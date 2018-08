چند روز پیش طی خبری اعلام شد که شرکت گوگل، «ریچارد مارکس» را به استخدام خود درآورده است. ریچارد مارکس که یکی از مهندسین ارشد سونی به حساب می‌آمد، سابقه کار روی هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن یعنی PlayStation VR و کنترلرهای PlayStation Move را در کارنامه‌ی خود دارد.

مدتی پیش شایعاتی مبنی بر وارد شدن گوگل به بازار ساخت کنسول‌های بازی در فضای اینترنت پخش شده بود و حالا استخدام مارکس می‌تواند یک سرنخ بزرگ باشد. گوگل در ماه ژانویه امسال هم «فیل هریسن» را به عنوان معاون و مدیر اجرایی استخدام کرد؛ هریسون پیش از آن وظیفه مدیریت بخش تحقیق و توسعه و استودیوهای سونی را بر عهده داشت.

گوگل همچنین چند تن از دیگر استعدادهای صنعت بازی را به استخدام خود درآورده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به «جک بیوسر» (رئیس سابق PlayStation Home) و «گرگ کانسا» (سازنده Xbox Live Arcade) اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها و شایعات منتشر شده، گوگل مشغول ساخت یک کنسول بازی مخصوص برای استریم بازی‌ها است که با اسم رمز «یتی» (Yeti) شناخته می‌شود.

ریچارد ماکس از سال ۱۹۹۹ در سونی شروع به کار کرد و در طول این مدت، بیشتر درگیر مدیریت تیم Magic Lab بوده است؛ این گروه کوچک بیشتر برروی ایده‌های مختلف برای تکنولوژی به کار رفته در بازی‌ها کار می‌کرد. از دیگر افتخارات او می‌توان به اخذ مدرک دکترا در فلسفه، ستاره‌شناسی و دانش هوانوردی اشاره کرد.

مارکس در سونی نقش مهمی در ساخت EyeToy و PlayStation Eye داشت؛ هر دو این دوربین‌ها در سال ۲۰۰۳ برای کنسول پلی‌استیشن ۲ روانه بازار شدند. وی همچنین در تیم سازنده کنترلرهای PlayStation Move هم حضور داشت که موفق شدند این دستگاه را در سال ۲۰۱۰ برای پلی‌استیشن ۳ منتشر کنند. آخرین پروژه او در سونی مربوط به PlayStation VR و عرضه آن روی پلی‌استیشن۴ می‌شد.

ریچارد مارکس هم‌اکنون در بخش ATAP شرکت گوگل (یکی از بخش‌های تحقیق و توسعه گوگل) مشغول به کار است.

