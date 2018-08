شرکت بازی‌سازی «کوئی تکمو» (Koei Tecmo) حول نمایشگاه E3 2018 با رونمایی از جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های «زنده یا مرده» (Dead or Alive) حسابی غافلگیرمان کرد. بازی Dead or Alive 6 با شش شخصیت رونمایی شد و بدون شک قرار است تا زمان عرضه‌ی آن، از شخصیت‌های قدیمی و جدیدی که به بازی می‌آیند، بشنویم. به تازگی استودیوی بازی‌سازی «تیم نینجا» (Team Ninja) از حضور یک شخصیت جدید و بازگشت یک شخصیت قدیمی به Dead or Alive 6 خبر داده است.

شخصیت جدیدی که برای اولین بار به Dead or Alive 6 می‌آید، «دیگو» (Diego) نام دارد. دیگو سبک مبارزه‌ی خاصی ندارد؛ طوری که می‌توان او را در دسته‌ی مبارزان خیابانی جای دارد. دیگو از هر نوع ضربه‌ای، از مشت و لگد گرفته تا ضربات سر، استفاده می‌کند تا حریفش را زمین بزند. شخصیت دیگو در نیویورک بزرگ شده و به عنوان قوی‌ترین مبارز محله‌شان شناخته می‌شود.

در کنار دیگو، قرار است شخصیت «ریگ» (Rig) هم در Dead or Alive 6 حضور داشته باشد. شخصیت ریگ برای اولین بار در بازی قبلی معرفی شده بود. ریگ که یک استاد تکواندو است، دیگو را به مبارزه دعوت می‌کنند و این دو شخصیت در یکی از کوچه‌های نیویورک به جان هم می‌افتند.

در حال حاضر، شخصیت‌های معرفی شده برای Dead or Alive 6 از این قرار هستند:

Ryu Hayabusa

Kasumi

Hayate

Helena

Jann Lee

Rig

Diego

Zack

برخلاف قسمت‌های گذشته‌ی مجموعه بازی‌های Dead or Alive، قرار است شماره‌ی ششم در عین اینکه تمرکز روی سیستم‌های عمیق مبارزه‌ای را حفظ می‌کند، بی‌خیال عادت‌های خود در چگونگی به تصویر کشیدن شخصیت‌های دختر شود. مجموعه بازی‌های Dead or Alive سیستم مبارزه‌ی بسیار عمیق و شگفت‌انگیزی دارند، ولی به خاطر سابقه‌ی این مجموعه در طراحی نه چندان مناسب لباس شخصیت‌ها، در تورنمنت‌های حرفه‌ای چند سال گذشته توجه زیادی به مجموعه‌ی Dead or Alive نشده است.

می‌توانید در ادامه تریلر معرفی شخصیت دیگو و ویدیویی از روند مبارزه‌ی بین دیگو و ریگ ببینید. تصاویر جدید منتشر شده از این دو شخصیت را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

بازی Dead or Alive 6 قرار است در زمستان امسال روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و کامپیوتر عرضه شود. در تورنمنت امسال Evo امکان بازی کردن Dead or Alive 6 فراهم شده است.

منبع: Gematsu

