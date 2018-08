پاییز امسال اگر به سراغ آیفون ارزان یعنی آیفون ۹ بروید، دوربین دوم را از دست خواهید داد اما ممکن است دوربین اصلی این گوشی، بهترین دوربین تکی‌ای باشد که اپل تا کنون در گوشی‌های خود استفاده کرده است. همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، یک تصویر جاسوسانه از آیفون ۹ گرفته شده که با توجه به جایگاه دوربین، به نظر می‌رسد سنسور دوربین آیفون‌های امسال، از سال پیش بزرگ‌تر بوده که این نوید عکس‌ها و ویدئوهای بهتر را می‌دهد. همچنین به احتمال فراوان، لرزشگیر اپتیکال نیز برای این دوربین وجود خواهد داشت تا عملکرد آن در نور کم قابل قبول باشد.

البته که باید حدود یک ماه دیگر صبر کنیم تا آیفون‌های جدید معرفی شوند اما تا همین جا هم به لطف شایعات و خبرهای مختلفی که از سه گوشی جدید اپل منتشر شده، اطلاعات خوبی از آن‌ها در اختیار داریم. دیروز نیز این عکس از آیفون ۹ به اطلاعات ما از آیفون ۶.۱ اینچی و ارزان قیمت اپل اضافه کرد.

با صفحه نمایش LCD و همینطور تک دوربینه بودن، انتظار می‌رود این آیفون با قیمتی کمتر از آیفون‌های دیگر امسال عرضه شود. از نظر اندازه، این گوشی از آیفون ۱۰ کمی بزرگ‌تر و از iPhone X Plus که انتظار می‌رود امسال معرفی شود و حتی قیمت بالایی داشته باشد، کوچکتر است.

البته که اپل برای پایین نگاه داشتن قیمت آیفون ۶.۱ باید قید برخی از ویژگی‌ها را بزند. برای مثال بر خلاف دو آیفون دیگری که امسال معرفی می‌شوند، خبری از نمایشگر OLED نیست و در آیفون ۶.۱ اینچی شاهد نمایشگر LCD با کمی حاشیه بزرگتر و البته بدون ۳D Touch خواهیم بود.

دیگر ویژگی که از این آیفون حذف شده، دوربین دوم است اما به نظر می‌رسد قرار نیست شاهد دوربینی مشابه آیفون ۸ و یا دوربینی ضعیف‌تر نسبت به دو آیفون دیگر باشیم. با توجه به عکس باید دوربین جدیدی در این گوشی قرار گرفته باشد که سنسور بزرگتری داشته و این یعنی این سنسور می‌تواند نور بیشتری نسبت به مثلا دوربین آیفون ۸ جذب کند. همچنین جایگاه فلش LED نیز نسبت به آیفون ۸ تغییر کرده و این بار در پایین دوربین قرار دارد تا هماهنگی بیشتری با آیفون‌های دو دوربینه امسال داشته باشد.

علاوه بر این‌ها با توجه به عکس، بخش پشتی گوشی همچنان شیشه‌ای است که این یعنی امسال هم انتظار شارژ بی‌سیم را از آیفون‌های جدید باید داشته باشیم. همچنین احتمالا این گوشی تنها گوشی دو سیم کارته اپل خواهد بود و ممکن است حتی عرضه آن محدود به بازار چین باشد!

در پایان ممکن است عکس بالا واقعی نباشد و صرفا از یک ماکت گرفته شده باشد. منتشر کننده عکس اطلاعات زیادی درباره آن نداده و صرفا عکس را منتشر کرده است. اما با توجه به سابقه اپل، بعید نیست شاهد دوربین خیلی خوبی در تمامی آیفون‌های امسال باشیم.

