آیفون X فروش خیلی خوبی را پشت سر گذاشته است اما آمار فروش این گوشی پایین‌تر از حد انتظارات اپل بوده است که بخشی از این موضوع به قیمت بالای این گجت برمی‌گردد. در حقیقت، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده مربوط به فروش آیفون‌ها در آمریکا، شاهد فروش بیشتر آیفون ۸ پلاس نسبت به آیفون X هستیم که در مقایسه با این گوشی قیمت چندان ارزان‌تری هم ندارد.

اپل برای سال ۲۰۱۹ هم حداقل یک آیفون مجهز به این تکنولوژی را تولید خواهد کرد.

با توجه به محبوبیت آیفون‌های مجهز به صفحه‌نمایش LCD، طبق گزارش یک منبع کره‌ای، اپل در سال ۲۰۱۹ هم حداقل یک آیفون‌ مجهز به این تکنولوژی را تولید خواهد کرد. بر اساس این گزارش، تمام پنل‌های LCD این گوشی مذکور از جانب ال‌جی تامین خواهد شد. اپل در سال جاری برای راضی نگه داشتن کاربران طرفدار گوشی‌های به نسبت ارزان‌‌قیمت، آیفون‌ مجهز به صفحه‌نمایش LCD ۶.۱ اینچی را معرفی خواهد کرد. گفته می‌شود مهم‌ترین عامل برای پایین نگه داشتن قیمت گوشی، استفاده از صفحه‌نمایش LCD به جای صفحه‌نمایش اولد است. اپل با این کار می‌تواند انواع و اقسام خریداران و سلیقه‌ها را راضی نگه دارد.

