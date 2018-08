این طور که به نظر می‌رسد، قرار است Life is Strange 2 با قسمت اول آن حسابی فرق کند؛ اتفاقی که از آن استقبال می‌کنیم. اولین تیزر درست و حسابی بازی منتشر شده است. تیزر Life is Strange 2 کمتر از یک دقیقه است، ولی می‌توانیم از آن کمی اطلاعات کسب کنیم. این تیزر کوتاه دنیایی مرموزتر و تیره و تاریک را نشان می‌دهد و با یک قتل شروع می‌شود.

قرار است رونمایی کامل Life is Strange 2 در روز ۲۰ آگوست، یعنی حدود دو هفته‌ی دیگر، صورت بگیرد.

تیزر Life is Strange 2 ویدیویی ضبط شده از دوربین روی داشبورد یک پلیس است. یک پلیس به اسم «متیوز» (Matthews) در حال گذر از خیابانی است که ناگهان با یک درگیری روبرو می‌شود. از آن جا می‌دانیم که متیوز یک درگیری را مشاهده کرده، چون در بی‌سیم خود از کد ۱۰-۱۰ استفاده می‌کند که به معنای یک درگیری است.

متیوز در ادامه‌ی تیزر خودروی خود را نگه می‌دارد و سراغ درگیری می‌رود، ولی با اتفاق عجیبی روبرو می‌شود. چیزی از درگیری نمی‌بینیم، ولی واضح است که نه تنها این افسر پلیس نتوانسته در مقابل درگیری کاری کند، بلکه او با چنان نیرویی به عقب پرتاب می‌شود که خودروی خود را هم واژگون کند.

چیزی که این تیزر کوتاه کم و بیش به ما می‌گوید، بازگشت عناصر ماورایی در Life is Strange 2 است. در پیش‌درآمد این بازی یعنی Life is Strange: Before the Storm خبری از عناصر ماورایی نبود. موضوعی دیگر هم که از این تیزر دستگیرمان می‌شود، زمان احتمالی اتفاقات بازی است. ویدیوی ضبط شده تاریخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. البته ممکن است این ویدیو ربطی به خط اصلی داستان Life is Strange 2 نداشته باشد.

با تمام این اوصاف، لازم نیست تا زمان زیادی را برای یافتن پاسخ به این سوالات صبر کنیم. در پایان این تیزر، می‌بینیم که قرار است رونمایی کامل Life is Strange 2 در روز ۲۰ آگوست، یعنی حدود دو هفته‌ی دیگر، صورت بگیرد.

قرار است Life is Strange 2 مثل قسمت اول این به بازی به صورت چند قسمتی عرضه شود. اولین قسمت بازی در روز ۲۷ سپتامبر روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد. خرید پنج قسمت Life is Strange 2 قیمتی بیشتر از بازی اول خواهد داشت و ۴۰ دلار آب خواهد خورد؛ امیدواریم که این موضوع به خاطر بالا رفتن کیفیت‌های ساخت بازی در تمام بخش‌های آن باشد.

تیزر جدید این بازی را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

