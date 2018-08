یکی از معرفی‌های بزرگ شرکت بازی‌سازی کپ‌کام در نمایشگاه E3 امسال، معرفی بازسازی رزیدنت اویل ۲ بود. کپ‌کام که با عرضه‌ی جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های شکارچی هیولا سر و صدای زیادی به راه انداخته بود، با رونمایی از دویل می کرای ۵ و بازسازی رزیدنت اویل ۲ در نمایشگاه E3 خبر از بازگشت قدرتمندانه خود به صنعت بازی می‌داد.

کپ‌کام انتظار دارد بازسازی رزیدنت اویل ۲ به یکی از بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین بازی‌های این شرکت در سال مالی جدید تبدیل شود.

حالا این شرکت در گزارش مالی خود اعلام کرد که پس از انتشار رزیدنت اویل ۲ روند عرضه بازی‌های قدیمی را متوقف نخواهند کرد و قصد دارند تا بازی‌های قدیمی دیگری را هم بازسازی و روانه بازار کند. کپ‌کام همچنین در این گزارش عنوان کرده که آن‌ها انتظار دارند بازسازی رزیدنت اویل ۲ به یکی از بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین بازی‌های این شرکت در سال مالی جدید تبدیل شود. کپ‌کام در ادامه این گزارش اظهار داشت که یکی از استراتژی‌های آن‌ها، بازسازی و انتشار مجدد مجموعه‌های قدیمی‌شان است.

این شرکت توضیحات کوتاهی هم درباره هزینه ساخت و سود مورد انتظار از بازسازی رزیدنت اویل ۲ ارایه کرده است. بر اساس گفته‌های کپ‌کام، داستان و فضای کلی بازی دست نخورده با‌قی‌مانده، ولی برای ساخت بعضی از بخش‌های بازی، به اقتضای تکنولوژی امروز، تغییراتی را اعمال کرده‌اند. از نظر هزینه‌ی ساخت این بازسازی، کپ‌کام گفته که که بودجه ساخت بازی برای یک شماره از سری رزیدنت اویل کاملا مناسب تنظیم شده است.

خیلی از افراد معتقدند رزیدنت اویل ۲ همچنان بهترین قسمت این سری است و این بازی است که توانسته برای اولین بار ترس واقعی را وارد این مجموعه کند و کاراکترهای دوست‌داشتنی زیادی همانند «لیون کندی» (Leon Kennedy) را به طرفداران معرفی کند.

با توجه به انتشار این خبر، می‌توانیم منتظر بازگشت مجموعه‌های قدیمی کپ کام باشیم. سری اونیموشا و داینو کرایسیس از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌های شرکت کپکام به حساب می‌آیند و این خبر می‌تواند کورسوی امیدی برای هواداران این مجموعه‌ها باشد.

بازسازی رزیدنت اویل ۲ در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ برای پلی‌استیشن۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد.

منبع: ScreenRant

