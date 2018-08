مشخصات گلکسی نوت ۹ به صورت کامل لو رفت

هرچه به زمان معرفی مهم‌ترین پرچمدار امسال سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۹ نزدیک می‌شویم، اطلاعات و شایعات بیشتری درباره این گوشی به بیرون درز می‌کند. گرچه هنوز تا پنجشنبه شب زمان باقی مانده اما با عکسی که امروز از کشور روسیه رسیده، به نظر می‌رسد دیگر چیزی برای سامسونگ باقی نمانده تا بخواهد رسما معرفی کند. این عکس از جعبه گلکسی نوت ۹ گرفته شده و مشخصات سخت‌افزاری آن را به صورت کامل مشخص می‌کند.

سامسونگ اگرچه گوشی فوق العاده‌ای را برای معرفی آماده کرده اما قطعا در نگهداری مشخصات گلکسی نوت ۹ موفق نبوده و همه چیز این گوشی لو رفته است. این مشکل تا جایی پیش رفته که دیگر عمدی به نظر می‌رسد تا به این ترتیب بتوانند هر روز کاربران را برای معرفی نوت ۹ آماده کنند. برای مثال آن‌ها «تصادفا» یک عکس و حتی یک فیلم از این گوشی را منتشر کردند!

این عکس از پشت جعبه نوت ۹ گرفته شده که اطلاعات کامل گوشی را نشان می‌دهد. البته از آنجایی که این نسخه از نوت ۹ برای بازار روسیه ساخته شده، اطلاعات پشت جعبه به زبان روسی بوده اما خوشبختانه نویسندگان وب‌سایت SamMobile، آن را ترجمه کرده‌اند.

در نهایت هیچ سورپرایزی وجود ندارد و تقریبا هر آنچه که تا کنون از این گوشی لو رفته بود، با این عکس تایید شده است. همان‌طور که می‌دانستید این گوشی به یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری مجهز شده که البته باید ببینیم حادثه‌ای که برای گلکسی نوت ۷ اتفاق افتاد این بار هم تکرار می‌شود یا خیر. همچنین گلکسی نوت ۹ از دوربین دوگانه بهره خواهد برد که مشخصات آن دقیقا مثل گلکسی اس ۹ پلاس، شامل یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم متغیر (از f/1.5 تا f/2.4) همراه با یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دیگر با لنز تله و دیافراگم f/2.4 خواهد بود. همچنین این جعبه برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی دستگاه است اما پیش از این در خبرها داشتیم که نوت ۹ یک نسخه ۵۱۲ گیگابایتی هم خواهد داشت.

سامسونگ تمام تلاش خود را به کار گرفته تا گلکسی نوت ۹ گوشی موفقی باشد. مخصوصا در این زمان که فروش گلکسی اس۹ نتوانسته سامسونگ را راضی کند و بعید نیست در سال‌های آتی یکی از سری‌های اس یا نوت از رده خارج شوند. شما درباره گلکسی نوت ۹ چه فکر می‌کنید؟ آیا این گوشی می‌تواند فروش خوبی برای سامسونگ به ارمغان بیاورد؟

بروزرسانی: در هنگام نگارش این مطلب، یک ویدئو جدید از جعبه گشایی گلکسی نوت ۹ منتشر شد که در ادامه می‌توانید آن‌را ببینید. به نظر می‌رسد محتویات جعبه این گوشی با نسل قبلی خود یعنی گلکسی نوت ۸، یکسان باشد. البته با توجه به ویدئو، به نظر می‌رسد گوشی یک ماکت ساخته شده بر اساس شایعات باشد اما تعجب نمی‌کنیم اگر در نهایت بسته بندی گلکسی نوت ۹ نیز به همین ترتیب باشد.

