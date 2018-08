آخرین باری که شرکت والو (Valve) یک بازی ساخته و عرضه کرده بود را یادمان نمی‌آید. با این حال، این موضوع قرار است به زودی تغییر کند. «گیب نیوول» (Gabe Newell) گفته است که می‌خواهند دوباره ساخت و عرضه‌ی بازی را شروع کنند. بازگشت شرکت والو به بازی‌سازی هم با یک بازی کارتی رقم خواهد کرد. والو خبر داده است که بازی Artifact قرار است در روز ۲۸ نوامبر (۷ آذر) از طریق فروشگاه آن‌ها یعنی استیم عرضه شود.

بازی Artifact قیمتی ۲۰ دلاری خواهد داشت و در روز ۲۸ نوامبر (۷ آذر) از طریق فروشگاه استیم عرضه می‌شود.

والو صحبت زیادی از بازی Artifact نکرده، ولی می‌دانیم که قرار است بازی در عین داشتن تمام سیستم‌های یک بازی کارتی، عناصری از دوتا ۲ را هم در خودش جای داده باشد. شخصیت‌ها و قهرمان‌های Artifact کم و بیش با دوتا ۲ یکسان خواهد بود و چهره‌های آشنایی در بازی خواهیم دید. از طرفی، والو می‌گوید که مکانیک‌های Artifact از هر بازی کارتی دیگری عمیق‌تر خواهد بود و از نظر گرافیکی هم Artifact فراتر از انتظار یک بازی کارتی است.

برخلاف سایر بازی‌های کارتی بازار مثل Hearthstone، بازی کارتی شرکت والو رایگان نیست. بازی Artifact قیمتی ۲۰ دلاری خواهد داشت. با این حال، بازی‌کننده‌های Artifact این قابلیت را دارند تا کارت‌های خود را به یکدیگر بدهند؛ قابلیتی که در بازی‌های زیادی نمی‌بینیم. بدون شک والو می‌خواهد با ارایه‌ی این قابلیت، بازاری مثل Team Fortress یا کانتر استرایک به وجود بیاورد و از آنجا درآمدزایی کند.

قرار است بازی Artifact به هنگام عرضه ۲۸۰ کارت داشته باشد. با این حال، احتمالا باید انتظار عرضه‌ی بسته‌های الحاقی که به بازی کارت اضافه می‌کنند را داشته باشیم.

«ریچاد گارفیلد» (Richard Garfield) بازی کارتی Artifact را برای والو طراحی کرده است. ریچارد گارفیلد را بیش از هر چیز به خاطر طراحی معروف‌ترین و محبوب‌ترین بازی کارتی دنیا یعنی Magic: The Gathering می‌شناسیم.

