باکس آفیس هفته: تام کروز از وینی پو هم جلو زد

آگوست سال ۲۰۱۷ شاهد بدترین فروش هشت ماه اول سال در طول دو دهه بودیم و افتتاحیه «برج تاریک» (dark tower) برای شروع ماه آگوست خودش باعث ناامیدی بیشتر شد. امسال هم البته فروش اولین هفته ماه آگوست جوری نبود که گیشه سینماها را به آتش بکشد. فروش فیلم «کریستوفر رابین» محصول کمپانی دیزنی کمتر از حد انتظار بود. اما نکته خوبش اینجاست که دوازده فیلم پرفروش امسال هنوز ۱۵درصد فروش‌شان بهتر از این بازه زمانی در سال گذشته است و البته یک آخر هفته قدرتمند را هم از «ماموریت: غیرممکن-فال اوت» از کمپانی پارامونت داشتیم. این هفته شکست با فیلم کریستوفر رابین بود.

با فروش تقریبی ۳۵ میلیون دلار «ماموریت: غیرممکن-فال اوت» برای دومین هفته پیاپی در صدر گیشه پرفروش‌ها قرار گرفت. بعد از ده روز اکران فروش داخلی این فیلم در آمریکای شمالی به ۱۲۵ میلیون دلار رسیده است. فروش جهانی فیلم هم در ۵۶ بازار این هفته حدود ۷۶ میلیون دلار بود که در ۲۰ بازار فیلم تازه افتتاح شد. فروش جهانی فیلم از ابتدای نمایش جهانی آن به ۲۰۵ میلیون دلار رسید که ۲۱درصد بیشتر از فروش «ماموریت: غیرممکن-ملت سرخ» است. «ماموریت: غیرممکن-ملت سرخ» درنهایت به فروش بین‌المللی ۶۸۲.۷ در جهان رسید و در حال حاضر «ماموریت: غیرممکن-فال اوت» ۳۲۹.۵ میلیون دلار در سرتاسر جهان فروخته است و تازه اول راه هم هست. این تحسین‌شده‌ترین فیلم از سری «ماموریت: غیرممکن» است و بیشترین امتیاز را از منتقدان گرفته. منتقدان می‌گویند این یک فیلم تعقیب و گریزی درجه یک است که نفس مخاطب را در سینه حبس می‌کند. بهترین اکشنی که امسال می‌توانید ببینید.

از آن طرف فیلم «کریستوفر رابین» به کارگردانی مارک فورستر نتوانست انتظارها را برآورده کند. فیلم درباره مردی به نام کریستوفر رابین است. یک مرد از طبقه متوسط و اهل خانواده که با دوست دوران کودکی‌اش وینی پو برخورد می‌کند. وینی پو شور زندگی را به او باز می‌گرداند. وینی همان خرس مشهوری است که در یکی از انیمیشن‌های کلاسیک مشهور دیزنی معرفی شد. منتقد سیاتل می‌گوید که این فیلم واقعا به شیرینی عسل است اما چسبندگی آن را ندارد. این تازه مهربانانه‌ترین نگاه به جدیدترین فیلم دیزنی است. فیلم در ۳۶۰۲ سالن اکران شد و به فروش تقریبی ۲۵ میلیون دلار رسید. البته سینماروها به اندازه منتقدان نسبت به فیلم منفی نبودند و امتیاز A را در سایت سینمااسکور به آن داده‌اند. هفته آینده اکران فیلم در اروپا هم شروع می‌شود و ممکن است وضعیت دیزنی کمی بهتر شود.

اکشن-کمدی «جاسوسی که مرا رها کرد» (The Spy Who Dumped Me) با فروش ۱۲.۳۵ میلیون دلار در رده سوم جدول پرفروش‌ها قرار گرفته است. این فیلم هم پایین‌تر از انتظار استودیوی سازنده‌اش ظاهر شد. بودجه تولید این فیلم تقریبا ۴۰ میلیون دلار بوده است. میلا کونیس و جاستین ترو بازیگران فیلم سوزانا فوگل هستند. فیلم درباره رفاقت دو زن است که نامزد یکی از آنها جاسوس از کار درمی‌آید. منتقدان می‌گویند فیلم بی حالی است که نه اکشن‌اش و نه کمدی‌اش هیچ‌کدام خوب از کار درنیامده. بنظر آنها مشکل فیلم از کمبود جاه‌طلبی نیست بلکه اتفاقا شاید از این باشد که کارگردان زیادی خواسته بلندپروازی کند و درنهایت نتوانسته حتی به استانداردهای ساده هم دست پیدا کند.

فیلم‌های «ماما میا» و «اکولایزر ۲» هم هنوز در جدول پرفروش‌ها حضور دارند.

بیشتر بخوانید: باکس آفیس هفته؛ «ماموریت غیرممکن: فال اوت» رکورد جدیدی را ممکن کرد

نام فیلم هفته اکران فروش ماموریت غیرممکن: فال اوت ۲ ۱۲۴.۵ کریستوفر رابین ۱ ۲۵ جاسوسی که مرا رها کرد ۱ ۱۲.۴ ماما میا! دوباره شروع کنیم ۳ ۹۱.۳ اکولایزر ۲ ۳ ۷۹.۹ هتل ترانسیلوانیا ۳ ۴ ۱۳۶.۵ انت من (مرد مورچه‌ای) و زنبورک ۵ ۱۹۵.۵ سیاهترین افکار ۱ ۵.۸ شگفت‌انگیزان ۲ ۸ ۵۸۳.۱

The post باکس آفیس هفته: تام کروز از وینی پو هم جلو زد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala