بر اساس گزارش گروه NPD برای ماه ژوئن، جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های «خدای جنگ» (God of War) موفق شده تا فروش فوق‌العاده خود را ادامه دهد و پس از بازی تنیس ماریو یعنی Mario Tennis Aces در رتبه دوم پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن قرار بگیرد.

God of War نه تنها سریع‌ترین فروش را بین انحصاری‌های پلی‌استیشن۴ داشته، بلکه توانسته سریع‌ترین فروش را در کل تاریخ پلی‌استیشن داشته باشد.

می‌دانیم که God of War توانسته فروش خوبی را تجربه کند و سود زیادی را برای سونی فراهم سازد. اوایل امسال بود که سونی در خبری اعلام کرد این اثر توانسته سریع‌ترین فروش را در بین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن۴ داشته باشد. با این حال، بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده، فروش فوق‌العاده‌ی God of War رکورد جدیدی در تاریخ پلی‌استیشن به ثبت رسانده.

طبق آمار ارایه شده از سوی موسسه‌ی NPD بازی God of War نه تنها سریع‌ترین فروش را بین انحصاری‌های پلی‌استیشن۴ داشته، بلکه توانسته سریع‌ترین فروش را در کل تاریخ انحصاری‌های پلی‌استیشن داشته باشد. این تحقیقات از سال ۱۹۹۵ در حال انجام است و پیش از این، بازی «آخرین ما» (The Last of Us) موفق شده بود تا در سال ۲۰۱۳ این رکورد را در دست داشته باشد. God of War هم‌اکنون هشتمین بازی پرفروش آمریکا در سال به حساب می‌آید و اگر این عملکرد در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار افزایش آمار و ارقام را داشت.

می‌توان نتیجه گرفت که میزان فروش God of War از آن چیزی که در ابتدا تصور می‌کردیم به میزان قابل توجهی بیشتر است. در هر حال شرکت سونی انحصاری‌های زیادی در راه دارد و هر کدام از آن‌ها قادر هستند تا عملکرد بی‌نظیری داشته باشند. تنها یک ماه دیگر تا انتشار بازی اسپایدرمن (Spider-Man) برای پلی‌استیشن۴ باقی‌مانده و از آنجایی که شخصیت اسپایدرمن شهرت برجسته‌ای دارد، می‌توان انتظار فروش فوق‌العاده‌ای از این بازی داشت.

چند روز پیش شرکت سونی در کنفرانس مالی خود اعلام کرد که فروش God of War به شکل قابل‌توجهی بالاتر از سطح انتظارات بوده است. این اثر در ماه اول انتشار خود موفق شد تا پنج میلیون نسخه در بازارهای جهانی به فروش برساند.

