به عرضه‌ی نسخه‌ی اندرویدی محبوب‌ترین بازی حال حاضر دنیا یعنی «فورت‌نایت» نزدیک می‌شویم. هفته‌ی گذشته شایعه‌ای شنیدیم که از اجتناب شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز در استفاده از فروشگاه گوگل برای توزیع بازی می‌گفت. این شایعه درست از آب درآمده است. اپیک گیمز رسما اعلام کرده است که قصد ندارند نسخه‌ی اندرویدی بازی Fortnite را را روی سرویس گوگل پلی‌استور عرضه کنند.

سویینی مشخصا می‌گوید که ۳۰ درصد دریافتی گوگل از تمام پرداخت‌های درون برنامه‌ای، منصفانه نیست.

اپیک گیمز می‌خواهد با دور زدن فروشگاه گوگل، مخاطبان بازی فورت‌نایت را به وب‌سایت خودش بکشاند و از همانجا، بازی را روی گوشی‌های افراد نصب کند. فورت‌نایت روی کامپیوتر هم از هیچ سرویس توزیع بازی‌ای استفاده نمی‌کند؛ طوری که اپیک گیمز برای فورت‌نایت لانچر جداگانه‌ای طراحی کرده است.

برای اینکه چگونگی نصب فورت‌نایت روی دستگاه‌های اندرویدی را به تصویر بکشند، بر و بچه‌های اپیک گیمز یک گوشی گلکسی اس ۹ به خبرگزاری یوروگیمر ارسال کرده‌اند که توانایی نصب و اجرای فورت‌نایت را دارد. نصب بازی هیچ تفاوتی با نصب یک فایل APK ندارد. به وب‌سایت اپیک گیمز می‌روید، یک فایل APK دانلود می‌کنید، به گوشی خود اجازه‌ی نصب آن را می‌دهید و همه چیز تمام می‌شود. آپدیت‌های بازی هم داخل آن صورت می‌گیرند، یعنی برای آپدیت بازی باید آن را باز کنید و بازی خودش شروع به آپدیت می‌کند.

«تیم سویینی» (Tim Sweeney)، مدیر عامل شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز، می‌گوید که چند عامل آن‌ها را واداشته است تا از گوگل پلی‌استور استفاده نکنند. سویینی مشخصا می‌گوید که ۳۰ درصد دریافتی گوگل از تمام پرداخت‌های درون برنامه‌ای، منصفانه نیست. مدیرعامل اپیک گیمز هم‌چنین به این موضوع اشاره می‌کند که اگر می‌توانستند، روی iOS هم بازی فورت‌نایت را خارج از اپ‌استور عرضه می‌کردند تا مجبور نباشند این ۳۰ درصد را به اپل پرداخت کنند. با این حال، اکوسیستم اپل کاملا بسته است و اپیک گیمز راهی جز استفاده از فروشگاه اپ‌استور نداشته است.

سازندگان فورت‌نایت دست به کار خطرناکی زده‌اند. همین حالا هم اگر در اینترنت Fortnite APK را سرچ کنید، به فایل‌های زیادی می‌رسید؛ فایل‌هایی که بدافزار هستند. جمعیت بزرگی از مخاطبان فورت‌نایت را کودکان تشکیل می‌دهند؛ کودکانی که بدون شک همین حالا در راستای پیدا کردن نسخه‌ی اندرویدی، مطمئنا این فایل‌های مخرب را از اینترنت دانلود و روی دستگاه‌های خود نصب کرده‌اند. اینکه اپیگ گیمز بی‌خیال استفاده از پلی‌استور شده و می‌خواهد یک فایل APK به مخاطبان خود بدهد، بدون شک امنیت دستگاه‌های زیادی را تحت خطر قرار می‌دهد.

از طرف دیگر، عرضه‌ی بازی روی پلی‌استور گوگل هم‌چنین پیدا کردن آن را برای افراد راحت‌تر می‌کنند. اگر کسی بخواهد بازی فورت‌نایت را روی گوشی خود دانلود کند، بدون شک در اولین حرکت سراغ پلی‌استور می‌رود، نه سرچ کردن در گوگل. همین حالا هم روی پلی‌استور مجموعه‌ی زیادی از اپ‌های تقلبی با اسم‌هایی شبیه به فورت‌نایت پیدا می‌شوند.

اپیک گیمز چالش بزرگی در مقابل خود دارد: اینکه نه تنها به مخاطب‌های خود بگوید که روی گوگل پلی‌استور نباید دنبال فورت‌نایت بگردند، بلکه باید آن‌ها را به وب‌سایت رسمی خود سوق دهد.

موضوعی دیگر هم مطرح است. در حال حاضر بیش از ۲.۵ میلیارد دستگاه اندرویدی در دنیا وجود دارد. تیم سویینی می‌گوید که آن‌ها تخمین می‌زنند فقط ده درصد این تعداد دستگاه اندرویدی، توانایی اجرای فورت‌نایت را داشته باشند. طبق گفته‌ی مدیر عامل اپیک گیمز، گوشی‌های بالارده و پرچم‌دار اندرویدی از گلکسی اس ۷ به بعد برای اجرای فورت‌نایت مناسب خواهند بود؛ طوری که گلکسی اس ۷ حداقل سخت‌افزار مورد نیاز برای اجرای بازی است. بد نیست این موضوع را یادآوری کنیم که نسخه‌ی موبایل فورت‌نایت، همان تجربه‌ی کنسول و کامپیوتر را ارایه می‌دهد.

اپیک گیمز شرکت کوچکی نیست. بزرگترین استودیوهای بازی‌سازی دنیا از موتور پایه‌ی آنریل انجین برای ساخت بازی‌های خود استفاده می‌کنند و اپیک گیمز درآمد قابل توجهی از فروش حق استفاده‌ی موتور پایه‌ی خود دارد. از طرف دیگر، آمار و ارقام منتشر شده، از درآمد شگفت‌انگیز فورت‌نایت روی سیستم عامل اپل می‌گویند. اپیک گیمز به هیچ وجه وضعیت بدی ندارد. نمی‌دانیم آیا تصمیم اپیک گیمز برای استفاده نکردن از گوگل پلی‌استور، حرکتی صحیح است یا نه؟ آیا ارزشش را دارد تا این همه چالش را در عرضه‌ی بازی به جان خرید، آن هم فقط برای پرداخت نکردن آن سهم ۳۰ درصدی گوگل از پرداخت‌های درون برنامه‌ای؟

بدون شک اپیک گیمز با عرضه‌ی فورت‌نایت روی اندروید حجم بیشتری از درآمد را نصیب خود خواهد کرد، ولی در نتیجه‌ی تصمیم اپیک، باید منتظر اخبارهای متعددی مبنی بر آلوده شدن گوشی‌های افراد به خاطر دانلود فایل‌های آلوده APK فورت‌نایت باشیم.

