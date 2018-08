خداحافظی با ساندنس کید: رابرت ردفورد بازنشسته شد

رابرت ردفورد تاکید کرد فیلم «پیرمرد و تفنگ» که امسال از او به نمایش درمی‌آید آخرین حضور او در سینماست و این بازیگر کهنه‌کار خودش را بازنشسته کرده است. ردفورد ۸۱ ساله در صحبت با اینترتینمنت ویکلی گفت: «هیچ‌وقت نگویید هیچ‌وقت! اما من تقریبا مطمئن هستم به این نتیجه رسیده‌ام که بازیگری برای من تمام شده و به سمت روزهای بازنشستگی‌ام می‌روم. بازیگری کاری است که از وقتی ۲۱ ساله بودم آن را انجام می‌دادم. با خودم فکر کردم که دیگر کافی است. و چرا آن بیرون سراغ چیزی هیجان‌انگیز و مثبت دیگری نروم؟»

پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ هم ردفورد گفته بود که تنها دو نقش دیگر در کارنامه بازیگری‌اش خواهد داشت و بعد از آن این شغل را رها خواهد کرد. «روح ما در شب» (our souls at night) فیلم رمانتیکی بود که نقش زوج مقابل ردفورد را جین فاندا ایفا می‌کرد. این فیلم سپتامبر ۲۰۱۷ از شبکه نت‌فلیکس پخش شد. فیلم «پیرمرد و تفنگ» کمدی جنایی سیاهی از کارگردان فیلم تحسین‌شده «داستان یک شبح» یعنی دیوید لووری است. در این فیلم ردفورد نقش یک مجرم سابقه‌دار و هنرمند فراری به نام فارست تاکر را بازی می‌کند. فیلم اقتباسی از یک داستان واقعی است و نقش اول زنش را هم بازیگر سریال «داستان یک ندیمه»، الیزابت ماس، برعهده دارد. این فیلم قرار است در جشنواره فیلم تورونتو به نمایش دربیاید.

ردفورد بازیگری را از سال ۱۹۶۰ شروع کرد. اول در یک سری از برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا کرد. و بعد در یک درام ورزشی سینمایی نقش کوچکی را ایفا کرد. کارنامه کاری‌اش با بازی در فیلم‌هایی مثل «پابرهنه در پارک» و «تعقیب» در همان سال‌ها خیلی زود روند صعودی گرفت تا اینکه در فیلم موفق «بوچ کسیدی و ساندنس کید» ساخته جورج روی هیل (محصول ۱۹۶۹) روبه‌روی پل نیومن بازی کرد و از همان جا تبدیل به یک ستاره بزرگ شد.

دومین همکاری‌اش با نیومن در فیلم «نیش» (۱۹۷۳) باز هم به کارگردانی جورج روی هیل یک موفقیت بزرگ دیگر در گیشه برایش به ارمغان آورد. این تنها فیلمی است که ردفورد تا امروز برای بازی در آن نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. البته سال ۲۰۰۱ توانست یک اسکار افتخاری دریافت کند.

ردفورد علاوه بر بازیگری به عنوان کارگردان هم کارنامه برجسته‌ای دارد و سال ۱۹۸۰ برای فیلم «مردم عادی» برنده اسکار بهترین کارگردانی شد. سال ۱۹۹۴ هم یک‌بار دیگر برای فیلم «مسابقه تلویزیونی» (quiz show) نامزد دریافت اسکار کارگردانی شد. ردفورد یکی از بنیانگذاران جشنواره مهم ساندنس هم هست. جشنواره‌ای که به فیلم‌های مستقل و کارگردانان اول بها می‌دهد. وقتی از ردفورد درباره ادامه کارش به عنوان کارگردان سوال شده در این مورد هم جواب داده:‌ «باید ببینیم چه پیش می‌آید.»

تنها نکته قطعی این است که او جشنواره ساندنس را رها نخواهد کرد.

The post خداحافظی با ساندنس کید: رابرت ردفورد بازنشسته شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala