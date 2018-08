دو روز دیگر گلکسی نوت ۹ معرفی می‌شود و به همین خاطر حجم خبرها و تصاویر لو رفته مربوط به این گوشی تا حد زیادی افزایش یافته است. حالا با توجه به جدیدترین تصاویر تبلیغاتی لو رفته، می‌توانیم با اطمینان بیشتری در مورد قابلیت‌های قلم S Pen صحبت کنیم.

این تصاویر تبلیغاتی، پشتیبانی قلم S Pen از بلوتوث را تایید می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس این تصاویر این قلم می‌تواند از راه دور قابلیت‌های مختلف گوشی گلکسی نوت ۹ را کنترل کند. با فشردن دکمه موجود در این قلم می‌توانید عکس بگیرید، ارائه‌ها را کنترل کنید، اپلیکیشین‌های موردنظر را باز کنید و در ضمن می‌توانید این قابلیت را شخصی‌سازی کنید. در ضمن این قلم از ۴۰۹۶ سطوح فشار پشتیبانی می‌کند که باعث می‌شود یادداشت‌ها و طراحی‌های ایجاد شده توسط آن، شکل و شمایل کاملا طبیعی داشته باشند.

این تصاویر به دوربین گلکسی نوت ۹ هم اشاره کرده‌اند. با توجه به بهره‌گیری شرکت‌های مختلف از قابلیت‌های هوش مصنوعی، سامسونگ هم نام دوربین این گوشی را «دوربین هوشمند» گذاشته است. این دوربین می‌تواند مناظر مختلف را تشخیص بدهد و با توجه ویژگی‌های منظره، از لحاظ رنگ، وایت بالانس، کنتراست و دیگر موارد، تغییراتی را لحاظ می‌کند تا کیفیت نهایی عکس بهتر شود.

علاوه بر این، برای استفاده از قابلیت DeX دیگر لازم نیست که از داک مخصوص استفاده کنید و تنها با استفاده از یک کابل ساده می‌توانید این گوشی را به یک مانیتور بزرگ‌تر وصل کنید. این ویژگی به‌خصوص برای افرادی مفید است که عادت دارند عکس‌های موجود در گوشی خود را با استفاده از مانیتور نمایش دهند یا اینکه از گوشی خود به‌عنوان یک کامپیوتر ساده بهره می‌برند.

