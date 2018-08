دیوید نوینز مدیرعامل و رییس شبکه شوتایم اعلام کرد که فصل هشتم سریال هوم لند فصل پایانی آن خواهد بود. تریلر سیاسی که خالق آن الکس گانزا و هاوارد گوردون هستند در زمان پخش‌اش برنده هشت جایزه امی از جمله بهترین درام در سال ۲۰۱۲ شد. به علاوه کلر دنیس بازیگر نقش اول این سریال هم دو بار برنده جایزه بهترین بازیگر زن از امی شد.

ماه آوریل بود که دنیس در یک برنامه زنده اعلام کرد که «هوم لند» با فصل هشتم به پایان خواهد رسید. اما این اولین‌بار است که شبکه شوتایم به صورت رسمی این خبر را تایید می‌کند. زمانی که فصل ششم سریال پخش شد شبکه اعلام کرد که فصل هفتم و هشتم هم در کار خواهد بود.

نوینز گفت: «الکس گانزا این سریال را با یک پایان خوب به ثمر خواهد رساند. نمی‌توانم بگویم که این سریال چقدر به مطرح شدن برند شبکه ما سرعت بخشید و برای خود من چه سریال مهمی بود: اولین سریالی بود که من چراغ سبز تولیدش را دادم. الکس و کلر{دنیس} موقع ساخت فصل قبل درباره فصل پایانی سریال با هم صحبت کردند. الکس موضوع را پیش کشید و کلر هم با او موافق بود و سرانجام تصمیم گرفتند.»

گری لوین مدیر برنامه‌ریزی شبکه شوتایم هم درباره سریال «هوم لند» گفته است: «قرار نبود که این سریال به ورطه تکرار بیفتد و به نقطه پایانش برسد. اینکه هر سال خودتان را از نو بسازید و جهان جدید و متفاوتی را پیدا کنید کار سخت و ترسناکی است.»

هنوز درباره زمان پخش فصل هشتم و آخر سریال «هوم لند» صحبتی نشده است. لوین می‌گوید هنوز کسی در این رابطه اطلاعی ندارد. در صفحه خود سریال «هوم لند» در شبکه‌های اجتماعی آنها به طرفداران‌شان درباره فیلمبرداری فصل آخر با این جمله خبر داده‌اند: آخرین ماموریت ژوئن ۲۰۱۹ انجام می‌شود.

سریال «هوم لند» داستان یک مامور دو قطبی سازمان سیا به نام کری متیسون است که در زمان عملیات در عراق اطلاعات جدیدی از یک نیروی آمریکایی محبوس در زندان القاعده به دست می‌آورد و این شروع عملیات ضدتروریستی متیسون است. سریال «هوم لند» که با نام «سرزمین مادری» هم در ایران ترجمه شده در فصل سوم به دلیل مواضع ضد ایرانی‌اش جنجال‌های زیادی ایجاد کرد. پخش این سریال از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و علاوه بر موفقیت در جوایز امی برنده پنج جایزه گلدن گلوب از جمله بهترین سریال درام هم شده است. از آن سریال‌هایی که به دلیل هیجانش نه فقط در آمریکا که در سرتاسر دنیا طرفدار زیادی دارد. البته در فصل‌های آخر ریزش مخاطب هم داشته است.

