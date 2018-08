۶ تغییر بزرگ فیفا ۱۹ که بالاخره قرار است روی بازی تاثیر بگذارند

سال گذشته و زمان عرضه‌ی فیفا ۱۸ خاطره‌ی خوشی برای‌مان باقی نگذاشته است. هفته‌ها از تاریخ رسمی عرضه‌ی بازی گذشته بود و هنوز هم شاهد قیمت‌هایی تخیلی برای بازی بودیم. با در نظر گرفتن این موضوع که پارسال وضعیت بهتری را تجربه می‌کردیم، می‌توانیم به جرات بگوییم که باید امسال قید فیفا ۱۹ را بزنیم.

با این حال، شاید بد نباشد نگاهی به تغییراتی که فیفا ۱۹ (FIFA 19) نسبت به سال گذشته داشته، بیاندازیم؛ تغییراتی که دو انتخاب مقابل‌مان می‌گذارند: یا تغییرات به اندازه‌ای برای‌مان جذاب و کافی هستند تا سراغ خرید فیفا ۱۹ برویم، یا اینکه می‌توانیم با نگاهی به آن‌ها، ذهن‌مان را قانع کنیم که چندان هم لازم نیست امسال یک فیفا بخریم و همان شماره‌ی سال گذشته، امسال هم جواب‌مان را می‌دهد.

بد نیست نکته‌ی مهمی را در نظر داشته باشیم، اینکه تغییرات هر شماره‌ی فیفا زمانی خودشان را نشان می‌دهند که دسته را به دست بگیرید و شروع به بازی کردن کنید؛ آن همه نه یک ربع و یک ساعت، باید زمان قابل توجهی را صرف شماره‌های جدید کنید تا هر تغییر جدید بازی دست‌تان بیاید و سبک بازی کردن‌تان را با این تغییرات، هماهنگ کنید.

نهایتا، با بررسی ویدیوها و پیش‌نمایش‌های چند روز اخیر فیفا ۱۹ به چند تغییر مهم رسیدیم، که آن‌ها را در ادامه برای‌تان جمع‌آوری کرده‌ایم.

حالت کیک-آف عمیق‌تر می‌شود

شاید در مملکت ما بخش کیک-آف (Kick-off) بیشترین استفاده را در در فیفا داشته باشد، ولی اساسا استفاده از آن در مقایسه با دیگر بخش‌ها مثل Ultimate Team یا Online Seasons بسیار کمتر است. به همین دلیل هم شرکت بازی‌سازی EA Sports چندان هم سراغ تغییر و پیشرفت بخش کیک-آف در چند شماره‌ی اخیر فیفا نرفته است.

بخش کیک-آف همانجایی است که اگر بخواهید کنار دوست‌تان یک دست فیفا بزنید، وارد آن می‌شوید. با این حال، در فیفا ۱۹ تنظیمات و قابلیت‌های این بخش بسیار بیشتر شده است. برای مثال، اگر احساس می‌کنید زیادی خفن هستید و با دوستان کل کل تازه‌ای راه انداخته‌اید، در فیفا ۱۹ می‌توانید طوری بازی را تنظیم کنید که به هنگام شروع، یک تیم چند گل زده داشته باشد. یعنی اساسا می‌توانید به طرف مقابل‌تان آوانس بدهید. از طرف دیگر، می‌توان حتی سطح هوش مصنوعی بازیکنان هر تیم را تنظیم کرد.

قابلیت جالب دیگر اضافه شده به بخش کیک-آف House Rules نام دارد. با استفاده از این قابلیت، می‌توانید قوانین تنظیم شده‌ی بین خودتان را به بازی هم بگویید. برای مثال، با دوست‌تان قرار گذاشته‌اید که گل داخل محوطه حساب نیست. می‌توان این قانون را در بازی اضافه کرد که برای مثال از فلان مقدار متر نزدیک‌تر، گل‌ها حساب نشوند. قانون‌های بانمکی در تنظیمات House Rules قرار داده شده. مثلا می‌توان فقط گل‌هایی که با سر زده شده‌اند را قبول کرد یا برای زدن اولین گل محدودیت زمانی تنظیم کرد.

در کیک-آف می‌توان یک قانون به اسم No Rules را هم فعال کرد که اساسا داور را از بازی حذف می‌کند؛ یعنی خبری از کارت قرمز و خطا و آفساید و هیچ چیز نیست. مطمئنا حالت No Rules فقط برای زمانی طراحی شده که آن‌قدر با دوست‌تان فیفا ۱۹ بازی کرده‌اید که حال‌تان از بازی بهم می‌خورد و می‌خواهید همه چیز را بهم بریزید و کمی لبخند بزنید؛ وگرنه بازی کردن بدون هیچ قانون و محدودیتی،‌ نتیجه‌ی خوبی نخواهد داد.

حالت بقا

آن‌قدر بازی‌های سبک بتل رویال زیاد شده‌اند که اگر به فیفا ۱۹ هم یک بخش بتل رویال اضافه می‌شد، چندان غافلگیر نمی‌شدیم. با این حال، بخش جدید فیفا ۱۹ به اسم Survival Mode شاید بی‌شباهت به بازی‌های بتل رویال نباشد، ولی در اصل از «فیفا استریت» برداشته شده است. اگر حالت Last Man Standing مجموعه بازی‌های فیفا استریت را به خاطر داشته باشید، با حالت Survival Mode در فیفا ۱۹ هم آشنایی خواهید داشت. اساسا در حالت Survival Mode هر بار که گل می‌زنید، به صورت اتفاقی یک بازیکن (به غیر از دروازه بان) از تیم شما کم می‌شود.

شاید در ابتدای کار حالت Survival Mode را هم مثل تنظیمات جدید کیک-آف بیشتر شبیه به یک شوخی ببینید، ولی کمی که بیشتر به این حالت فکر می‌کنیم، به ظرفیت‌های جالبی که در مقابل‌مان می‌گذارد می‌رسیم. آیا اول بازی یک گل می‌زنید و برای اینکه دیگر از تعداد بازیکنان شما کم نشود، تا پایان بازی حالت دفاعی به خود می‌گیرید و از یک گل خود دفاع می‌کنید؟ یا اینکه تمام بازی صبر می‌کنید و بازیکنان تیم‌تان را نگه می‌دارید تا نهایتا در دقیقه‌ی ۹۰ یک گل بزنید؟ نکته‌ی جالب این جاست که گزارش فیفا ۱۹ هم برای این بخش بروزرسانی شده و درباره‌ی تاکتیک‌هایی که می‌توان انجام داد و وضعیت فعلی تیم، صحبت می‌شود. حالت Survival Mode کم عجیب و خنده دار نیست، و اینکه فیفا به عنوان یک بازی شبیه‌ساز فوتبال، سراغ چنین حالتی رفته، عجیب به نظر می‌رسد.

تمام کننده‌های زمان بندی شده

اساسا سازندگان فیفا برای اینکه قابلیت‌های جدید شماره‌های سالانه‌ی خود را به تصویر بکشند، یک اسم مثلا دهان پرکن روی آن می‌گذارند و در قالب یک ویدیو و یک مقاله، حسابی از اینکه چقدر این قابلیت مهم و بزرگ است، صحبت می‌کنند. یکی از قابلیت‌های جدید فیفا ۱۹ با اسم Timed Finishers معرفی شده است. این قابلیت از همان ابتدایی که پای فیفا ۱۹ می‌نشینید، قابل استفاده است و با اینکه شاید تغییری روی روند بازی ندارد، ولی می‌تواند اتفاقات جالبی را رقم بزند.

قابلیت تمام کننده‌های زمان بندی شده، کم و بیش شبیه به پر کرد خشاب در مجموعه بازی‌های گیرز آو وار است. اگر گیرز آو وار بازی نکرده‌اید یا پر کردن خشاب را در این بازی‌ها به خاطر نمی‌آورید، بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم. تصور کنید کلید شوت را نگه داشته‌اید و خط قدرت را برای یک شوت قوی، پر کرده‌اید. زمان زیادی تا شوت باقی نمانده، ولی فیفا ۱۹ به شما می‌گوید که اگر در همان لحظه‌ای که پای بازیکن به توپ برخورد می‌کند، یک بار دیگر کلید شوت را بزنید، نتیجه‌ی بهتری خواهید گرفت. اگر زمان‌بندی شما در فشردن دوباره‌ی کلید درست باشد، نشانگر بالای سر بازیکن در آن لحظه سبز می‌شود و شوت شما قوی‌تر می‌شود، چرخش بهتری پیدا می‌کند یا بطور کلی بهتر به سمت دروازه می‌کند. اگر زمان‌بندی شما اشتباه باشد، نشانگر روی سر بازیکن قرمز می‌شود و توپ از زیر پای بازیکن در می‌رود، یا به طور کلی خراب می‌شود.

البته زمان بندی درست در فشردن کلید قرار نیست گل شدن توپ را قطعی کند. از طرفی هم مجبور نیستید که این کار را برای هر شوت انجام دهید. چنین قابلیتی، بسیار حالتی «بازی-گونه» دارد؛ منظورمان این است که بیشتر به درد یک بازی آرکیدی می‌خورد تا فیفا. با این حال، از چنین تغییراتی حسابی استقبال می‌کنیم.

ضد و خورد بیشتر

سازندگان فیفا ۱۹ می‌گویند که بازیکنان این بار از نظر فیزیکی، زد و خورد بسیار بیشتری خواهند داشت. شاید در ابتدا که از این تغییر می‌شنویم، کمی ناراحت و شاکی شویم؛ هر چه باشد در فیفا برخورد فیزیکی فقط یک معنی می‌تواند داشته باشد: اینکه بازیکنان در صورت تکل کنند. با این حال، قرار نیست چپ و راست روی بازیکنان خطا شود و منظور الکترونیک آرتز از برخورد فیزیکی بیشتر، حرکات بهتر بازیکنان وقتی به یکدیگر می‌رسند است.

در شماره‌های گذشته‌ی فیفا، کافی بود با یک بازیکن نسبتا خوب شروع به دویدن کنید و مدافعان تیم حریف را ببینید که به سمت شما می‌آیند و نمی‌توانند کاری انجام دهد. در فیفا ۱۹ قرار است بازیکنان هر دو تیم زیباتر برای گرفتن توپ با یکدیگر درگیر شوند. دفاع کردن به طور کلی در فیفا ۱۹ زیباتر و بهتر به تصویر کشیده خواهد شد.

اگر از این موضوع که بازیکنان حریف به سادگی از کنار بازیکن تیم شما عبور و توپ را تصاحب می‌کنند، خسته شده‌اید، نیاز به چنین پیشرفتی را به خوبی احساس می‌کنید. فیفا ۱۹ قرار است کاری کند که وقتی دو بازیکن سر مالکیت توپ با یکدیگر در میافتند، تصویر زیبایی ببینید.

کنترل لحظه‌ای توپ

یکی دیگر از سیستم‌های جدید فیفا ۱۹ با اسم Active Touch System معرفی شده است که احساس می‌کنیم یک سال در میان اسم آن را شنیده‌ایم. این سیستم در اصل مجموعه‌ای از انیمیشن‌های جدید برای کنترل توپ به هنگام دریافت آن است، ولی با این تفاوت که این بار، کنترل این سیستم هم به دست بازی‌کننده‌ها سپرده می‌شود؛ یعنی خبری از کنترل اتوماتیک توپ نخواهد بود.

بازی‌کننده‌هایی که بتوانند به خوبی از این سیستم جدید فیفا ۱۹ استفاده کنند، نه تنها کنترل بهتری از توپ خواهند داشت، بلکه می‌توانند این همه انیمیشن زیبایی که الکترونیک آرتز طراحی کرده است را هم تماشا کنند. سیستم جدید Active Touch System اینگونه کار می‌کند که وقتی آنالوگ چپ را به سمتی نگه داشته‌اید و توپ به بازیکن شما می‌رسید، با فشردن آنالوگ راست، می‌بینید که بازیکن شما توپ را به سمتی که قصد حرکت آن را دارید می‌برد و حرکتش را ادامه می‌دهد.

احتمالا در نتیجه‌ی استفاده از این سیستم جدید، به جای اینکه بازی قشنگ‌تری ببینید، به دوستان‌تان برخورد می‌کنید که فقط در راستای ادا و اطوار در آوردن، توپ را به این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند. ولی نامردی می‌کنیم اگر از حس خوبی که کنترل لحظه‌ای توپ می‌تواند به شما در میان یک بازی زیبا بدهد، چشم‌پوشی کنیم.

بررسی و مقایسه آمار بازی‌کننده‌ها

اگر با دوستان‌تان زیاد فیفا بازی می‌کنید، یا در مسابقات محله‌تان زیاد شرکت می‌کنید، بدون شک این سیستم جدید فیفا ۱۹ حسابی برای‌تان جذاب خواهد بود. در فیفا ۱۹ می‌توانید پروفایل‌هایی مجزا برای هر بازی‌کننده بسازید. این پروفایل‌ها را می‌توان قبل از هر بازی انتخاب کرد.

هر پروفایل، تمام آمار و ارقام مربوط به بازی‌کننده را در خود جمع‌آوری می‌کند. این آمار می‌تواند حتی جزییات ریزی مثل مکان‌هایی که یک بازی‌کننده اغلب شوت می‌زند را هم نشان دهد. می‌توان پروفایل‌های ساخته شده را با یکدیگر مقایسه هم کرد. برای مثال می‌توانید وضعیت برد و باخت خود و دوست‌تان را در این چند ماهی که فیفا بازی می‌کرده‌اید، ببینید و مقایسه کنید.

پروفایل‌ها روی هر کنسول ساخته می‌شوند، ولی نکته‌ی مهم این جاست که می‌توان هر پروفایل ساخته شده را به یک اکانت PSN یا اکانت ایکس‌باکس لایو هم متصل کرد. در نتیجه آمار و ارقام شما در همه حال و همه جا قابل دسترسی و بررسی است؛ چه روی کنسول خودتان، چه روی کنسول دوست‌تان.

این قابلیت جدید فیفا ۱۹ می‌تواند به راحتی انتخاب اینکه در بین دوستان‌تان، چه شخصی بهتر (و صد البته بدتر) از همه است را بسیار راحت کند. اگر زیاد فیفا بازی می‌کنید، می‌توانید به کمک این امکانات جدید فیفا ۱۹ حتی یک جدول برای خودتان و دوستان‌تان بسازید و آمار برد و باخت و گل‌ها را در آن وارد کنید.

