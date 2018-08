پوستر رسمی Oppo F9 منتشر شد

شرکت چینی اوپو که اخیرا در ماه ژوئن گوشی فوق العاده با نمایشگر بدون حاشیه Find X را معرفی کرده بود، دوباره به سراغ گوشی‌های معمولی خود رفته و قرار نیست فعلا پرچمداری مشابه Find X ببینیم. اما منتظر یک گوشی جذاب جدید از سری اف باشید. معمولا گوشی‌های سری اف شرکت Oppo، تمرکز زیادی در بخش دوربین سلفی داشته‌اند. گوشی Oppo F5 شروع کننده این ترند بود که با دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی عرضه شد و پس از آن گوشی Oppo F7 جای این گوشی را با دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی گرفت. حال باید ببینیم Oppo F9 دوربین سلفی چندمگاپیکسلی خواهد داشت.

اما اینبار فقط دوربین سلفی قرار نیست توجه‌ها را به سمت این گوشی جلب کند. طراحی نمایشگر این گوشی که Oppo آن را Water Drop Display می‌نامد، نیز قابل توجه خواهد بود. همانطور که در پوستر هم قابل مشاهده است، بریدگی یا ناچ در بالای نمایشگر این گوشی بسیار کوچک بوده و به قطره آب نیز شباهت زیادی دارد. البته ممکن است این بریدگی شما را یاد گوشی دیگری هم بیاندازد؛ Essential Phone!

این پوستر توسط حساب کاربری رسمی اوپو در مالزی منتشر شده و عبارت Waterdrop Screen نیز برای طراحی این گوشی به کار برده شده است. علاوه بر طراحی جذاب، احتمالا این گوشی دارای استاندارد ضد آب نیز خواهد بود که برای اولین بار در سری اف گوشی‌های اوپو شاهد آن هستیم.

در نهایت اگر نگاهی کوتاه به سری اف داشته باشیم، این سری اولین بار با گوشی Oppo F3 شناخته شد که از دو دوربین در جلوی گوشی بهره می‌برد و نمایشگری با نسبت ۱۶:۹ داشت که در آن زمان بین تمامی گوشی‌ها معمول بود. نسل بعدی این سری Oppo F5 بود که با نمایشگر ۱۸:۹ عرضه شد و همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی داشت. پس از آن Oppo F7 عرضه شد که برای اولین بار بریدگی بالای نمایشگر را به سری F در گوشی‌های Oppo آورد و همچنین این گوشی نیز دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی داشت. در نهایت رسیده‌ایم به Oppo F9 که بریدگی بسیار بسیار کوچکتری برای دوربین سلفی دارد و باید منتظر معرفی این گوشی جذاب باشیم.

