شرکت برادران وارنر از نسخه‌ی کامل بازی «سرزمین میانه: سایه جنگ» (Middle-earth: Shadow of War) رونمایی کرده است. این نسخه از بازی، شامل تمام محتوای دانلودی، بسته‌های الحاقی و آپدیت‌هایی که تا به امروز برای بازی عرضه شده می‌شود و Definitive Edition نام گرفته است.

نسخه‌ی Definitive Edition بازی شامل بازی اصلی و تمام محتوای دانلودی آن است که جزییات آن را در ادامه می‌توانید ببینید.

Middle-earth: Shadow of War – بازی اصلی

Slaughter Tribe – محتوای دانلودی مخصوص سیستم نمسیس

Outlaw Tribe – محتوای دانلودی مخصوص سیستم نمسیس

Blade of Galadriel – بسته الحاقی داستانی

Desolation of Mordor – بسته الحاقی داستانی

علاوه‌ بر این، نسخه‌ی Definitive Edition حاوی تمامی آپدیت‌های رایگان هم خواهد بود که از جمله آن‌ها می‌توان به حذف پرداخت‌های درون برنامه‌ای، اسکین‌های جدید و تغییرات پایان بازی اشاره کرد. لیست زیر محتویات کامل این نسخه را به شما نشان می‌دهد:

خاتمه دادن به قسمت خرید و فروش : تمامی خرید‌های درون برنامه‌ای بازی به طور کامل حذف شده‌اند.

: تمامی خرید‌های درون برنامه‌ای بازی به طور کامل حذف شده‌اند. ایجاد تغییراتی در پایان بازی و ساده‌تر کردن آن

بهبود سیستم نمسیس: بهبود این سیستم باعث شده تا عمق بیشتری به بخش مبارزات و تعامل بازی‌کنندگان اضافه شود. در کنار اضافه شدن صفات و رفتارهای جدید برای دشمنان، احتمال رویارویی با ارک‌های لجندری بیش‌تر از قبل شده.

بهبود این سیستم باعث شده تا عمق بیشتری به بخش مبارزات و تعامل بازی‌کنندگان اضافه شود. در کنار اضافه شدن صفات و رفتارهای جدید برای دشمنان، احتمال رویارویی با ارک‌های لجندری بیش‌تر از قبل شده. افزایش قدرت‌ها: همراهان می‌توانند تراز خود را تا سطح ۸۰ افزایش دهند، همچنین تراز کاپیتان‌های دشمن تا سطح ۸۵ افزایش یافته است. توانایی‌ها و ارتقاهای جدید، افزایش میزان امتیاز تجربه‌ی دریافتی و…

همراهان می‌توانند تراز خود را تا سطح ۸۰ افزایش دهند، همچنین تراز کاپیتان‌های دشمن تا سطح ۸۵ افزایش یافته است. توانایی‌ها و ارتقاهای جدید، افزایش میزان امتیاز تجربه‌ی دریافتی و… ارتقا تجهیزات: بازی‌کنندگان قادر هستند تا با استفاده از «میریان» (Mirian) سطح یک قطعه از تجهیزات خود را به تراز حال حاضر خود افزایش دهند و با استفاده از جم‌ها (Gem) توانایی‌های جدید و تازه‌ای به‌دست بیاورند.

بازی‌کنندگان قادر هستند تا با استفاده از «میریان» (Mirian) سطح یک قطعه از تجهیزات خود را به تراز حال حاضر خود افزایش دهند و با استفاده از جم‌ها (Gem) توانایی‌های جدید و تازه‌ای به‌دست بیاورند. اسکین‌ها: اسکین‌های مخصوص شخصیت‌های Celebrimbor، Eltariel، Dark Eltariel، Baranor و Serka

بخش Online Pit Fights و Conquests : امکانات جدید بخش جست‌و‌جو به بازیکنان این اجازه را می‌دهد تا با یک فرد مشخص در حالت دوستانه به رقابت بپردازند.

امکانات جدید بخش جست‌و‌جو به بازیکنان این اجازه را می‌دهد تا با یک فرد مشخص در حالت دوستانه به رقابت بپردازند. بخش Endless Siege : ویژگی جدید این قسمت باعث می‌شود بخش مبارزات و دفاع از قلعه نامحدود و بی‌پایان شود.

ویژگی جدید این قسمت باعث می‌شود بخش مبارزات و دفاع از قلعه نامحدود و بی‌پایان شود. بهبود بخش Photo Mode : اضافه شدن فیلترها، فریم‌ها و تکسچرهای جدید

اضافه شدن فیلترها، فریم‌ها و تکسچرهای جدید درجه سختی‌ها: دو درجه‌سختی جدید با نام Brutal و Gravewalker به بازی اضافه شده است.

دو درجه‌سختی جدید با نام Brutal و Gravewalker به بازی اضافه شده است. آمار بازی‌کننده‌ها: این بخش به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا تعداد دشمنان کشته شده و سایر مشخصات خود را ببینند.

نسخه‌ی Definitive Edition بازی Middle-earth: Shadow of War در تاریخ ۶ شهریور با قیمت کامل یعنی همان ۶۰ دلار برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

