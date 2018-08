هیلاری کلینتون هم بعد از همسرش به تلویزیون رفت

هیلاری کلینتون ، سناتور و بانوی اول سابق ایالات متحده آمریکا و استیون اسپیلبرگ کارگردان برنده جایزه اسکار با هم تشکیل تیم داده‌اند تا از روی کتاب الین ویز اقتباس کنند. کتابی تحت عنوان «ساعت زن: جنگ بزرگ برای بردن رای» (The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote) که منتقدان آن را بسیار تحسین کردند و حالا این دو نفر می‌خواهند از روی آن سریالی برای تلویزیون بسازند.

طبق گزارش هالیوود ریپورتر، سناتور سابق کنگره آمریکا و نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ تهیه‌کننده این سریال خواهد بود. استیون اسپیلبرگ هم در کار تولید این سریال مشارکت خواهد کرد. سریالی که توسط کمپانی امبلین ساخته می‌شود. امبلین یک کمپانی فیلم‌ و سریال آمریکایی است. این شرکت در سال ۱۹۸۱، توسط استیون اسپیلبرگ، کاتلین کندی، و فرانک مارشال تاسیس شد. لوگوی این شرکت نمایانگر صحنه مشهور فیلم «ای. تی: موجود فرازمینی» است که دومین فیلم تهیه شده در این کمپانی بود. کتاب ویز که ماه مارس امسال منتشر شد و ریویوهای جنجالی هم رویش نوشتند داستان مبارزه برای تصویب متمم قانونی است که زنان را مجاز به حق رای و شرکت در انتخابات می‌کرد. نیویورک تایمز این کتاب را به عنوان معدن طلا توصیف کرده است.

اگرچه هنوز فیلمنامه‌نویسی به این پروژه اضافه نشده گفته می‌شود که خود هیلاری کلینتون به صورت نزدیک در روند انتخاب فیلمنامه‌نویس و بقیه جزییات پروژه دخیل خواهد بود. کلینتون گفته است: «قلب دموکراسی وابسته به صندوق‌های رای و آرای مردم است. و کتاب فراموش نشدنی الین ویز داستان پیشگامان زنی است که در مقابل سیاستمداران، غول‌های اقتصادی و تبعیض جنسیتی می‌ایستند و برای حق رای زنان آمریکایی می‌جنگند و پیروز هم می‌شوند.»

نکته جالب اینکه پیش از اینکه هیلاری کلینتون به تلویزیون برود اخباری مبنی بر پیوستن میشل و باراک اوباما به شبکه نت‌فلیکس و مشارکت آنها در تولید سریال‌های این شبکه منتشر شده بود.

هیلاری کلینتون اضافه می‌کند: «من مشتاق کار کردن با الین، استیون{اسپیلبرگ} و همه کارکنان امبلین هستم تا این پروژه مهم را در سرتاسر جهان برای مخاطبان پخش کنیم.»

بیل کلینتون، رییس جمهور سابق آمریکا پیش‌تر صفحه کوچک تلویزیون را در آغوش کشیده بود. او با شبکه شوتایم همکاری می‌کند که می‌خواهند کتاب «رییس‌جمهور گم شده» رمان بیل کلینتون را تبدیل به سریال کنند.

آخرین کاری که از اسپیلبرگ دیده‌ایم فیلم علمی-تخیلی «بازیکن شماره یک آماده» بود که اسپیلبرگ دوران «برخورد نزدیک از نوع سوم» را به یادمان می‌آورد. کارگردان سرگرمی‌سازی که فیلم‌های علمی-تخیلی می‌ساخت. پروژه بعدی اسپیلبرگ هم برداشت جدیدی از فیلم کلاسیک «داستان وست‌ساید» است. بنظر می‌رسد اسپیلبرگ می‌خواهد آن وجه سیاسی‌ را که در فیلم‌هایی مثل «لینکلن» و «پل جاسوس‌ها» از او دیده بودیم به تلویزیون ببرد.

The post هیلاری کلینتون هم بعد از همسرش به تلویزیون رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala