طبق گزارش سایت Bloomberg، شرکت تایوانی TSMC که سازنده تراشه‌های محصولات اپل محسوب می‌شود، شب گذشته به دلیل حمله‌ی یک ویروس کامپیوتری تعدادی از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده است. به غیر از گفته‌های مسوولان این شرکت، جزییات دیگری در مورد این حمله منتشر نشده است.

در بیانیه‌ای که TSMC منتشر کرده، آمده که به دلیل حمله یک ویروس کامپیوتری، تعدادی از خطوط تولید غیرفعال شده‌اند. با وجود اینکه مسوولان توانسته‌اند این مشکل را مهار کنند و فعالیت برخی از کارخانه‌ها را از سر بگیرند، ولی تعدادی از دیگر کارخانه‌ها همچنان غیرفعال هستند و به نظر می‌رسد حداقل تا فردا در چنین وضعیتی باقی می‌مانند.

به گفته‌ی سخنگوی TSMC، وسعت این حمله برای همه کارخانه‌ها یکسان نیست. با وجود اینکه این شرکت اعلام این حمله کار یک هکر نیست، اما در مورد مقصر اصلی آن هم هنوز خبری منتشر نشده است. مدیر مالی TSMC در این رابطه گفته که این اولین باری نیست که این شرکت هدف حمله‌ی یک ویروس کامپیوتری قرار می‌گیرد اما این موضوع که یک ویروس کامپیوتری توانسته تعدادی از خطوط تولید را تعطیل کند، تا حالا سابقه نداشته است. طبق گفته‌ی مسوولین TSMC، برخی از کارخانه‌ها به وضعیت عادی خود برگشته‌اند و تعداد باقی مانده هم تا یک روز آینده کار خود را از سر می‌گیرند.

در ماه مه، گزارشی منتشر شد که شرکت TSMC تولید تراشه‌های ۷ نانومتری A12 اپل را آغاز کرده که قرار است در آیفون‌های ۲۰۱۸ به کار گرفته شوند. با توجه به اینکه زمان زیادی تا عرضه این آیفون‌ها باقی نمانده، این شرکت در حال حاضر برای تولید این تراشه‌ها تحت فشار زیادی قرار دارد.

