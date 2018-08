نویسنده در این بخش از کتاب در پی اثبات این است که هر آنچه ما در خیال خود تصور کنیم، روزی در زندگی‌مان به حقیقت می‌پیوندد. چرا که ذهن از ۳ بخش تشکیل شده: نیمه هشیار، هشیار و هشیاری برتر. او بر اساس این تقسیم‌بندی معتقد است هر کلام زیبایی با ذهن نیمه هشیار خود باعث سعادت انسان می‌شود. در نتیجه مرگ و زندگی ما در گرو قدرت زبان است. زبای که می‌تواند فلاکت یا خوشبختی به بار آورد.

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین جزو کتاب‌هایی است که نه تنها در دنیا، که در ایران نیز با بخت و اقبال خوبی همراه شده و مخاطبان زیادی پیدا کرده است. این کتاب بیش از ۶۰ بار در ایران تجدید چاپ شده و نوشته فلورانس اسکاول شین، تصویرگر و هنرمند آمریکایی است که مسیر زندگی‌اش به ناگه از میانه عمر تغییر کرده است. پس از این تحول، زندگی اسکاول شین به سمت و سویی می‌رود که همراه با خودش، زندگی هزاران نفر دیگر نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. او به فرقه اندیشه نو می‌پیوندد و به عنوان نویسنده‌ای متافیزیکی، با نوشتن کتاب روانشناسی و موفقیت در راه ترویج دیدگاه‌های این فرقه تلاش می‌کند.

اسکاول شین که سال‌ها در نیویورک دانش الهی را تدریس می‌کرده، به واسطه کلاس‌ها و سخنرانی‌هایش به هزاران تن از مردم در گشودن گره‌ها و از بین بردن مشکلات زندگی‌شان کمک کرده است.

اما آموزه‌های اسکاول شین حاوی چه نکاتی است که آنقدر در دل مردم اثر کرده؟ با نگاهی به کتاب « چهار اثر فلورانس اسکاول شین» بخشی از آموزه‌هایی را که اسکاول شین در هر بخش بیان کرده با هم مرور می‌کنیم.

بازی زندگی و چگونگی انجام آن

قانون توانگری

در این بخش از کتاب نویسنده بیان می‌کند که رسیدن به موفقیت در گرو تدارک دیدن برای آن نیز است. اگر کسی در پی موفقیت است ولی انتظار شکست دارد، شکست خواهد خورد. انسان می‌تواند چیزی را بستاند که خود را در حال ستاندن آن می‌بیند. انسان همواره باید به غایت سفر خود فکر کند و موفقیت را در انتظار ببیند نه شکست را.

در این راه باید بدانیم که اغلب پیش از هر موفقیت بزرگی اندیشه‌های منفی می‌آیند، پس باید به آن غلبه کنیم.

نفوذ کلام

کسی که نفوذ کلام دارد می‌داند که ممکن است با کلام خود قوانینی برای خود وضع کند، به همین خاطر به کلامش توجه می‌کند. بهتر است تنها به ۳ منظور کلامتان را به کار گیرید: طلب شفا، طلب برکت و طلب سعادت و خوشیختی برای هر کسی.

تنها دشمنان انسان در درون خود انسان هستند و از زبانش برمی‌آیند. محبت و رضایتمندی, دشمنان درون را نابود می‌کند و دشمنان بیرون را نیز شکست می‌دهد.

قانون عدم مقاومت

در برابر بدی مقاومت نکنید و بد را به نیکی تبدیل کنید. چون اگر آنچه که پیش رو دارید شکست باشد، به نام خدا آن را موفقیت می‌نامید تا موفقیت غایی را کسب کنید. اگر آدمی در برابر وضعیت مقاومت کند آن را به سمت خود می‌کشد و اگر تلاش کند بگریزد همواره آن وضع را به همراه خود خواهد داشت. مطمئن باشید که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشوید تا وزن و سنگینی خود را ازدست بدهد. ناهماهنگی نشانه ناهماهنگی وجود آدمی است. پس کار آدمی همواره با خویشتن است.

