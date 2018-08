نامزدهای جشن خانه سینمای ایران اعلام شد

علی نصیریان رئیس بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران، فهرست نامزدهای جشن خانه سینما را که بر اساس آرای داوران انتخاب شده‌اند اعلام کرد. هر سال خانه سینما جشن بزرگ سینمای ایران را که در کنار جشن حافظ جزو جشن‌های خصوصی سینمایی محسوب می‌شود برگزار می‌کند. این جشن روز ۲۱ شهریور مصادف با روز ملی سینما برگزار می‌شود و در آن به برگزیدگان بخش‌های مختلف از میان فیلم‌های اکران شده از سال گذشته جوایزی تعلق می‌گیرد. نامزدهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران به شرح زیر است:

بهترین فیلم

۱- بدون تاریخ، بدون امضاء

۲- به وقت شام

۳- خوک

۴- عصبانی نیستم

۵- فراری

بهترین کارگردانی

۱- اصغر یوسفی نژاد (ائو (خانه))

۲- وحید جلیلوند (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۳- ابراهیم حاتمی‌کیا (به وقت شام)

۴- فریدون جیرانی (خفه‌گی)

۵- مانی حقیقی (خوک)

۶-رضا درمیشیان (عصبانی نیستم)

بهترین فیلمنامه

۱- علی زرنگار و وحید جلیلوند (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۲- رضا مقصودی و افرا جورابلو (خجالت نکش)

۳- مانی حقیقی (خوک)

۴- فرید مصطفوی و ابوالحسن داودی (زادبوم)

۵- امیر عربی (سارا و آیدا)

۶- رضا درمیشیان (عصبانی نیستم)

بهترین فیلمبرداری

۱- پیمان شادمان فر (بدون تاریخ، بدون امضاء*)

۲- مسعود سلامی (خفه‌گی)

۳- داود امیری (دلم میخواد)

۴- فرشاد محمدی (قاتل اهلی)

۵- بهرام بدخشانی (نگار)

بهترین تدوین

۱- مهرداد خوشبخت (به وقت شام)

۲- محمدرضا موئینی و هدا موئینی (بیست و یک روز بعد)

۳- بهرام دهقانی (خفه‌گی)

۴- احمد مرادپور (سارا و آیدا)

۵- حسن حسندوست (فراری)

۶- بهرام دهقانی (نگار)

بهترین بازیگر نقش اول زن

۱- محدثه حیرت (ائو (خانه))

۲- شبنم مقدمی (خجالت نکش)

۳- الناز شاکردوست (خفه‌گی)

۴- فرشته حسینی (رفتن)

۵- غزل شاکری (سارا و آیدا)

۶- زهرا داودنژاد (شماره ۱۷ سهیلا)

بهترین بازیگر نقش اول مرد

۱- امیر آقایی (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۲- نوید محمد زاده (خفه‌گی)

۳- حسن معجونی (خوک)

۴- حامد بهداد (سد معبر)

۵- نوید محمدزاده (عصبانی نیستم)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

۱- زکیه بهبهانی (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۲- پانته‌آ پناهی‌ها (جشن دلتنگی)

۳- لیلی رشیدی (خوک)

۴- پگاه آهنگرانی (سارا و آیدا)

۵- مهتاب کرامتی (ناخواسته)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

۱- فرید سجادی حسینی (ایتالیا ایتالیا)

۲- نوید محمدزاده (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۳- اکبر زنجانپور (پل خواب)

۴- مسعود کرامتی (چهار راه استانبول)

۵- نادر فلاح (سد معبر)

۶- بهرام افشاری (کارگر ساده نیازمندیم)

بهترین موسیقی فیلم

۱- آرمان موسی‌پور (چهار راه استانبول)

۲- کارن همایونفر (خفه‌گی)

۳- پیمان یزدانیان (خوک)

۴- ستار اورکی (فیلشاه)

۵- بهزاد عبدی (قاتل اهلی)

۶- امیر معینی (ملی و راه‌های نرفته)

بهترین طراحی صحنه

۱- محسن نصراللهی (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۲- کامیاب امین عشایری (بیست و یک روز بعد)

۳- حجت اشتری (سد معبر)

۴- کیوان مقدم (مالاریا)

۵- امیر اثباتی (هجوم)

بهترین طراحی لباس

۱- سارا سمیعی (اسرافیل)

۲- کامیاب امین عشایری (بیست و یک روز بعد)

۳- نازنین خزائی (تابستان داغ)

۴- نگار نعمتی (خوک)

۵- امیر اثباتی (هجوم)

بهترین صدابرداری

۱- جهانگیر میرشکاری و مهدی ابراهیم زاده (اسرافیل)

۲- امین میرشکاری (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۳- طاهر پیشوایی (به وقت شام)

۴- رشید دانشمند (پل خواب)

۵- پرویز آبنار (فراری)

بهترین صداگذاری

۱- علیرضا علویان (به وقت شام)

۲- محمود موسوی‌نژاد (جشن دلتنگی)

۳- آرش قاسمی (حریم شخصی)

۴- امیر حسین قاسمی (خوک)

۵- محمدرضا دلپاک (عصبانی نیستم)

بهترین چهره پردازی

۱- محسن ملکی (آپاندیس)

۲- عبدالله اسکندری (بدون تاریخ، بدون امضاء)

۳- عباس عباسی (چهار راه استانبول)

۴- مهرداد میرکیانی (خوک)

۵- نوید فرح مرزی (مصادره)

بهترین جلوه‌های میدانی

۱- حمید رسولیان (اشنوگل)

۲- محسن روزبهانی (به وقت شام)

۳- آرش آقابیگ (خفه‌گی)

۴- ایمان کرمیان (خوک)

۵- عباس شوقی (سوگ)

بهترین جلوه‌های بصری

۱- سید هادی اسلامی (به وقت شام)

۲- فرید ناظرفصیحی (چهار راه استانبول)

۳- بهنام خاکسار (سارا و آیدا)

۴- امیر ولیخانی (شکلاتی)

پنج نکته از جشن خانه سینما

اول) نامزدهای بخش‌های فیلم کوتاه، انیمیشن و مستند قرار است طی روزهای آینده اعلام شوند.

دوم) جشن خانه سینما یک جشن صنفی است به این معنا که یک هیات داوران کلی برای بخش‌های مختلف آن وجود ندارد و مثلا هیات داورانی از انجمن بازیگران به فیلم‌های پخش شده یک سال گذشته رای می‌دهند و نامزدهای بهترین بازیگری از میان آرای آنها انتخاب می‌شود.

سوم) شگفتی امسال جشن خانه سینما تعداد نامزدی‌های فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» ساخته جلیلوند است که سال گذشته در بخش افق جشنواره ونیز هم موفقیت‌هایی کسب کرد.

چهارم) فیلم «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان که چند سال توقیف بود با اکران امسالش فرصت پیدا کرد که در میان داوری‌های جشن خانه سینما قرار بگیرد. سالی که فیلم «عصبانی نیستم» در جشنواره فجر به نمایش درآمده بود نوید محمدزاده برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد از سوی هیات داوران بود اما در آخرین لحظه بنابر ملاحظاتی نام عطاران به عنوان برنده سیمرغ اعلام شد. فیلم بایگانی شده درمیشیان حالا فرصت دارد در بخش‌های مختلف داوری شود و نوید محمدزاده هم برای بازی در این فیلم و هم «خفه‌گی» جیرانی شانس دریافت جایزه جشن خانه سینما را دارد.

پنجم) امسال برعکس سال‌های گذشته مهمانی بزرگی برای اعطای جایزه به برندگان برگزار نمی‌شود. مسئولان برگزاری جشن خانه سینما پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل مشکلات اقتصادی مردم و وضعیت معیشتی‌شان امسال جشن خانه سینما برگزار نمی‌شود و در یک مراسم خصوصی جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.

The post نامزدهای جشن خانه سینمای ایران اعلام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala