فسیل چهارمین نسل از ساعت‌های مبتنی بر Wear OS خود را معرفی کرد و با Q Venture HR و Q Explorist HR آشنا شوید. این ساعت‌ها از تاریخ ۴ شهریور عرضه خواهند شد و هم اکنون می‌توانید آن‌ها را در وب‌سایت آمازون پیش خرید کنید.

تفاوت اصلی این دو ساعت، اندازه آن‌ها است. مدل Explorist نمایشگری با قطر ۴۵ میلی‌متر داشته و ساعت Venture نمایشگری با قطر ۴۰ میلی‌متر در جلوی خود دارد. این یعنی بند قابل تعویض آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت خواهند داشت و ساعت بزرگ‌تر از بند استاندارد ۲۲ میلی‌متری و ساعت کوچکتر از بند استاندارد ۱۸ میلی‌متری استفاده می‌کنند. البته قیمت هر دو ساعت با یکدیگر برابر است و اگر هر کدام از ساعت‌ها را با بند چرمی بخواهید، ۲۲۵ دلار و با بند فلزی، ۲۷۵ دلار قیمت خواهد داشت.

همانطور که از اسم ساعت‌ها نیز مشخص است، هر دوی آن‌ها به سنسور پایش ضربان قلب مجهز هستند. همچنین هر دو ساعت دارای GPS بوده که در نسل قبلی شاهد آن نبودیم. علاوه براین، ظاهر ساعت‌های جدید نیز کمی اسپرت‌تر شده و دارای استاندارد ضد آب ۳ATM هستند که این یعنی می‌توانید فعالیت‌های خود در ورزش شنا را با این ساعت ثبت کنید.

مورد بعدی که فسیل به این ساعت‌ها اضافه کرده، NFC است که با Google Pay هم سازگاری خواهد داشت. در مجموع اگرچه نسبت به نسل قبل شاهد بهبودهای زیادی هستیم اما همچنان مابقی مشخصات فنی این ساعت با نسل قبلی خود برابر است. یعنی این ساعت‌ها همچنان از پردازنده قدیمی Snapdragon Wear 2100 که دو سال پیش معرفی شد استفاده خواهد کرد. ۴ گیگابایت حافظه داخلی، بلوتوث ۴.۱، وای‌فای با استاندارد b/g/n و باتری که ادعا می‌شود یک روز کامل شارژ دهی خواهد داشت، از دیگر مشخصات سخت افزاری Q Venture HR و Q Explorist HR هستند.

