اولین تصاویر از Xiaomi Mi 8X لو رفت

معرفی سری Mi 8 از گوشی‌های شیائومی، بر می‌گردد به نهم خرداد ماه سال جاری. حال به نظر می‌رسد با وجود سه گوشی معرفی شده در آن تاریخ، هنوز این خانواده تکمیل نشده و گوشی شیائومی Mi 8X را باید عضو جدید این خانواده بنامیم.

به طور کلی تا پیش از Mi 8X، سه گوشی Mi 8 معرفی شده بود. نسخه معمولی پرچمداری است که سنسور اثر انگشت در پشت گوشی قرار گرفته است. نسخه Mi 8 Explorer بهترین گوشی این خانواده است که سنسور اثر انگشت آن زیر نمایشگر قرار گرفته و قسمت پشتی آن شفاف و بی رنگ بوده تا سخت افزاری درون گوشی را نمایش دهد. در نهایت گوشی Mi 8 SE بود که سنسور اثر انگشت در پشت این گوشی قرار داشت و پردازنده استفاده شده در آن اسنپ‌دراگن ۷۱۰ بود و به نوعی این گوشی را میان رده می‌توان تلقی کرد.

حالا بر اساس عکس‌هایی که منتشر شده، شیائومی Mi 8X جدیدترین عضو این خانواده است که از نظر سخت افزاری، ترکیبی از سه گوشی بالا به حساب می‌آید.

آنطور که شایعات از شبکه اجتماعی Weibo به گوش می‌رسد، این گوشی به پردازنده اسنپ‌دراگن ۷۱۰ و البته سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر مجهز شده است. بدنه دستگاه نیز با گوشه‌های گرد و شیشه خمیده پشت دستگاه، شباهت زیادی به نسخه معمولی Mi 8 دارد. پیش‌تر شنیده بودیم دو گوشی به اسم کد Comet و Sirius از طرف شیائومی عرضه خواهند شد که مجهز به نمایشگر OLED و پردازنده اسنپ‌دراگن ۷۱۰ خواهند بود. اکنون به نظر می‌رسد Mi 8X یکی از این گوشی‌ها باشد و باید انتظار گوشی دیگری با این مشخصات سخت‌افزاری اما احتمالا ظاهر متفاوتی را داشته باشیم.

در نهایت عکسی که در ابتدای مطلب مشاهده می‌کنید، تصویری است که به تازگی در وبسایت Weibo منتشر شده و مدیرعامل شیائومی را با Xiaomi Mi 8X نشان می‌دهد. البته احتمال اینکه این گوشی Mi Mix 2s باشد نیز وجود دارد و ممکن است با فوتوشاپ، سنسور اثر انگشت را از پشت گوشی حذف کرده باشند.

