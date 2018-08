هفته‌ی گذشته، با بررسی کدهای نسخه بتا iOS 12 نشانه‌هایی از وجود یک آیفون دو سیم‌کارته پیدا شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این همان آیفون LCD ۶.۱ اینچی است که احتمالا عنوان آیفون ۹ را بر پیشانی خود خواهد داشت.

طبق این گزارش، آیفون LCD مختص به کشور چین خواهد بود و در دیگر بازارها عرضه نمی‌شود.

آخرین خبر مربوط به این موضوع، از جانب یک منبع تایوانی منتشر شده است. طبق اعلام این منبع، کد مربوط به جدیدترین آیفون‌ها، ۸۰۱،۸۰۲،۸۰۳ و ۸۰۴ است. این یعنی ۴ کد برای سه گوشی. طبق اعلام این منبع، کدهای ۸۰۱ و ۸۰۲ به ترتیب مربوط به آیفون‌های ۵.۸ اینچی و ۶.۵ اینچی مجهز به نمایشگر اولد است. که این یعنی دو کد آخر مربوط به آیفون LCD ۶.۱ اینچی است. یکی از کدها مربوط به آیفون دو سیم‌کارته است که طبق این گزارش، مختص به کشور چین خواهد بود و در دیگر بازارها عرضه نمی‌شود.

برخلاف کاربران آمریکایی، کاربران چینی علاقه زیادی به گوشی‌های دو سیم‌کارته دارند. ۹ درصد بازار گوشی‌های هوشمند در چین، از آن آیفون‌ها است و با بهره‌گیری از این مشخصه، اپل می‌تواند توجه کاربران بیشتری را جلب کند.

