گوگل تاریخ عرضه پیکسل ۳ را لو داد

هستند افرادی که عقیده دارند «تا سه نشه، بازی نشه» و حال، گوگل قرار است به این ضرب المثل قدیمی، جامه عمل بپوشاند. در حالی که بسیاری منتظر هستند ببینند تا پایان تابستان سامسونگ چه محصولاتی را در فروشگا‌ه‌های خود عرضه می‌کند و بی صبرانه به انتظار گلکسی نوت۹ نشسته‌اند، برخی دیگر هم منتظر جدیدترین تلاش گوگل برای عرضه گوشی هوشمند اندرویدی، یعنی گوگل پیکسل ۳ هستند. حالا به لطف خود گوگل، می‌دانیم که تاریخ عرضه این گوشی مثل گوشی‌های قبلی سری پیکسل خواهد بود.

افشای تاریخ عرضه این گوشی‌ها توسط یک یوتیوبر به نام Brandon Lee صورت گرفته است. درواقع ماجرا از این قرار است که این یوتیوبر، در تبلیغی در پلتفرم Famebit، آگهی تبلیغاتی گوگل را دیده که در آن از تولیدکنندگان محتوا خواسته شده تا مراسم معرفی پیکسل ۳ را پوشش دهند. خوشبختانه گوگل در این آگهی تاریخ معرفی و عرضه پیکسل ۳ را هم اعلام کرده است.

تاریخ اعلام شده از طرف گوگل در این آگهی، ۴ اکتبر یا ۱۲ مهر را نشان می‌دهد. البته ممکن است تمام این‌ها یک شوخی فریب‌انگیز از طرف گوگل باشد اما فراموش نکنیم که هم گوشی پیکسل ۲ و هم نسل اول پیکسل، در همین تاریخ معرفی شدند. این روز همچنین به عنوان تاریخ معرفی پیکسل‌بوک، گوگل هوم، گوگل هوم مکس و هوم مینی نیز شناخته می‌شود. بنابراین به احتمال قوی در همین روز شاهد معرفی پیکسل ۳ از طرف گوگل خواهیم بود.

بر اساس شایعاتی که پیش‌تر منتشر شده، گوگل نیز به جمع استفاده کنندگان از بریدگی بالای نمایشگر (ناچ) پیوسته است

توجهات پیرامون گوشی پیکسل ۳ بیش از آنکه درباره مشخصات سخت‌افزاری آن باشد، به طراحی آن معطوف شده است. بر اساس شایعاتی که پیش‌تر منتشر شده، گوگل نیز به جمع استفاده کنندگان از بریدگی بالای نمایشگر (ناچ) پیوسته است و Pixel 3 Xl در بالای نمایشگر خود بریدگی بزرگی خواهد داشت. خوشبختانه Pixel 3 که نسخه کوچکتر این سری از گوشی‌های پیکسل خواهد بود، این بریدگی را ندارد. همچنین شایعاتی درباره بازگشت ویژگی شارژ بی‌سیم به گوشی‌های گوگل شنیده می‌شود که این یعنی قسمت پشتی گوشی‌های پیکسل به احتمال قوی، جنس کاملا شیشه‌ای خواهند داشت. همچنین خبری از دوربین دو گانه نیست چرا که پیش از این گوگل ثابت کرده با یک دوربین هم می‌توان نتیجه عالی گرفت!

در کنار پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال، انتظار می‌رود گوگل نسل جدید پیکسل‌بوک، نسل جدید هدفون‌های پیکسل یعنی Pixel Buds و حتی اولین نسل از ساعت‌های هوشمند اندرویدی تحت برند پیکسل را هم معرفی کند. در نهایت هرچیزی دوازدهم مهرماه معرفی شود، همان روز هم برای خرید عرضه خواهند شد. شما درباره پیکسل ۳ چه فکر می‌کنید؟

منبع: SlashGear

