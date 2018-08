برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که حمله ویروس کامپیوتری به شرکت TSMC که منجر به تعطیل شدن موقتی چندین کارخانه شده است، می‌تواند تاریخ عرضه آیفون های جدید را عقب بیندازید. باید خاطرنشان کنیم که شرکت TSMC تنها سازنده تراشه‌های سری A اپل محسوب می‌شود.

مدیران شرکت TSMC پیش از این گفته‌اند که به دلیل وقوع این حمله سایبری، انتظار دارند سود دریافتی این شرکت در فصل سوم مالی حدود ۳ درصد کاهش داشته باشد. هرچند چنین عددی بسیار کوچک است، اما با توجه به درآمدهای میلیارد دلاری این شرکت، ضرر چندان کمی نخواهد بود.

تحلیلگران شرکت KGI Securities در این زمینه خوشبین هستند و معتقدند که این حمله تاثیر مهمی بر تاریخ عرضه آیفون های جدید نخواهد داشت.

با این حال، این شرکت اعلام کرده که امروز همه چیز به حالت عادی برمی‌گردد و کارخانه‌ها با تمام ظرفیت خود شروع به کار خواهند کرد. هرچند برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که شاید چنین حمله‌ای احتمالا منجر به تاخیر در ارائه آیفون های جدید می‌شود، اما تحلیلگران شرکت KGI Securities با انتشار گزارشی اعلام کرده‌اند که این حمله تاثیر مهمی بر تاریخ عرضه آیفون های جدید نخواهد داشت. این تحلیلگران معتقدند که چنین کارخانه‌هایی معمولا برای این نوع رخدادها آمادگی دارند و به همین خاطر معمولا بیش از حد نیاز تراشه‌های لازم را تولید می‌کنند تا در چنین مواردی به کمبود تراشه برنخورند.

در هر حال، چنین اتفاقی نشان می‌دهد که وقتی شرکت بزرگی مانند اپل برای یک قطعه خاص به یک شرکت وابسته باشد، تا حدی آسیب‌پذیر خواهد بود. اپل معمولا برای هر کدام از قطعات گجت‌های خود، از موارد تولیدی شرکت‌های مختلفی استفاده می‌کند که این رویکرد باعث می‌شود اپل در برابر چنین حوادثی ایمن بماند.

