعد که خبر برنده شدن ترامپ می‌رسد، او سعی می‌کند نشان دهد کار خارق‌العاده‌ای انجام داده که به بدترین کاندیدای تاریخ شانس برنده شدن داده است. به گفته این کتاب، حتی خود ترامپ هم مطمئن نبود که بخواهد رئیس‌جمهور شود. او بیشتر دنبال برنامه‌هایش برای شبکه تلویزیونی ترامپ و فعالیت‌های اقتصادی دیگر بود. او حتی در حال آماده شدن بود تا بگوید در انتخابات حق او پایمال شده و علت شکستش همین بوده است.

اگر به حواشی سیاست علاقه دارید و تمایل دارید رییس جمهور عجیب و غریب آمریکا را بیشتر بشناسید، کتاب «آتش و خشم: درون کاخ سفید ترامپ» می‌تواند باب آشنایی شما را با معادلات امروزه کاخ سفید باز کند.

The post کتابی که چهره واقعی ترامپ را آشکار کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala