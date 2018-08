رقابت شهرزاد و پایتخت برای گرفتن جایزه جشن حافظ

نامزدهای تلویزیون جشن حافظ اعلام شدند. جشن حافظ تنها جشن خصوصی است که آثار تلویزیونی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به بهترین‌هایی که هر سال از آنتن تلویزیون پخش می‌شوند جوایزی اهدا می‌کند. در سال‌های اخیر با داغ شدن بازار شبکه نمایش خانگی آثاری که وارد این شبکه می‌شوند هم توسط هیات داوران جشن حافظ دیده و داوری می‌شوند. امسال که حتی برنامه‌های مخصوص تلویزیون‌های اینترنتی هم به این فهرست اضافه شده‌اند. نامزدهای بهترین مجموعه تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی امسال جشن «حافظ» از میان مجموعه‌هایی انتخاب شده‌اند که از اول فروردین سال ۹۶ تا پایان فروردین ۹۷ روی آنتن تلویزیون رفته یا در شبکه نمایش خانگی منتشر شده‌اند. بیشترین رقابت امسال بخش تلویزیون جشن حافظ میان مجموعه کمدی پرطرفدار «پایتخت» سیروس مقدم است که از شبکه اول سیما پخش می‌شود و سریال محبوب عاشقانه «شهرزاد» ساخته حسن فتحی که یک اتفاق در شبکه نمایش خانگی محسوب می‌شد. هر دو سریال برای چندمین سال است که در جشن حافظ حضور دارند. هر دو هم هر سال رکورددار بیشترین تعداد نامزدی در بخش تلویزیون بوده‌اند. نامزدهای هجدهمین جشن حافظ به شرح زیر است:

بهترین مجموعه

۱- پایتخت (تهیه‌کننده: الهام غفوری)

۲- دیوار به دیوار (تهیه‌کننده: حمید رحیمی نادی)

۳- شهرزاد (تهیه‌کننده: سیدمحمد امامی)

۴- عقیق (تهیه‌کننده: محمدرضا شفیعی)

۵- لیسانسه‌ها ۲ (تهیه‌کننده: رضا جودی)

۶- نفس

بهترین بازیگر مرد کمدی

۱- بهرام افشاری (پایتخت ۵)

۲- پژمان جمشیدی (دیوار به دیوار)

۳- محسن تنابنده (پایتخت ۵)

۴- هومن حاجی عبدالهی (پایتخت ۵)

۵- کاظم سیاحی (لیسانسه‌ها ۲)

۶- هوتن شکیبا (لیسانسه‌ها ۲)

۷- احمد مهران‌فر (پایتخت ۵)

بهترین بازیگر زن کمدی

۱- یاسمینا باهر (دیوار به دیوار)

۲- رویا تیموریان (دیوار به دیوار)

۳- گوهر خیراندیش (دیوار به دیوار)

۴- ریما رامین‌فر (پایتخت ۵)

۵- آزاده صمدی (دیوار به دیوار)

۶- رویا میرعلمی (لیسانسه‌ها ۲)

۷- نسرین نصرتی (پایتخت ۵)

بهترین بازیگر زن درام

۱- پری‌ناز ایزدیار (شهرزاد)

۲- بهناز جعفری (زیر پای مادر)

۳- گلچهره سجادیه (آنام)

۴- ساناز سعیدی (نفس)

۵- گلاره عباسی (شهرزاد)

۶- ترانه علیدوستی (شهرزاد)

۷- رویا نونهالی (شهرزاد)

بهترین بازیگر مرد درام

۱- مجتبی پیرزاده (سایه ‌بان)

۲- شهاب حسینی (شهرزاد)

۳- کامبیز دیرباز (زیر پای مادر)

۴- مصطفی زمانی (شهرزاد)

۵- مهدی سلطانی (شهرزاد)

۶- امیرحسین فتحی (شهرزاد)

۷- علیرضا کمالی (نفس)

بهترین فیلمنامه

۱- پایتخت ۵ (سرپرست نویسندگان: محسن تنابنده)

۲- در جست‌وجوی آرامش (عباس نعمتی، حمید طاهری و صادق خوشحال)

۳- شهرزاد (حسن فتحی، نغمه ثمینی)

۴- لیسانسه‌ها ۲ (سروش صحت، ایمان صفایی)

۵- نفس (جلیل سامان)

بهترین کارگردان

۱- بهرنگ توفیقی (عقیق)

۲- جلیل سامان (نفس)

۳- حسن فتحی (شهرزاد )

۴- سام قریبیان (عالیجناب)

۵- سامان مقدم (دیوار به دیوار)

۶- سیروس مقدم (پایتخت ۵)

هجدهمین جشن سینمایی تلویزیونی حافظ ۲۲ مردادماه برگزار می‌شود. قرار است برنده بخش بهترین چهره تلویزیونی امسال با آرای مردم انتخاب شود.

بیشتر بخوانید: بهترین چهره تلویزیونی جشن حافظ را مردم انتخاب می‌کنند

The post رقابت شهرزاد و پایتخت برای گرفتن جایزه جشن حافظ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala