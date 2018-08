در فاصله یک هفته مانده تا رونمایی رسمی از گوشی گلکسی نوت ۹، سامسونگ به صورت اشتباهی تیزر رسمی معرفی این گوشی‌هوشمند را در یوتیوب منتشر کرد.

سامسونگ قرار است از گلکسی نوت ۹ پنج‌شنبه این هفته رونمایی کند. تا کنون شایعات و پیش‌بینی‌های متفاوتی درخصوص نوت ۹ منتشر شده است اما در اتفاقی عجیب روز جمعه سامسونگ نیوزلند تیزر رسمی تبلیغ این گوشی را روی یوتیوب منتشر کرد.

دانلود mp4

در این تیزر تبلیغاتی تعدادی از ویژگی‌های برجسته نوت ۹ نشان داده می‌شود. مهم‌ترین ویژگی که سامسونگ پیش از این نیز تاکید زیادی روی آن داشت، قلم S Pen همراه این گوشی است. پیش‌تر در تصاویر لو رفته از نوت ۹ این قلم را دیده بودیم و این ویدئوی جدید جزئیات بیشتری از این قلم و محل قرارگیری آن در داخل گوشی را نشان می‌دهد.

در این تیزر کوتاه همچنین به عمر باتری گلکسی نوت ۹ و حافظه داخلی آن نیز اشاره می‌شود. ظاهرا این گوشی با وجود حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی و به کمک یک کارت حافظه ۵۱۲ گیگابایتی دیگر می‌تواند فضای ذخیره‌سازی یک ترابایتی در اختیار کاربران قرار دهد.

از دیگر مواردی که در این تیزر می‌بینیم دوربین دوگانه این گوشی، محل جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری و محل حسگر اثر انگشت آن است. مشخصاتی که شایعات پیشین نیز به آن‌ها اشاره داشتند و این تیزر به نوعی تاییدی بر شایعات پیشین به حساب می‌آید. همچنین یک شعار تبلیغاتی جدید نیز در این تیزر تبلیغاتی مشاهده می‌شود. «Say hello to super power» احتمالا به ظرفیت باتری قابل توجه نوت ۹ اشاره دارد.

برخی معتقدند انتشار این تیزر اتفاقا یک حرکت تبلیغاتی از سوی سامسونگ بوده است.

سامسونگ نیوزلند خیلی سریع این ویدیو را از روی یوتیوب حذف کرد اما بسیاری از وبسایت‌های تکنولوژی آن را بازنشر کرده بودند. برخی معتقدند انتشار این تیزر اتفاقا یک حرکت تبلیغاتی از سوی سامسونگ بوده و هدف آن افزایش میزان علاقمندی مردم نسبت به رونمایی از گلکسی نوت ۹ بوده است.

در هر صورت تا چند روز آینده گلکسی نوت ۹ به صورت رسمی معرفی خواهد شد و به فاصله کوتاهی به بازار عرضه می‌شود. باید ببینیم در آن زمان استقبال مردم از این گوشی پرحاشیه چگونه خواهد بود.

منبع: CNET

The post انتشار اشتباهی تیزر تبلیغاتی گلکسی نوت ۹ یا استراتژی تبلیغاتی؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala